The Crown: Os 8 episódios mais importantes sobre a vida da Rainha Elizabeth

The Crown aborda a vida da Rainha Elizabeth II desde pouco antes da sua coroação, retratando diversos momentos marcantes da vida e do reinado da monarca britânica.

Enquanto alguns episódios da série da Netflix focam mais na vida pessoal da Rainha, outros lidam com escândalos políticos, ou importantes decisões tomadas por ela.

Dito isso, separamos oito capítulos essenciais de The Crown para quem quer saber um pouco mais do longo reinado da Rainha Elizabeth II. Confira!

Windsor (1×03)

O episódio 3 de The Crown explica exatamente como aconteceu a coroação de Elizabeth. Alternando entre uma série de flashbacks, o episódio conta a história de seu tio, o rei Eduardo VIII, que abdicou do trono para se casar com seu amor, Wallis Simpson.

A chocante decisão de Edward de deixar seu título real para trás significou que seu irmão George (interpretado por Jared Harris) herdaria o título. George ocupou o cargo por apenas 15 anos, e sua herdeira aparente, Elizabeth, o sucedeu aos 25 anos.

Smoke and Mirrors (1×05)

O pai de Elizabeth faleceu em fevereiro de 1952, mas ela não foi coroada até 2 de junho de 1953.

O Comitê de Coroação de Elizabeth foi liderado por seu marido, Philip, que queria que sua coroação refletisse a aparência de uma rainha moderna, e como como resultado, foi o primeiro a ser televisionado.

Também estava cheio de conflitos familiares e políticos, pois marcou o retorno do exilado rei Edward à Inglaterra, e um pouco de uma provação conjugal em que Philip teve que se ajoelhar para sua rainha, e os homens na década de 1950 simplesmente não gostavam de se ajoelhar perante suas esposas.

Assassins (1×09)

O episódio mostra seu casamento complicado com Philip, que tem seus momentos de comportamento bêbado, que Elizabeth obviamente se ressente, mas também vemos Elizabeth totalmente à vontade quando ela está com seu amigo de longa data (e possível ex-paixão) Lord Porchester, também conhecido como Porchy, com quem ela compartilha um amor por cavalos.

Elizabeth e Porchy são amantes não correspondidos? Existe algum segredo profundo e sombrio sobre o relacionamento deles que nunca veio à tona? A série parece pensar que não, porque enquanto Porchy parece ser a única pessoa no mundo com quem Elizabeth se sente mais confortável, ela nunca vai esquecer que está obrigada por lei, por dever, por religião, por tudo, a ser a esposa de Philip.

Este episódio também marca o último encontro que Elizabeth tem com Winston Churchill (John Lithgow) antes de sua renúncia.

Marionettes (2×05)

Elizabeth, em um esforço para elevar a moral dos trabalhadores, faz um discurso em uma fábrica da Jaguar em 1956.

O discurso, no qual ela chamou a classe trabalhadora da Inglaterra de “média” e falou sobre encontrar significado em suas vidas “monótonas” foi duramente criticado e ridicularizado, e a rainha foi detonada por um verdadeiro jornalista, Lord Altrincham, que declarou que ela estava fora de contato com as pessoas que governava.

Vergangenheit (2×06)

O episódio expõe os podres do rei Eduardo VIII. Ele era rei no momento em que os nazistas estavam assumindo o controle da Alemanha, e aparentemente ele era alguém que estava disposto a fazer amizade com os nazistas para seu próprio ganho e segurança pessoal

Tudo isso veio à tona graças aos Arquivos Marburg, um lote de documentos de guerra tornados públicos em 1957.

Dear Mrs. Kennedy (2×08)

Elizabeth enfrenta Jackie Kennedy. Elas se conheceram na vida real em 1961, quando a rainha recebeu Kennedy e seu marido, John F. Kennedy no Palácio de Buckingham.

O episódio posiciona Elizabeth como se sentindo deselegante em comparação com Jackie, e devastada pelas duras críticas de Jackie ao palácio e à própria rainha.

Aberfan (3×03)

Em 1966, um deslizamento de terra na aldeia galesa de Aberfan matou mais de 140 pessoas. O desastre chocou a nação, mas a situação piorou quando a rainha Elizabeth, incapaz de decidir como responder, esperou oito dias para visitar o local do desastre, provocando protestos públicos

A rainha teria chamado esse atraso de o maior arrependimento de seu reinado, e ela sempre fez visitas ao local do acidente nas décadas seguintes.

Favorites (4×04)

A terceira e quarta temporadas de The Crown focaram muito mais em seus filhos (Charles em particular, e seu relacionamento com a jovem Diana).

Mas no episódio Favorites, da quarta temporada, os holofotes estão na rainha e em sua maternidade. Muito deste episódio é especulativo, com certeza, mas é uma versão fascinante de como é ser a mulher mais famosa do mundo e ser mãe de quatro filhos.

The Crown está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.