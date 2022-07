The Big Bang Theory: 7 cenas que foram completamente improvisadas

The Big Bang Theory conta com diversos momentos icônicos, o que nem todos sabem é que a série teve várias cenas improvisadas.

Algumas dessas cenas acabaram se tornando emblemáticas, tendo partido completamente dos atores ou atrizes do seriado.

Evidente que isso é bastante comum no cinema e TV, mas apenas assistindo os filmes e séries não há como saber exatamente o que estava no roteiro.

Dito isso, vamos ver o que foi improvisado em The Big Bang Theory.

Wil Wheaton na estreia de Star Wars

Um dos momentos mais icônicos de Wil Wheaton na série é quando ele vai para a estreia de Star Wars: O Despertar da Força vestido de Spock, de Star Trek. Esse momento foi improvisado.

De acordo com o próprio Wheaton, não estava escrito no roteiro para Wil usar uma camisa de Spock, mas ele simplesmente teve a ideia e a apresentou a alguns roteiristas pouco antes de filmar.

“Ninguém sabia que isso ia acontecer… Apenas alguns dos escritores sabiam, ninguém do estúdio sabia, ninguém da equipe sabia. Aquele momento foi genuíno e veio de todo o elenco e equipe”, disse Wheaton (via WhatCulture).

“Eu não acho que ninguém, exceto talvez um punhado de pessoas, sabia que eu ia colocar as orelhas e estar na roupagem completa de Star Trek”, continuou.

Stuart diz a Penny que a ama

No episódio The Guitarist Amplification, da terceira temporada, depois que Penny entra na loja de quadrinhos, Stuart diz baixinho “eu te amo” enquanto ela se afasta, sublinhando que ele ainda carrega desesperadamente sentimentos por ela.

A declaração foi totalmente improvisada por Kevin Sussman e, em suas próprias palavras, ajudou a dar início a um arco em que Stuart se torna cada vez mais perturbado.

“Normalmente há muito pouco improviso nesse programa, mas os roteiristas riram muito e, depois desse momento, eles começaram a me receber de volta e notei que eles começaram a ter o personagem de Stuart meio que regredindo… foi a primeira vez, realmente, que Stuart passou de um cara normal para um desesperado”.

Amy reage à tiara

Um dos momentos mais memoráveis de Amy na série ocorre no episódio da quinta temporada, quando Penny ajuda Sheldon a consertar seu relacionamento com a namorada comprando para ela uma tiara.

Embora Amy esteja inicialmente furiosa por Sheldon ter tentado aplacá-la com uma coisa brilhante, sua expressão muda instantaneamente quando ela vê o que é.

“Ah, é uma tiara!” ela exclama com fascínio, antes de implorar animadamente a Penny para colocá-lo nela sete vezes seguidas.

O roteiro só tinha Amy dizendo “Coloque em mim” cinco vezes, mas como o público do estúdio ao vivo estava rindo tanto, Bialik acrescentou dois enunciados extras para preencher o tempo para que Kaley Cuoco não ficasse sem jeito esperando dizer sua própria fala.

A voz de Bernadette

A voz de Bernadette é um dos aspectos mais marcantes da personagem, mas a voz da atriz que a interpreta, Melissa Rauch, é totalmente diferente.

Apesar de parecer um aspecto tão crucial da personagem, o roteiro original dizia nada sobre uma voz estridente, e é algo que Rauch criou inteiramente sozinha.

“Isso foi algo que eu fiz por conta própria. Isso foi algo que eu fiz na audição e depois segui em frente”.

Penny olha para a audiência

Isso é bastante comum em mockumentaries, como The Office, em que vemos os personagens olhando para as câmeras.

No entanto, em The Big Bang Theory, Penny costuma olhar constantemente para a audiência, visto que a série era gravada com público ao vivo.

Isso foi algo improvisado de Kaley Cuoco e aparece diversas vezes ao longo do seriado.

Até a música de abertura é improvisada

A icônica música tema do show foi escrita e interpretada pela banda de rock canadense Barenaked Ladies, com a música detalhando as origens do universo de uma forma extremamente cativante e inesquecível.

O vocalista do grupo, Ed Robertson, foi originalmente abordado para escrever a música depois que os criadores do programa, Chuck Lorre e Bill Prady, compareceram a um de seus shows em Los Angeles.

No que acabou sendo uma coincidência fortuita para todos os envolvidos, Robertson tinha acabado de ler o livro “Big Bang” do cientista britânico Simon Singh e decidiu lançar um rap freestyle totalmente improvisado sobre as origens do universo no show.

Isso levou Lorre e Prady a entrar em contato com Robertson e fazê-lo escrever o tema para o show a sério, adaptando efetivamente aquele rap improvisado em uma música real.

Sheldon dá tapas em Amy

O episódio da sexta temporada The Fish Guts Displacement apresenta um dos momentos mais engraçados da série, quando Sheldon decide punir Amy por fingir estar doente, dando uma palmada nela. Mas é claro que Amy só acaba gostando.

Originalmente, no entanto, a surra deveria acontecer fora da tela e o fato de Amy gostar e querer mais não estava no roteiro

Na verdade, apesar da aparente simplicidade da cena, ela foi fortemente trabalhada entre o elenco e a equipe durante as filmagens, com uma série de frases de efeito originalmente planejadas.

“Foi uma das coisas mais difíceis que já tivemos que fazer, porque achei tremendamente divertido”, disse Jim Parsons.

