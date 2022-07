Tem Wagner Moura e astro da Marvel: Conheça o elenco de Agente Oculto

Recém-chegado ao catálogo da Netflix, Agente Oculto já é sucesso na plataforma! Produzido pelos Irmãos Russo – os diretores de Vingadores: Ultimato – o thriller de espionagem se destaca por seu impressionante elenco de estrelas, liderado por Ryan Gosling é formado por astros da Marvel, Bridgerton, Game of Thrones e o brasileiro Wagner Moura.

“Um agente oculto da CIA descobre segredos comprometedores da agência e é caçado mundo afora por um dissidente sociopata que coloca sua cabeça a prêmio”, afirma a sinopse oficial de Agente Oculto na Netflix.

Embora tenha conquistado os assinantes da plataforma, o novo filme dividiu a opinião da crítica especializada. Até o momento, o longa conta com 49% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Listamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o elenco principal de Agente Oculto, conheça os atores do filme e seus personagens.

Ryan Gosling – Court Gentry

O elenco de Agente Oculto é liderado por Ryan Gosling no papel de Court Gentry. Também conhecido como Sierra Six, o personagem é um mercenário de operações especiais que, na cadeia, é recrutado pelo agente Donald Fitzroy – e não demora a descobrir alguns dos mais controversos segredos da CIA.

Um dos atores mais aclamados da atualidade, Gosling está em filmes como Diário de Uma Paixão, Drive, Blade Runner 2049, Namorados Para Sempre, Amor a Toda Prova e O Primeiro Homem. Por sua performance em La La Land: Cantando Estações, Ryan Gosling foi indicado ao Oscar de Melhor Ator.

Chris Evans – Lloyd Hansen

Em Agente Oculto, Chris Evans interpreta Lloyd Hansen, o principal antagonista do longa. Líder de uma liga de assassinos profissionais, o vilão é descrito como “um verdadeiro psicopata”. No thriller de espionagem, Evans mostra um lado bem diferente de sua atuação. Afinal de contas, o ator é acostumado a interpretar ‘mocinhos’ e heróis.

Você, provavelmente, conhece Chris Evans por sua performance como Steve Rogers – o Capitão América – nos filmes do MCU. A produção da Netflix representa o primeiro grande projeto do astro após sua despedida da Marvel. Além dos filmes de super-heróis, Chris Evans está em longas como Não é Mais um Besteirol Americano e Entre Facas e Segredos.

Ana de Armas – Dani Miranda

Na trama de Agente Oculto, Ana de Armas interpreta Dani Miranda, uma agente da CIA que decide acompanhar Court Gentry em sua batalha contra Lloyd Hansen e a liga de assassinos. Descrita como “intrépida e habilidosa”, a personagem é semelhante à agente especial que Ana de Armas vive em 007: Sem Tempo Para Morrer.

Atualmente, a atriz se prepara para o lançamento da cinebiografia Blonde, na qual interpreta Marilyn Monroe. Além disso, Ana de Armas já contracenou com Chris Evans no suspense Entre Facas e Segredos. Outros projetos da atriz incluem Blade Runner 2049, Águas Profundas, O Recepcionista e Wasp Network: Rede de Espiões.

Billy Bob Thornton – Donald Fitzroy

O veterano Billy Bob Thornton integra o elenco principal de Agente Oculto como Donald Fitzroy, um agente sênior da CIA. É ele quem recruta Court Gentry na prisão. O personagem também serve como uma figura paterna para o protagonista. Ele até tenta ajudar o mercenário, mas acaba envolvido em uma grande conspiração.

Billy Bob Thornton é mais conhecido por performances em filmes dos anos 90 e 2000, como Na Corda Bamba, Segredos do Poder, Armageddon, Um Plano Simples, A Última Ceia e O Amor Custa Caro. Na TV, Thornton atuou nas séries Fargo e Goliath. O ator também é famoso por seu casamento com Angelina Jolie, entre 2000 e 2003.

Regé-Jean Page – Denny Carmichael

O britânico Regé-Jean Page interpreta Denny Carmichael em Agente Oculto. O personagem é descrito como “um agente sênior da CIA que se orgulha em ter galgado a estrutura da organização e garantido uma posição de destaque em pouco tempo”. É ele quem ordena o assassinato de Sierra Six, com o objetivo de esconder os segredos da agência.

Em 2020, Regé-Jean Page ficou famoso no mundo inteiro ao interpretar o charmoso Simon Basset, o Duque de Hastings, na primeira temporada do romance histórico Bridgerton, exibido pela Netflix. O ator também se destaca por performances em filmes como O Amor de Sylvie e séries como For the People.

Jessica Henwick – Suzanne Brewer

Na trama de Agente Oculto, Suzanne Brewer é outra agente sênior da CIA. Parceira de Denny Carmichael, ela sabe que usar Lloyd Hansen para caçar Sierra Six não é uma boa ideia. A personagem alerta Denny sobre o perigo representado pelo assassino, mas falha em impedir a caçada a Court Gentry.

Jessica Henwick, a intérprete de Suzanne, é famosa por atuar em aclamadas séries de TV. Nas produções da Marvel na Netflix, como Punho de Ferro e Os Defensores, a atriz vive a heroína Colleen Wing. Em Game of Thrones, Henwick dá vida à guerreira Nymeria Sand. Além disso, a atriz está em filmes como Matrix Resurrections e Amor & Monstros.

Wagner Moura – Laszlo Sousa

O brasileiro Wagner Moura completa o elenco principal de Agente Oculto como Laszlo Sousa. O personagem é um falsificador e contrabandista profissional. Ele ajuda Court Gentry a conseguir um passaporte falso e viajar sem ser rastreado pela liga de assassinos. No entanto, Sousa também guarda um “grande segredo”.

Um dos atores mais famosos do Brasil, Wagner Moura é conhecido pelo público internacional por sua performance como o traficante Pablo Escobar na série Narcos. A audiência nacional, por outro lado, conhece o ator por filmes como Tropa de Elite, Ó Pai Ó, Carandiru e, mais recentemente, Marighella.

Conheça os outros integrantes do elenco de Agente Oculto

Na Netflix, o elenco de Agente Oculto conta também com Julia Butters (Era Uma Vez em Hollywood), Dhanush (Maari), Alfre Woodard (Desperate Housewives), Callan Mulvey (Vingadores: Ultimato), Eme Ikwuakor (Inhumans), Robert Kazinsky (True Blood), DeObia Oparei (Loki) e Shea Whigham (Velozes e Furiosos).

Agente Oculto já está disponível na Netflix.

