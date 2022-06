Tem Bruna Marquezine: Conheça o elenco de Maldivas, série da Netflix

Para a alegria do público brasileiro, Maldivas acaba de estrear na Netflix. A série acompanha uma divertida história de mistério, que tem tudo para fazer o maior sucesso na plataforma. Protagonizada por mulheres, a produção tem Bruna Marquezine, Manu Gavassi e aclamadas atrizes nacionais no elenco.

“Tentando desvendar um mistério, uma jovem se muda para um condomínio de luxo, cheio de moradores peculiares e muito suspeitos”, afirma a sinopse oficial de Maldivas na Netflix.

Continua depois da publicidade

Criada por Natalia Klein, de Adorável Psicose, Maldivas é um dos frutos do investimento milionário da Netflix em produções brasileiras. A direção fica por conta de José Alvarenga Júnior (Supermax).

Listamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o elenco de estrelas e os personagens de Maldivas; confira.

Bruna Marquezine – Liz Morgado

Bruna Marquezine interpreta a protagonista Liz. Batalhadora e inteligente, a jovem é abandonada na infância pela mãe – que morre em um estranho incêndio no condomínio Maldivas. Após a morte de Léia, Liz decide se mudar de Goiás e investigar os misteriosos acontecimentos.

Conhecida por performances em diversas novelas da Rede Globo, Bruna Marquezine começou sua carreira artística ainda na infância. Entre os projetos da atriz, destacam-se Mulheres Apaixonadas, América, Salve Jorge, I Love Paraisópolis e Deus Salve o Rei.

Manu Gavassi – Milene Jardim

A atriz e cantora Manu Gavassi também integra o elenco de Maldivas como Milene Jardim. A personagem é descrita como “impecável e instagramável”. Casada com o cirurgião plástico Victor Hugo, Milene é a síndica do condomínio.

Famosa por sua carreira na TV e na música, Manu Gavassi está em novelas como Malhação e Em Família. Ela também faz muito sucesso nas redes sociais, com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram. Mais recentemente, Gavassi ficou em 3º lugar no BBB 20.

Sheron Menezzes – Rayssa Velasquez

Em Maldivas, Sheron Menezzes vive Rayssa Velasquez. A personagem é um ex-dançarina de uma popular banda de axé dos anos 2000. Junto com o marido Cauã, ela consegue se reinventar como uma empresária de sucesso.

Sheron Menezzes estreou na Rede Globo em 2002, com uma pequena performance na novela Esperança. Desde então, a atriz se destacou por projetos como Celebridade, Caras e Bocas, Ti Ti Ti, Babilônia e Bom Sucesso. Ela também ficou em 2º lugar na 7ª temporada de Dança dos Famosos.

Carol Castro – Kat Martinelli

Uma das condôminas do Maldivas, Kat é interpretada por Carol Castro. Conhecida por seu caráter generoso, a personagem está sempre pronta para ajudar a família e as amigas. Porém, ela também esconde as falcatruas do marido, Gustavo, que está em prisão domiciliar.

Também conhecida por performances na Rede Globo, Carol Castro começou sua carreira em Mulheres Apaixonadas. A atriz também está em novelas como Senhora do Destino, O Profeta, Morde & Assopra, Amor à Vida, Velho Chico e, mais recentemente, Órfãos da Terra.

Klebber Toledo – Victor Hugo Jardim

O galã Klebber Toledo integra o elenco de Maldivas como Victor Hugo Jardim. O personagem é caracterizado como “um influente e rico cirurgião plástico”. Na série da Netflix, Victor Hugo é o marido de Milene, a personagem de Manu Gavassi.

Assim como vários atores da Globo, Klebber Toledo começou sua carreira na Malhação (especificamente na 14ª temporada). O ator também participou de novelas como A Vida da Gente, Lado a Lado, Império e Verão 90. Na Netflix, Toledo apresenta o reality show Casamento às Cegas Brasil.

Guilherme Winter – Gustavo Martinelli

Guilherme Winter também está no elenco de Maldivas. O ator interpreta Gustavo Martinelli. A Netflix não revelou muitos detalhes sobre o personagem. Casado com Kat, a personagem de Carol Castro, Gustavo cumpre prisão domiciliar no condomínio Maldivas.

O ator Guilherme Winter é mais conhecido por sua performance como Renato na novela Ti Ti Ti. Ele também está em algumas produções bíblicas da Record, como José do Egito, Os Milagres de Jesus, Os Dez Mandamentos e Jesus.

Samuel Melo – Cauã Velasquez

Samuel Melo completa o elenco principal de Maldivas como Cauã Velasquez. O personagem é o marido de Rayssa, vivida por Sheron Menezzes. Junto com a esposa, ele fazia parte de um popular conjunto de axé dos anos 2000.

Você, provavelmente, conhece Samuel Melo por sua performance como Beleza na novela Chocolate com Pimenta. Além disso, o ator está em projetos como Liberdade, Liberdade, Filhos da Pátria e Amor de Mãe. No especial Falas Negras, Samuel Melo interpretou o líder antirracista Malcolm X.

Conheça os outros integrantes do elenco de Maldivas

Além do elenco principal citado acima, Maldivas conta com a participação de outros atores brasileiros. Ricky Tavares (Além da Ilusão), Vanessa Gerbelli (O Cravo e a Rosa), Ângela Vieira (Por Amor) e Alejandro Claveaux (Amor de Mãe) estão confirmados na produção.

Natalia Klein, a criadora de Maldivas, completa o elenco da série como Verônica, uma personagem “um tanto gótica” e “de humor afiado”.

Maldivas já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.