Tem Noah Centineo: Conheça o elenco de Recruta, da Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, Recruta tem tudo para se tornar um grande sucesso na plataforma. Afinal de contas, a série de espionagem é protagonizada por Noah Centineo – o galã de Para Todos os Garotos que Já Amei. E não é só isso: o elenco da série conta também com grandes nomes do cinema e da TV.

“Recém-contratado pela CIA, um advogado se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência”, afirma a sinopse oficial de Recruta na Netflix.

Continua depois da publicidade

Com Noah Centineo no papel principal, Recruta é uma criação de Alexi Hawley, conhecido por séries como Castle e Body of Proof.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o elenco de Recruta na Netflix; confira.

Noah Centineo – Owen Hendricks

Em Recruta, Noah Centineo interpreta o protagonista Owen Hendricks. Logo após se formar na faculdade, esse talentoso advogado arranja um emprego na CIA – e com apenas 24 anos, se vê envolvido em um mundo de espionagem e intrigas governamentais.

Noah Centineo, por sua vez, é mais conhecido por sua performance como Peter na franquia romântica Para Todos os Garotos que já Amei. Mais recentemente, o ator também interpretou o herói Esmaga-Átomo, da DC, no filme Adão Negro.

Laura Haddock – Max Meladze

Na trama de Recruta, Max Meladze é uma ex-agente da CIA que, por um motivo desconhecido, se volta contra a organização. Talentosa e eficiente, Max tem potencial para causar sérios danos se revelar toda a extensão de suas atividades na CIA.

Você, provavelmente, conhece Laura Haddock como a Meredith Quill da franquia Guardiões da Galáxia, do MCU. Outros projetos da atriz incluem as séries Da Vinci’s Demons, The Capture e White Lines, além do filme Downton Abbey: Uma Nova Era.

Aarti Mann – Violet Ebner

Em Recruta, Violet Ebner é uma das principais aliadas do protagonista Owen. É ela que ajuda o personagem de Noah Centineo a se acostumar com o clima de alta pressão da CIA. Além disso, Ebner é uma agente habilidosa, disposta a tudo para proteger a organização.

A atriz Aarti Mann é famosa por interpretar Priya, a irmã de Raj Koothrappali na sitcom The Big Bang Theory. Além disso, Mann está em séries como Suits, Scandal e Grey’s Anatomy. Na Netflix, a atriz integra o elenco de Eu Nunca.

Vondie Curtis-Hall – Walter Nyland

Walter Nyland é descrito como “uma figura de influência na CIA”. Pouco se sabe sobre o personagem, mas acredita-se que ele será essencial para a contratação de Owen e os primeiros trabalhos do advogado com a organização.

Veterano da TV e dos cinemas, Vondie Curtis-Hall, hoje em dia, é mais conhecido como o jornalista Ben Urich da série Demolidor, da Marvel. O ator também está no filme Romeu e Julieta, de Baz Luhrmann, e na série dramática Rosewood.

Colton Dunn – Lester Kitchens

Lester Kitchens é outro agente da CIA que, nos primeiros trabalhos de Owen, ajuda o protagonista a entender as particularidades da organização. O personagem também é um dos parceiros de Violet, vivida por Aarti Mann.

O ator americano Colton Dunn é famoso por interpretar um dos personagens mais queridos da sitcom Superstore, que também está disponível na Netflix. Dunn também está em produções como o programa de esquetes Key & Peele e a animação Star Trek: Lower Decks.

Fivel Stewart – Hannah Copeland

Na trama de Recruta, a atriz Fivel Stewart vive Hannah Copeland, a ex-namorada de Owen. Os dois terminam o relacionamento de forma pacífica, e Hannah continua morando no apartamento do ex-namorado, junto com o colega Terence.

Atualmente, Fivel Stewart é conhecida por interpretar a jovem Izzie Taylor na série de comédia e drama Atypical, produzida pela Netflix. Mais recentemente, a atriz também contracenou com Sandra Oh no filme de terror Umma.

Kaylah Zander – Amelia Salazar

Finalmente, o elenco principal de Recruta é completado por Kaylah Zander como Amelia Salazar. Na trama da série, a personagem é uma agente da CIA com quem o protagonista Owen Hendricks desenvolve uma forte conexão.

A atriz Kaylah Zander é conhecida por papéis pequenos em séries como O Mundo Sombrio de Sabrina, The 100 e iZomie. Recruta, dessa forma, representa seu primeiro papel de destaque.

Recruta, com Noah Centineo e grande elenco, já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.