Tem astro de Sex/Life: conheça o elenco de Combinação Perfeita

Ambientada em uma belíssima região da Austrália, a comédia romântica Combinação Perfeita se tornou um grande sucesso na Netflix. O filme encanta audiências do mundo inteiro com cenários bucólicos, momentos divertidos e cenas realmente emocionantes. Um dos grandes trunfos do longa é seu elenco, que conta com astros da Nick e da série erótica Sex/Life.

“Para conquistar uma cliente, a ambiciosa Lola viaja de Los Angeles até uma fazenda na Austrália, onde se interessa por um homem rústico e intrigante”, afirma a sinopse oficial de Combinação Perfeita na Netflix.

Uma produção original da Netflix, Combinação perfeita tem Stuart McDonald (Crazy Ex-Girlfriend) como diretor e a dupla Hilary Galanoy e Elizabeth Hackett no roteiro.

Listamos abaixo todos os atores do elenco principal de Combinação Perfeita – veja de onde você conhece cada um deles.

Victoria Justice – Lola Alvarez

Victoria Justice lidera o elenco de Combinação Perfeita como Lola Alvarez, uma ambiciosa executiva de Los Angeles que vive um grande amor durante uma viagem de negócios à Austrália.

A atriz é conhecida por protagonizar a série infanto-juvenil Brilhante Victoria, exibida pela emissora Nickelodeon. Justice também interpreta Lola Martinez em Zoey 101. Na Netflix, a estrela de Combinação Perfeita também está na hilária comédia Esticando a Festa.

Adam Demos – Max

Em Combinação Perfeita, Adam Demos interpreta Max. O personagem é um fazendeiro rústico que desenvolve uma grande conexão com a protagonista Lola. Charmoso e galanteador, ele também esconde um grande segredo.

Você, provavelmente, conhece Adam Demos por sua bombástica performance na série erótica Sex/Life. Na produção da Netflix, o ator protagonizou uma cena de nu frontal que deu o que falar nas redes sociais. Além de Sex/Life, Demos está em séries como (Un)Real e filmes como Amor em Obras.

Lucy Durack – Audra

Lucy Durack integra o elenco de Combinação Perfeita como Audra, uma ex-colega de trabalho de Lola. A personagem também desempenha um papel importante na viagem da protagonista aos bucólicos cenários da região rural da Austrália.

Nascida na Austrália, Lucy Durack é mais conhecida por performances no teatro, particularmente em musicais como Wicked e Legalmente Loira. Na TV, a atriz está em séries como Neighbours e Sisters. Ela também participou da versão australiana do programa The Masked Singer.

Craig Horner – Calder

O ator Craig Horner também está no elenco de Combinação Perfeita. Na nova comédia romântica da Netflix, ele interpreta Calder, o ex-chefe de Lola. Um dos antagonistas do filme, ele se torna uma verdadeira pedra no sapato da protagonista Lola.

Craig Horner é famoso por interpretar Richard Cypher na série Legend of the Seeker, produzida por Sam Raimi. O ator também conta com papéis pequenos em séries como Once Upon a Time, H20 e Cybergirl.

Samantha Tolj – Hazel Vaughn

A atriz australiana Samantha Tolj completa o elenco principal de Combinação Perfeita como Hazel Vaughn. A personagem é a dona de uma fazenda que produz os melhores vinhos da Austrália. É para fechar um negócio com ela que a protagonista Lola viaja ao país.

Pouco conhecida pela audiência internacional, Samantha Tolj conta com vários trabalhos na TV australiana. A atriz está em séries como Five Bedrooms, Home and Away, Glitch, Rush, Real Stories e As Filhas de McLeod.

Luca Sardelis – Breeze

A atriz Luca Sardelis também integra o elenco de Combinação Perfeita, mas em um papel bem pequeno. Na comédia romântica da Netflix, Sardelis interpreta um personagem conhecido apenas como Breeze.

Atualmente com 21 anos, Luca Sardelis tem poucos créditos em sua filmografia. Entre os projetos da atriz, destacam-se Barracuda, Sam Fox: Extreme Adventures, Nowhere Boys, Deadlock e The Hunting.

Antonio Alvarez – Carlos Alvarez

Finalmente, o elenco de Combinação Perfeita conta também com Antonio Alvarez. No filme da Netflix, o ator interpreta Carlos Alvarez, um personagem que compartilha uma importante conexão com a protagonista Lola.

Antonio Alvarez é mais conhecido por seus trabalhos como dublador. O ator dá voz a personagens de games como Cyberpunk 2077, Spider-Man: Miles Morales, Final Fantasy VII Remake, God of War e Call of Duty.

Quem também está no elenco de Combinação Perfeita?

Além dos atores citados acima, o elenco de Combinação Perfeita também conta com outros astros da TV australiana em papéis pequenos.

Estão no elenco de Combinação Perfeita os atores Emily Havea (Wentworth), Jayden Popik (The Mystery Road), Samantha Cain (The Finish Line) e Natalie Abbott (Aftertaste).

Combinação Perfeita está no catálogo da Netflix.

