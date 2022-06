The Boys: Quem são os novos “heróis” da 3ª temporada

Fãs de The Boys podem comemorar: os primeiros episódios da 3ª temporada já estão disponíveis no Prime Video! O novo ano traz reforços de peso no elenco, além da introdução de vários novos personagens – entre ‘heróis’, anti-heróis e vilões. Explicamos tudo o que você precisa saber sobre cada um deles.

“É um ano de calma. Homelander foi subjugado. Billy Butcher trabalha para o governo. Mas os dois anseiam por transformar essa paz e tranquilidade em mais violência”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de The Boys.

O elenco principal de The Boys é formado por Karl Urban (Billy), Jack Quaid (Hughie), Antony Starr (Homelander), Erin Moriarty (Starlight), Dominique McElligott (Queen Maeve), Jessie T. Usher (A-Train), Laz Alonso (Mother’s Milk), Chace Crawford (The Deep), Tomer Capon (Frenchie) e Karen Fukuhara (The Female).

Mas afinal: quem são os novos heróis e anti-heróis da 3ª temporada de The Boys? Veja abaixo seus nomes, poderes, intérpretes e muito mais.

Blue Hawk

Blue Hawk (Falcão Azul) é um novo personagem criado exclusivamente para a 3ª temporada de The Boys. Pouco se sabe sobre o herói, além do fato dele não fazer parte das HQs de Garth Ennis.

De acordo com muitas teorias, o Blue Hawk pode ser uma referência ao personagem Ground Hawk, que por sua vez, é uma espécie de paródia do Wolverine. Os poderes do novo herói, no entanto, não foram revelados.

Mas já se sabe que Blue Hawk será um dos novos “heróis patriotas” da 3ª temporada. O personagem é interpretado por Nick Wechsler, de Revenge e Réquiem Para um Sonho.

Crimson Countess

Fãs de The Boys não se lembram, mas a Crimson Countess (Condessa Escarlate) foi citada por Starlight na 1ª temporada da série. A personagem é claramente uma paródia da Feiticeira Escarlate, uma das heroínas mais poderosas da Marvel.

Os poderes da Crimson Countess são relacionados ao fogo e calor. Na verdade, no trailer da 3ª temporada, a personagem aparece incendiando inimigos com suas habilidades especiais. Nas HQs, ela faz parte de um time conhecido como PayBack.

A Crimson Countess de The Boys é interpretada por Laurie Holden. Você, provavelmente, conhece a atriz canadense por sua performance como Andrea na série The Walking Dead.

Gunpowder

Assim como a Crimson Countess, o herói Gunpowder (Pólvora) é mencionado nas primeiras temporadas de The Boys. O personagem é citado como “um integrante aposentado da equipe PayBack”. Como o herói está confirmado em todos os episódios do terceiro ano, tudo indica que ele terá um papel muito importante.

Nas HQs, Gunpowder é um membro do time Teenage Kix, patrocinado pela NRA. Os poderes do personagem são intimamente conectados a armas de fogo e projéteis. Por isso, ele é um defensor da Segunda Emenda.

O personagem também aparece no vídeo promocional “Seven on 7”, lançado em 2021. Na 3ª temporada de The Boys, Gunpowder é interpretado por Sean Patrick Flanery (Santos Justiceiros).

Soldier Boy

Entre os novos personagens de The Boys, Soldier Boy (Garoto Soldado) é, definitivamente, o mais importante. Originalmente, o Soldier Boy era um dos heróis da Segunda Guerra Mundial. O personagem é revivido décadas depois pela corporação Vought como um símbolo do patriotismo americano.

Soldier Boy também é o líder da equipe PayBack. O personagem é uma espécie de “Capitão América” de The Boys. Nos trailers da 3ª temporada, o herói aparece empunhando um escudo. Seus poderes envolvem super-força e velocidade.

Na 3ª temporada de The Boys, Soldier Boy ganha vida pela interpretação de Jensen Ackles. O ator ficou conhecido no mundo inteiro ao interpretar Dean Winchester em todas as temporadas da série Supernatural.

Supersonic

Outro novo herói da 3ª temporada de The Boys é Supersonic (Super-Sônico). Nas HQs de Garth Ennis, o personagem é conhecido como Drummer Boy (Menino do Tambor). Ele também aparece no vídeo promocional Seven on 7.

No passado, Supersonic sofreu com o vício em narcóticos. Por isso, precisou passar um tempo em clínicas de reabilitação. Além disso, o personagem viveu uma relação interessante com Starlight.

O Drummer Boy dos quadrinhos não tem habilidades especiais. Mas na série do Prime Video, tudo indica que Supersonic terá o poder da super-velocidade. O novo personagem é interpretado por Miles Gaston Villanueva (Nancy Drew).

Swatto

Swatto faz uma pequena aparição no trailer da 3ª temporada de The Boys. No vídeo, o herói aparece como uma figura alada, que corre para se salvar de um grande desastre.

Nas HQs, os poderes de Swatto são quase idênticos aos do Homem-Formiga da Marvel. Ou seja: ele pode diminuir e aumentar seu tamanho. Junto com outros itens da lista, o personagem é integrante do time PayBack.

Joel Labelle – o Alaric Rodriguez de Shadowhunters – vive Swatto na 3ª temporada de The Boys. O nome do personagem não pode ser traduzido ao pé da letra, mas a expressão “swat” serve para identificar o ato de esmagar uma mosca.

Os primeiros episódios da 3ª temporada de The Boys já estão disponíveis no Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.