Tem astros da Marvel e de Top Gun: Conheça o elenco de Spiderhead

Você já conferiu a eletrizante trama de Spiderhead na Netflix? O novo thriller de ficção científica tem tudo para se tornar um dos maiores sucessos da plataforma em 2022. Um dos grandes trunfos do longa é seu elenco de estrelas, formado por atores da Marvel, DC, Top Gun e muito mais.

“Em uma penitenciária de última geração, um detento participa de um experimento com drogas que controlam as emoções para um gênio da indústria farmacêutica”, afirma a sinopse oficial de Spiderhead.

O longa é um projeto do cineasta Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), com roteiro da dupla Rhett Reese & Paul Wernick (Deadpool). A trama é baseada no conto distópico “Escape from Spiderhead”, de George Saunders.

Em sua estreia, Spiderhead dividiu a opinião da crítica especializada, garantindo apenas 51% de aprovação no Rotten Tomatoes. Listamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o elenco e os personagens do longa; confira.

Miles Teller – Jeff

Spiderhead é protagonizado por Miles Teller no papel de Jeff – um presidiário que é forçado a participar de um sombrio experimento farmacêutico.

Considerado um dos atores mais promissores da atualidade, Teller interpreta Bradley “Rooster” Bradshaw em Top Gun: Maverick. Por sua performance, o ator foi aclamado por público e crítica.

Além disso, Miles Teller dá um show de atuação em filmes como Homens de Coragem, Sangue Pela Glória e Cães de Guerra. O ator também está em franquias como Divergente e O Quarteto Fantástico.

Chris Hemsworth – Steve Abnesti

Em Spiderhead, Chris Hemsworth interpreta o antagonista Steve Abnesti. Como o gênio da indústria farmacêutica, o ator australiano mostra um aspecto pouco conhecido de seu talento.

Afinal, Hemsworth é conhecido no mundo todo por interpretar Thor no MCU. Além de seus três filmes solo, o ator também aparece nas aventuras dos Vingadores e dos Guardiões da Galáxia. Atualmente, o astro se prepara para o lançamento de Thor: Amor e Trovão.

Mas nem só de filmes da Marvel vive a carreira de Chris Hemsworth! O astro também atua em produções como As Caça-Fantasmas, Resgate e Rush: No Limite da Emoção.

Jurnee Smollett – Lizzy

A atriz americana Jurnee Smollett interpreta Lizzy em Spiderhead. No filme da Netflix, a personagem é uma detenta que desenvolve uma forte conexão com o protagonista Jeff – e também sofre com os experimentos do vilão Abnesti.

Jurnee Smollett começou sua carreira artística ainda na infância, com performances em séries como Três é Demais e filmes como o suspense Amores Divididos.

Hoje em dia, a atriz é mais conhecida por sua performance como a heroína Canário Negro no filme Aves de Rapina, da DC. Jurnee Smollett também interpreta Letitia ‘Leti’ Lewis na série Lovecraft Country, da HBO. Por sua performance, ela foi indicada ao Emmy de Melhor Atriz.

Mark Paguio – Verlaine

Em Spiderhead, Mark Paguio desempenha um papel muito importante. O ator vive Verlaine, o fiel assistente de Steve Abnesti. Leal e observador, o personagem acredita completamente nos planos do patrão.

O filme da Netflix representa um dos primeiros projetos da carreira de Mark Paguio. Além de Spiderhead, o ator está em séries como The Unusual Suspects e Bump.

Tess Haubrich – Heather

Tess Haubrich integra o elenco de Spiderhead como Heather. A atriz contracena com Miles Teller em uma das cenas mais memoráveis do filme. A sequência, na verdade, foi utilizada na divulgação do longa.

Nascida na Austrália, Tess Haubrich é famosa por interpretar a agente Sarah Rosenthal no thriller de ficção científica Alien: Covenant e por fazer uma pequena participação no longa Wolverine: Imortal.

Bebe Bettencourt – Emma

Bebe Bettencourt também está no elenco de Spiderhead na Netflix. A atriz interpreta Emma, uma personagem que aparece apenas em flashbacks e memórias.

Spiderhead representa um dos projetos mais famosos da atriz australiana. Além do filme da Netflix, Bettencourt está em longas como The Dry e séries como Eden.

Conheça os outros integrantes do elenco de Spiderhead na Netflix

Além do elenco principal listado acima, Spiderhead também conta com outros atores em participações pequenas.

O elenco de Spiderhead é completado por Sam Delich (Adam), Joey Vieira (Miguel), Daniel Reader (Ryan), Ron Smyck (Dave) e Stephen Tongun (Ray).

Além disso, o longa conta com participação especial do lutador profissional Nathan Jones (na foto acima) como Rogan.

Spiderhead já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.