The Crown: Como é o elenco da 5ª temporada na vida real

Sucesso na Netflix, a 5ª temporada de The Crown acompanha um dos períodos mais conturbados do reinado de Elizabeth II. Como de costume, a série faz um ótimo trabalho na caracterização de seus personagens. Irreconhecíveis, atores e atrizes dão um show como os integrantes da Família Real. Mas afinal: como são essas figuras na vida real?

“Década de 1990. A família real está enfrentando o que pode ser seu maior desafio: reafirmar sua relevância contínua na Grã-Bretanha. Com Diana e Charles travando uma guerra nos tabloides, a base da família começa a ruir”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de The Crown.

Continua depois da publicidade

Nos novos episódios, Imelda Staunton (Harry Potter) dá vida à Rainha Elizabeth II. O elenco conta também com Jonathan Pryce (Game of Thrones), Dominic West (The Wire), Elizabeth Debicki (O Grande Gatsby) e Lesley Manville (Malévola).

Revelamos abaixo como os personagens mais importantes da 5ª temporada de The Crown são na vida real; confira.

Imelda Staunton – Rainha Elizabeth II

Na 5ª temporada de The Crown, Imelda Staunton interpreta a Rainha Elizabeth II com 60 e poucos anos. A década de 90 é vista até hoje como uma das épocas mais complicadas do reinado da monarca, marcada por escândalos e críticas.

Considerada uma das atrizes britânicas mais talentosas de todos os tempos, Imelda Staunton tem uma longa e prolífica carreira no cinema, TV e teatro. Internacionalmente, a atriz é mais conhecida por sua performance como Dolores Umbridge na saga Harry Potter.

Jonathan Pryce – Príncipe Phillip

A 5ª temporada de The Crown é a 1ª a ser lançada após a morte do Príncipe Phillip e da Rainha Elizabeth II. Nos novos episódios, o consorte desenvolve uma grande amizade com Penelope Knatchbull – a Lady Romsey – a esposa de seu afilhado.

Jonathan Pryce foi indicado ao Oscar por sua performance como o Papa Francisco no filme Dois Papas, da Netflix. O ator também é famoso por interpretar o líder religioso “Alto-Pardal” na série Game of Thrones, exibida pela HBO.

Lesley Manville – Princesa Margaret

A Princesa Margaret, irmã mais nova da Rainha Elizabeth II, é uma das personagens mais interessantes de The Crown. Na 5ª temporada, ela é obrigada a confrontar sua relação com a Família Real após o retorno de Peter Townsend, um grande amor do passado.

Lesley Manville assume o papel após a saída de Helena Bonham Carter. Nos cinemas, a atriz é conhecida por filmes como Malévola e Trama Fantasma. Já na TV, Manville interpreta a cafetina de luxo Lydia Quigley na série histórica Harlots.

Dominic West – Príncipe Charles

Para muita gente, a Netflix foi “generosa” na escalação do Príncipe Charles. Afinal de contas, Dominic West tem uma aparência bem mais imponente que a do monarca. A 5ª temporada continua a explorar os efeitos do affair de Charles em seu casamento com Lady Di.

Você, provavelmente, conhece Dominic West por sua performance como Jimmy McNulty em The Wire e Noah Solloway em The Affair. O ator também está em filmes como Hannibal: A Origem, O Sorriso de Mona Lisa e Tomb Raider.

Elizabeth Debicki – Princesa Diana

A 5ª temporada de The Crown acompanha a ruína do casamento de Charles e Diana, desde o início dos anos 90 até o divórcio, que aconteceu em 1996. Os novos episódios também abordam a bombástica entrevista que Lady Di concedeu ao jornalista Martin Bashir.

Elizabeth Debicki assume o papel de Diana após a despedida de Emma Corrin. Nas telonas, a atriz é conhecida por performances em filmes como O Grande Gatsby e Tenet. Debicki também faz parte do MCU, interpretando a vilã Ayesha em Guardiões da Galáxia Vol. 2.

Claudia Harrison – Princesa Anne

A 5ª temporada de The Crown também aborda alguns dos momentos mais conturbados da trajetória da Princesa Anne: seu divórcio de Mark Phillips e o segundo casamento com o Comandante Timothy Laurence.

Nas temporadas anteriores, a Princesa Anne foi interpretada por Erin Doherty. Claudia Harrison, a nova atriz da personagem, é conhecida por viver Annie na série dramática Murphy’s Law e a Dra. Aveling na ficção científica Humans.

Marcia Warren – Rainha Mãe

O elenco principal da 5ª temporada de The Crown é completado por Marcia Warren como Elizabeth, a Rainha Mãe. Nos novos episódios, a mãe da Rainha Elizabeth II batalha contra os efeitos da idade avançada, ao mesmo tempo em que testemunha grandes mudanças na Família Real.

Vencedora do Prêmio Olivier, Marcia Warren é uma veterana das telas e dos palcos. Com uma carreira de mais de 50 anos, a atriz está em filmes como Hattie, Mr. Love e Don’t Get Me Started, além das séries Sherlock e Vicious.

A 5ª temporada de The Crown já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.