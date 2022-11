Tem Lindsay Lohan e astro de Glee: Conheça o elenco de Uma Quedinha de Natal

Para muitos assinantes da Netflix, Uma Quedinha de Natal é uma perfeita comédia romântica natalina. Protagonizado por Lindsay Lohan, o longa já figura há um bom tempo no Top 10 da plataforma – superando alguns dos maiores sucessos do streaming. Além de Lohan, o elenco do filme conta também com astros de Glee e Maligno.

“Depois de perder a memória em um acidente de esqui, uma herdeira mimada acaba sob os cuidados de um desafortunado viúvo e sua filha durante as festas de fim de ano”, afirma a sinopse oficial de Uma Quedinha de Natal.

Além de conquistar os assinantes da Netflix, o longa dividiu a opinião da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, Uma Quedinha de Natal tem mais de 53% de aprovação – porcentagem alta para filmes natalinos.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o elenco de Uma Quedinha de Natal – veja de onde você conhece os atores do longa.

Lindsay Lohan – Sierra Belmont

Como citamos anteriormente, Lindsay Lohan é a protagonista de Uma Quedinha de Natal. Na comédia natalina na Netflix, a atriz vive Sierra Balmont, uma herdeira mimada que, após sofrer um grave acidente de esqui, perde a memória e curte as festas de fim de ano com um viúvo charmoso.

Você, provavelmente, conhece Lindsay Lohan por performances em Meninas Malvadas, Sexta-Feira Muito Louca, Operação Cupido e Herbie: Meu Fusca Turbinado. A atriz também é famosa por sua carreira musical e pelas inúmeras polêmicas de sua vida pessoal. Uma Quedinha de Natal é sua “volta por cima”.

Chord Overstreet – Jake Russell

Em Uma Quedinha de Natal, Chord Overstreet é Jake Russell, o viúvo gentil que encontra Sierra após o acidente de esqui e decide cuidar dela em sua pequena pousada – a Northstar Lodge. O personagem também é pai da precoce Avy, uma garotinha super divertida.

Chord Overstreet é mais conhecido por interpretar o “bocudo” Sam Evans na série musical Glee, produzida por Ryan Murphy. Outros projetos do ator incluem as séries The Middle, The Bold Type, Royalties e Acapulco, além das animações Apenas um Show e Pickle and Peanut.

George Young – Tad Fairchild

O ator britânico George Young integra o elenco principal de Uma Quedinha de Natal como Tad Fairchild, o namorado influencer de Sierra. No início do filme, Tad pede a protagonista em casamento no alto de uma montanha. É aí que Sierra sofre o acidente e perde a memória.

George Young é famoso por interpretar o detetive Kekoa Shaw no filme de terror Maligno – produzido e dirigido por James Wan (Invocação do Mal). O ator também está nas séries Containment, Grace, Spouse for House e The Brian Jackson Show.

Jack Wagner – Beauregard Belmont

O veterano Jack Wagner completa o elenco principal de Uma Quedinha de Natal como Beauregard Belmont, o rico e poderoso pai da protagonista Sierra. O personagem também é o dono e fundador da rede de hotéis Belmont.

O Jack Wagner é mais conhecido por performances em novelas americanas – como Santa Barbara, Melrose Place, General Hospital e The Bold and The Beautiful. Nos cinemas, Wagner está em filmes como Play Murder for Me e Cupid’s Prey.

Aliana Lohan – Bianca

Finalmente, o elenco de Uma Quedinha de Natal conta também com Aliana Lohan (à esquerda na foto acima). A atriz e cantora interpreta Bianca, a stylist particular da protagonista Sierra. Nas primeiras cenas do longa, é ela quem recomenda novos looks para a chefe.

Como o sobrenome já indica, Aliana Lohan é a irmã mais nova de Lindsay Lohan. A atriz está em alguns filmes da irmã (como Operação Cupido e A Boneca que Virou Gente), mas é mais conhecida por sua carreira musical. Aliana Lohan também está na trilha sonora de Uma Quedinha de Natal, com a canção “Without You”.

Uma Quedinha de Natal está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

