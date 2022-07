Tem estrela de Para Todos os Garotos: Conheça o elenco de Boo, Bitch

Boo, Bitch é a nova série que promete fazer sucesso na Netflix. O elenco conta com algumas estrelas que os fãs podem conhecer de outros projetos.

O enredo gira em torno de uma jovem que descobre que virou um fantasma. No entanto, isso acaba virando uma oportunidade para que ela aproveite o tempo que lhe resta na Terra.

Continue lendo para conhecer o elenco principal de Boo, Bitch, a nova série da Netflix.

Lana Condor como Erika Vu

A atriz Lana Condor interpreta a personagem principal de Boo, Bitch, Erika Vu. A estrela é bem conhecida por quem é assinante da Netflix.

Lana Condor estrelou a trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei na gigante do streaming. Além disso, interpretou Jubileu em X-Men: Apocalipse.

Zoe Margaret Colletti como Gia

Zoe Margaret Colletti interpreta Gia, a melhor amiga da personagem principal. Ela ajuda a colega a aproveitar o máximo do tempo que lhe resta na Terra.

A estrela esteve em produções como Histórias Assustadoras para Contar no Escuro e Um Menino Chamado Natal, além de ter participado de Fear the Walking Dead, série derivada de The Walking Dead.

Mason Versaw como Jake C

O ator Mason Versaw vive Jake C, o cara mais popular da escola, que também namora a garota mais popular da escola.

O ator ainda não teve muitos papéis em sua carreira. No entanto, participou de Tick, Tick… Boom!, aclamada produção estrelada por Andrew Garfield.

Aparna Brielle como Riley

Aparna Brielle interpreta Riley, a namorada de Jake C. Como mencionado anteriormente, ela também é muito popular na escola.

A atriz, assim como Mason Versaw, ainda não teve muitos trabalhos na carreira. Alguns de seus poucos projetos são Biologia Avançada e Jay & Silent Bob Reboot.

Tenzing Norgay Trainor como Gavin

Tenzing Norgay Trainor interpreta Gavin, que surge como um personagem importante por saber como se comunica com fantasmas.

O ator apareceu em séries como Liv e Maddie, Jessie, Boa Sorte, Charlie! e Esquadrão de Cavaleiros. Programas de TV para o público jovem foram a sua especialidade até o momento.

Jason Genao como Devon

Jason Genao interpreta Devon, um garoto que sofreu bullying de Erika Vu na escola. Agora, a personagem principal sente que precisa se redimir com ele.

Antes de Boo, Bitch, o ator apareceu em On My Block e The Get Down. Além disso, também teve um papel em Logan, aclamada adaptação de quadrinhos da Marvel.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.