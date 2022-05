Tem astros da Marvel e Star Wars: Conheça o elenco de Obi-Wan Kenobi

A série Obi-Wan Kenobi é, definitivamente, um dos lançamentos mais aguardados de 2022. Fãs de Star Wars mal podem esperar para conferir as aventuras de um dos jedi mais famosos da saga. Além de Ewan McGregor no papel principal, o elenco da série conta também com astros da Marvel e atores de Star Wars.

Com 6 episódios, Obi-Wan Kenobi será lançada semanalmente pela Disney+. A série tem Deborah Chow (The Mandalorian) como diretora e Joby Harold (Army of the Dead: Invasão em Las Vegas) como showrunner.

“Obi-Wan Kenobi começa uma década após os dramáticos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith, onde o protagonista enfrentou sua maior derrota – a corrupção de Anakin Skywalker, que entrou para o Lado Negro da Força como o temido Lord Sith Darth Vader”, afirma a sinopse oficial da série.

Listamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os principais integrantes do elenco de Obi-Wan Kenobi; confira.

Ewan McGregor – Obi-Wan Kenobi

Famoso por interpretar o mestre jedi nos prólogos de Star Wars – Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e Vingança dos Sith – Ewan McGregor retorna como Obi-Wan na nova série do Disney+. Nascido na Escócia, o ator conta com uma longa e prolífica carreira, com projetos no cinema e na TV.

Ewan McGregor está em filmes como Trainspotting: Sem Limites, Moulin Rouge: Amor em Vermelho e Anjos e Demônios. O ator também é conhecido por performances na versão live-action de A Bela e a Fera e no longa Aves de Rapina, da DC. Na TV, McGregor atua em séries como Fargo e Halston, da Netflix.

Hayden Christensen – Anakin Skywalker

Na franquia Star Wars, Hayden Christensen interpreta Anakin Skywalker, o pupilo de Obi-Wan que, eventualmente, é seduzido pelo Lado Negro da Força e se transforma no temido Darth Vader. Em meio ao lançamento dos prólogos, a atuação de Christensen foi muito criticada. Por isso, o ator sofreu para diversificar sua carreira.

Além de interpretar Anakin Skywalker nos filmes de Star Wars, Hayden Christensen também atua em filmes como Jumper, Mistério da Rua 7, O Imperador, O Último Golpe e Amor em Little Italy. O ator também está confirmado na vindoura série Ahsoka, ambientada no universo de Star Wars.

Joel Edgerton – Owen Lars

O ator australiano Joel Edgerton retorna em Obi-Wan Kenobi como Owen Lars, o meio-irmão de Anakin Skywalker. O personagem trabalha como fazendeiro de umidade do planeta Tatooine. Essa não é a primeira participação de Owen Lars no universo Star Wars. O personagem também aparece em Ataque dos Clones e Vingança dos Sith.

Joel Edgerton é conhecido por seu trabalho na frente e por trás das câmeras. Como ator, Edgerton é famoso por filmes como A Lenda dos Guardiões, A Hora Mais Escura, O Grande Gatsby, Êxodo: Deuses e Reis, Operação Red Sparrow e O Rei. Já como diretor, Joel Edgerton comanda filmes como O Presente e Boy Erased: Uma Verdade Anulada.

Bonnie Piesse – Beru Whitesun Lars

Confirmada no elenco de Obi-Wan Kenobi, Bonnie Piesse interpreta Beru Whitesun Lars, a esposa de Owen Lars. A personagem também é a tia de Luke Skywalker, interpretado por Mark Hammill. A nova série representa a 3ª performance de Bonnie Piesse no universo Star Wars, já que a atriz também aparece em Ataque dos Clones e Vingança dos Sith.

Nascida na Austrália, Bonnie Piesse começou sua carreira na série High Flyers, pouco conhecida pelo público internacional. Os filmes de Star Wars representam os projetos mais conhecidos da atriz. Além deles, Piesse está no longa Love Eterne (lançado em 2011) e na série Twisted Tales. Bonnie Piesse também é cantora. Ela é responsável pelo tema de abertura da série documental The Vow, da HBO.

Moses Ingram – Reva Sevander (A Terceira Irmã)

Reva Sevander – também conhecida como A Terceira Irmã – é uma personagem original de Obi-Wan Kenobi. Ela é uma brutal e ambiciosa Inquisidora, que compartilha um objetivo em comum com Darth Vader e o Grão-Inquisidor. A personagem é descrita pelo showrunner Joby Harold como “uma vilã que contribui de maneira importante para o legado de Star Wars”.

A atriz Moses Ingram ficou famosa no mundo inteiro ao interpretar Jolene na minissérie O Gambito da Rainha, exibida pela Netflix. Por sua performance, ela foi indicada ao Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie. Além disso, Ingram interpreta a Lady MacDuff no aclamado A Tragédia de MacBeth.

Rupert Friend – Grão-Inquisidor

Em Obi-Wan Kenobi, o ator britânico Rupert Friend interpreta o Grão-Inquisidor. Ao que tudo indica, o personagem é o grande antagonista da série. Misterioso e cruel, ele é descrito como “um vilão à altura de Darth Vader”. Antes de sucumbir ao Império, ele também era um integrante da Ordem Jedi.

Famoso por performances no cinema e na TV, Rupert Friend ficou conhecido no mundo inteiro ao atuar em filmes como O Libertino e Orgulho e Preconceito. O ator também está em longas como O Menino do Pijama Listrado e A Jovem Rainha Vitória. Na TV, Friend atua em produções como Strange Angel, Homeland e Anatomia de um Escândalo, da Netflix.

Kumail Nanjiani – Haja

Haja é outro personagem original de Obi-Wan Kenobi. Interpretado por Kumail Nanjiani, ele é descrito como um “vigarista que trabalha nas ruas de Daiyu”. Egoísta e auto suficiente, o personagem se importa apenas com sua própria sobrevivência. Porém, é forçado a tomar uma decisão difícil após conhecer Obi-Wan e se envolver em um perigoso conflito.

Você, provavelmente, conhece Kumail Nanjiani por sua performance como Kingo no filme Eternos, do MCU. Antes de entrar para o elenco da Marvel, Nanjiani era famoso por sua atuação na comédia romântica Doentes de Amor. Na TV, o ator e humorista está em séries como Silicon Valley, Portlandia e Broad City.

Elenco de Obi-Wan Kenobi tem atores de Game of Thrones e Velozes e Furiosos

Além dos atores citados acima, o elenco de Obi-Wan Kenobi conta com astros do cinema e da TV.

Indira Varma (Game of Thrones), Sung Kang (franquia Velozes e Furiosos), O’Shea Jackson Jr. (Godzilla: Rei dos Monstros), Simone Kessell (Terra Nova), Benny Safdie (Joias Brutas) e Maya Erskine (PEN15) completam o elenco de Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi estreia na Disney+ em 27 de maio. Clique aqui para assinar a plataforma e assistir essa e outras séries de Star Wars.

