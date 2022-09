The Big Bang Theory: Atores que morreram e você não sabia

The Big Bang Theory foi uma das maiores séries de comédia da última década. Com um tempo de humor muito bom e com personagens únicos e carismáticos a produção será inesquecível. Infelizmente há tristeza até mesmo por trás dos sorrisos e alguns atores que passaram pela série já morreram.

Com a audiência enorme que a produção tinha, era normal que grandes nomes do cinema e da televisão tenham atuado na série e também feito participações especiais durante alguns episódios.

Como forma de homenagear esses ícones, separamos para vocês nessa lista, atores e atrizes que passaram pela série The Big Bang Theory e que já não estão mais entre nós.

Confira a lista:

Carol Ann Susi

Você pode não reconhecer o rosto de Carol Ann Susi, mas definitivamente você reconheceria sua voz. A atriz ficou conhecida com a frenética Sra. Wolowitz, a mãe de Howard.

Em todos episódios em que participava suas aparições eram memoráveis e rendiam muitas risadas. Infelizmente ela nos deixou assim como sua personagem na série, Carol morreu em 2014 aos 62 anos.

Jane Galloway Heitz

Jane Galloway Heitz foi uma ótima atriz e teve participações importantes no cinema e na televisão. Ela acabou ficando mais conhecida por interpretar Lillian Adler na série de sucesso Glee.

A atriz também fez uma ótima aparição no episódio 13 da segunda temporada de The Big Bang Theory, contracenando com Jim Parsons e John Galecki. Infelizmente ele faleceu aos 78 anos em 2019.

Stephen Hawking

O que prova ainda mais o fenômeno que foi a série The Big Bang Theory, é que até um dos maiores gênios de toda a história da humanidade Stephen Hawking, fez diversas aparições na produção.

Ele participou da quinta temporada no episódio 21, no episódio 6 da sexta temporada, e na nona temporada no episódio 17. A mente brilhante de Hawking nos deixou em 2018 aos 76 anos.

Stan Lee

O grande nome da história da Marvel também fez uma aparição fantástica em The Big Bang Theory. Stan Lee participou do episódio 16 da terceira temporada arrancando muitas risadas do público. Ele faleceu em 2018 aos 95 anos de idade.

Adam West

O grande ator Adam West, que é mais conhecido por interpretar o Batman na série de televisão de 1966, que tinha uma abordagem mais bem humorada do herói, também apareceu na série.

Adam fez uma participação memorável interagindo com parte do elenco principal da produção no episódio 17 da nona temporada. Nosso eterno Batman nos deixou em 2017 aos 88 anos.

Carrie Fisher

A incrível atriz Carrie Fisher ficou eternizada por interpretar a Princesa Leia na franquia de enorme sucesso Star Wars. Mesmo com uma carreira consagrada, ela aceitou participar da série.

Carrie fez uma aparição no episódio 14 da sétima temporada, onde acontece uma confusão hilária com o sempre atrapalhado personagem Sheldon. A eterna princesa morreu em 2016 precocemente aos 60 anos de idade.

Jessica Walter

Jessica Walter foi uma grande atriz tendo os seus principais trabalhos na televisão. Ela deu voz à mãe da série Família Dinossauros, Fran da Silva Sauro, e também teve um papel de destaque na série de humor Arrested Development.

A atriz teve uma aparição hilária no episódio 15 da quarta temporada de The Big Bang Theory, quando ela tenta seduzir Leonard. Jessica faleceu em 2021 aos 80 anos de idade.

Leonard Nimoy

O espetacular ator Leonard Nimoy, ficou eternizado por interpretar o icônico personagem Spock, na série de televisão clássica e também nos filmes de Jornada nas Estrelas. E como um astro do mundo nerd ele deu as caras em The Big Bang Theory.

Ele apareceu no episódio 20 da quinta temporada, quando Sheldon começa a ter sonhos com o Spock, Infelizmente nem as lendas são imortais, Nimoy faleceu aos 83 anos em 2015.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

