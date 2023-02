Tem astros da Marvel e de Harry Potter: Conheça o elenco de Batem à Porta

Batem à Porta, o novo suspense de M. Night Shyamalan, acaba de estrear nos cinemas brasileiros. Além das reviravoltas que são sinônimas ao estilo do cineasta, o filme se destaca por seu elenco de estrelas – que conta com astros da Marvel, Harry Potter e Glee.

“De férias em um chalé distante, uma jovem e seus pais são feitos reféns por quatro estranhos armados que exigem uma escolha inimaginável da família para evitar o apocalipse. Com acesso limitado ao mundo exterior, a família deve decidir no que realmente acredita antes que tudo esteja perdido”, diz a sinopse oficial de Batem à Porta.

Continua depois da publicidade

Esse chocante filme de suspense tem surpreendido a crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o filme tem 68% de aprovação (nível maior que o de Vidro e Tempo, os dois últimos filmes de Shyamalan).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o elenco e os personagens de Batem à Porta; confira!

Eric – Jonathan Groff

Eric, o personagem de Jonathan Groff, é o protagonista de Batem à Porta. Casado com Andrew, ele também é pai da pequena Wen. Eric decide partir em uma viagem de férias ao chalé da família, mas quando a cabana é invadida por quatro estranhos armados, ele é forçado a tomar uma terrível decisão.

Jonathan Groff, o intérprete de Eric, é mais conhecido por atuar nos musicais da Broadway. Ele interpreta o Rei George em Hamilton, por exemplo. Na TV, Groff é famoso por sua performance como Jesse St. James em Glee e como o agente do FBI Holden Ford em Mindhunter.

Ben Aldridge – Andrew

Em Batem à Porta, o ator britânico Ben Aldridge vive Andrew, o marido de Eric. Muito interessado por causas sociais, o personagem trabalha como advogado, especializando-se em direitos humanos. Ele é capaz de tudo para assegurar o futuro da filha Wen.

Ben Aldridge é famoso por participar de várias séries de TV do Reino Unido. O ator está, por exemplo, em Fleabag, Our Girl e The Long Call. Em Pennyworth, uma série da DC que acompanha a juventude do mordomo Alfred, Aldridge vive Thomas Wayne, o pai do Batman.

Dave Bautista – Leonard

O ator e lutador Dave Bautista integra o elenco de Batem à Porta como Leonard, o líder do grupo de estranhos armados que invadem o chalé de Eric e Andrew. Ele é um professor do ensino infantil que acredita na iminência do apocalipse – e não mede esforços para evitá-lo.

Você, provavelmente, conhece Dave Bautista como o Drax da franquia Guardiões da Galáxia, parte do MCU. O ator também faz sucesso em filmes como Duna, Glass Onion: Um Mistério Knives Out, Army of the Dead: Invasão em Las Vegas e Blade Runner 2049.

Nikki Amuka-Bird – Sabrina

A atriz nigeriana-britânica Nikki Amuka-Bird interpreta Sabrina em Batem à Porta. A personagem integra o grupo de Leonard. Ela trabalha como enfermeira, e após vivenciar terríveis eventos, se torna uma das seguidoras mais fiéis do personagem de Dave Bautista.

Na TV, Nikki Amuka-Bird é famosa por atuar em séries como Luther, Lovesick, Doctor Who e Hard Sun. A atriz também está no elenco principal de Avenue 5, no papel de Rav Mulcair. Já nos cinemas, Amuka-Bird tem filmes como Persuasão e Tempo (outro longa de M. Night Shyamalan).

Rupert Grint – Redmond

Redmond, outro integrante do grupo armado que invade a cabana de Eric e Andrew, é vivido por Rupert Grint. O personagem é o membro mais violento do grupo, conhecido por sua intolerância, temperamento esquentado e dificuldade para controlar a ira.

O ator britânico Rupert Grint ficou famoso no mundo todo ao interpretar Rony Weasley em todos os filmes da franquia Harry Potter. Outros projetos do ator incluem a série de terror Servant e o longa de ficção científica Moonwalkers: Rumo à Lua.

Abby Quinn – Adriane

O grupo de quatro estranhos armados que perturba as férias de Eric, Andrew e Wen é completado por Adriane, a personagem de Abby Quinn. Adriane tem um filho chamado Charlie, e é para garantir o futuro dele que ela se junta ao grupo de Leonard.

A atriz americana Abby Quinn é mais conhecida como a Mabel Buchman da série Mad About You, exibida entre 1999 e 2019. Na TV, a atriz também está em Law & Order: SVU, Black Mirror e Better Call Saul. Nos cinemas, por fim, Quinn atua em Adoráveis Mulheres e Bumblebee.

Kristen Cui – Wen

Finalmente, a atriz-mirim Kristen Cui completa o elenco de Batem à Porta como Wen, a filha pequena de Eric e Andrew. Com apenas 8 anos, Cui tem no filme de M. Night Shyamalan seu primeiro projeto nos cinemas.

Falando em Shyamalan, o cineasta continua a tradição de fazer participações pequenas em seus filmes em Batem à Porta. No longa, o diretor aparece rapidamente como um jornalista na TV.

Batem à Porta está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.