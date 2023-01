Tem atriz da Marvel: Conheça o elenco de Olhar Indiscreto

Logo após estrear na Netflix, Olhar Indiscreto passou a liderar o Top 10 da plataforma, ultrapassando alguns dos maiores sucessos do streaming. Muitos fãs não sabem, mas essa sensual produção brasileira é protagonizada por uma atriz da Marvel! Sendo assim, quem mais está no elenco?

“Uma talentosa hacker adepta ao voyeurismo se envolve em uma perigosa investigação depois que a vizinha prostituta viaja no fim de semana”, afirma a sinopse oficial de Olhar Indiscreto na Netflix.

Olhar Indiscreto é uma criação da diretora argentina Marcela Citterio, que também produz o roteiro da série.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o elenco principal de Olhar Indiscreto – veja de onde você conhece as atrizes e atores da Netflix.

Débora Nascimento – Miranda

Na trama de Olhar Indiscreto, Débora Nascimento interpreta a protagonista Miranda. A personagem é uma talentosa hacker que, após ficar obcecada por sua vizinha Cléo, que trabalha como prostituta, acaba se envolvendo em uma sinistra teia de intrigas.

Muitos fãs não sabem, mas Débora Nascimento faz parte do MCU! Em 2008, a atriz integrou o elenco de O Incrível Hulk no papel de Martina, uma colega de trabalho de Bruce Banner em uma fábrica de bebidas. Outros créditos da atriz incluem as novelas Avenida Brasil e Flor do Caribe.

Emanuelle Araújo – Cléo

Emanuelle Araújo interpreta Cléo na 1ª temporada da série. A personagem é uma acompanhante de luxo que atende clientes em seu apartamento – e não demora a se tornar alvo do “olhar indiscreto” da vizinha Miranda.

A atriz, cantora e compositora é famosa por fundar a banda Moinho, um conjunto de samba-rock no qual é vocalista. Na TV, Emanuelle Araújo é conhecida por atuar em novelas como Pé na Jaca, A Favorita, Cordel Encantado e Órfãos da Terra. A atriz também protagoniza a série Samantha na Netflix.

Nikolas Antunes – Fernando

Fernando, o personagem de Nikolas Antunes, desenvolve uma grande conexão com a protagonista Miranda em Olhar Indiscreto. E a partir dele que a jovem voyeur descobre uma rede de tráfico humano que abusa de inúmeras mulheres.

Nos cinemas, o modelo e ator Nikolas Antunes é conhecido por filmes como Minha Mãe é uma Peça 2, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão e Loop. Já na TV, o ator está em produções como Duas Caras, Tapas e Beijos, Babilônia, Desalma e Além da Ilusão.

Ângelo Rodrigues – Heitor

Em Olhar Indiscreto, Ângelo Rodrigues interpreta Heitor, um rico (e sedutor) empresário que guarda um grande segredo. O personagem é o cunhado de Fernando, e acaba se envolvendo de maneira muito importante na jornada de Miranda e Cléo.

Nascido em Portugal, Ângelo Rodrigues é mais conhecido por performances em novelas da emissora SIC – principalmente Rosa Fogo, que foi indicada ao Emmy Internacional. Olhar Indiscreto representa um de seus primeiros projetos no Brasil.

Gabriela Moreyra – Diana

Gabriela Moreyra integra o elenco de Olhar Indiscreto como Diana, a esposa de Heitor e irmã de Fernando. A personagem vive constantemente desconfiada do marido, ao mesmo tempo em que cuida da filha com muita atenção e amor.

A atriz brasileira Gabriela Moreyra entrou para a história como a primeira protagonista negra de uma novela da TV Record, em Escrava Mãe. Outros projetos da atriz incluem as novelas Caminhos do Coração, Vidas em Jogo, Segundo Sol e Salve-se Quem Puder.

Conheça os outros integrantes do elenco de Olhar Indiscreto

O elenco principal de Olhar Indiscreto é formado pelos 5 atores e atrizes que listamos acima.

Também integram o elenco da série da Netflix os atores Gustavo Machado (na foto acima) e Sacha Bali

Gustavo Machado é conhecido por filmes como Olho de Boi, Essa Nossa Juventude, Quanto Dura o Amor? e O Amor Segundo B. Schianberg.

Sacha Bali, por sua vez, é famoso por novelas como Os Mutantes, Vidas em Jogo, Salve Jorge e Além da Ilusão. Na Netflix, o ator integra o elenco de Bom Dia Veronica.

Olhar Indiscreto está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.