The Last Kingdom já tem uma sucessora: Conheça O Rei do Inverno

Com o lançamento do filme Seven Kings Must Die na Netflix, a trama de The Last Kingdom atinge seu desfecho oficial – em um final épico e cheio de emoção. Os fãs da série, por outro lado, já podem comemorar! Após o fim de The Last Kingdom, os livros de Bernard Cornwell serão adaptados em mais uma série: O Rei do Inverno.

“Após a morte do rei Edward, Uhtred de Bebbanburg e seus companheiros se aventuram por um reino dividido na esperança de finalmente unir a Inglaterra”, afirma a sinopse oficial de Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer).

Continua depois da publicidade

O filme estreou na Netflix em 14 de abril. Além de conquistar os assinantes da plataforma, Seven Kings Must Die ganhou o coração da crítica especializada, com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a série O Rei do Inverno, a sucessora de The Last Kingdom no streaming; confira!

Assim como The Last Kingdom, nova série é adaptação de Bernard Cornwell

Como os fãs de The Last Kingdom já sabem, a série da Netflix é uma adaptação das Crônicas Saxãs, uma série de romances históricos escrita pelo autor britânico Bernard Cornwell.

O lançamento de Seven Kings Must Die – o filme que encerra a trama de The Last Kingdom – coincide com a produção de O Rei do Inverno, mais uma adaptação da obra de Cromwell.

A série O Rei do Inverno (The Winter King, no título original) adapta para a TV a saga As Crônicas de Arthur, que como o próprio nome indica, é ambientada no místico reinado do Rei Arthur.

A saga em questão conta com 3 livros: O Rei do Inverno, O Inimigo de Deus e Excalibur.

Conheça a trama de O Rei do Inverno

O Rei do Inverno acompanha a lenda do Rei Arthur. A série é ambientada na “Era das Trevas da Britânia”, logo após o domínio romano na região.

No início da história, o guerreiro Arthur é banido do reino, o mago Merlin desaparece, os Saxões começam a invadir o território e uma simples criança se senta desprotegida no Trono.

A saga, é claro, conta com a participação dos personagens mais icônicos das lendas do Rei Arthur – como o vaidoso cavaleiro Lancelot, a ambiciosa rainha Guinevere, o misterioso druida Merlin, a feiticeira Morgana e o sinistro antagonista Mordred.

Nos livros de Bernard Cornwell, a trama é contada a Igraine, uma jovem rainha, pelo monge saxão Derfel Cadarn, muitos anos após a morte do Rei Arthur.

Quando estreia O Rei do Inverno?

Pelo menos até o momento, a equipe de produção de O Rei do Inverno ainda não revelou a data oficial de estreia da série.

Anteriormente, os responsáveis pela série haviam afirmado que a adaptação dos livros de Bernard Cornwell estrearia “no início de 2023”.

No entanto, após alguns atrasos nas gravações, tudo indica que a previsão de lançamento foi alterada. Seja como for, O Rei do Inverno deve estrear ainda neste ano.

Elenco de O Rei do Inverno é liderado por ator da Marvel

O Rei do Inverno será protagonizada por Iain De Caestecker – o Fitz da série Agents of SHIELD (na foto acima) – como Arthur Pendragon.

Jordan Alexandra (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura) vive Guinevere, e Stuart Campbell (A Caçada) dá vida a Derfel Cadarn, o narrador da história.

Nathaniel Martello-White (Excluídos) interpreta o mago Merlin, e Ellie James (I May Destroy You) vive Nimue, uma misteriosa sacerdotisa conhecida como Dama do Lago.

Valene Kane (Gangues de Londres) é a feiticeira Morgana, meia-irmã de Arthur. Eddie Marsan (Jonathan Strange e o Sr. Norrell) completa o elenco principal como o Rei Uther, pai do protagonista. Os intérpretes de Lancelot e Mordred ainda não foram relevados.

Onde assistir O Rei do Inverno?

A série O Rei do Inverno será exibida pela plataforma britânica de streaming ITVX. A 1ª temporada da produção, de acordo com informações prévias, terá 10 episódios.

Ainda não sabemos onde O Rei do Inverno será lançada no Brasil, já que a plataforma ITVX não atende o nosso país.

Nesse sentido, tudo indica que a produção estreará primeiro no Reino Unido e, com o passar do tempo, será disponibilizada no Brasil na Netflix, no Prime Video ou na Star+.

Alexander Dreymon dá conselho ao elenco de O Rei do Inverno

Por fim, Alexander Dreymon – o intérprete de Uhtred em The Last Kingdom e produtor-executivo de Seven Kings Must Die – em um papo recente com a imprensa, deu um importante conselho ao elenco da vindoura O Rei do Inverno.

“Eu diria que, se vocês ganharem a chance de conhecer e interagir com Bernard Cornwell, devem aceitar na hora! Ele é um cara sensacional, muito divertido e cheio de ótimas ideias. Na hora de construir os personagens de vocês, é uma verdadeira honra tê-lo ao seu lado”, disse o ator.

O eterno Uhtred de The Last Kingdom se tornou um grande amigo do autor das Crônicas Saxãs em meio à produção da série. O escritor chegou a dedicar o último livro da saga a Dreymon e à equipe do projeto.

Você já pode conferir todos os episódios de The Last Kingdom (junto com o filme Seven Kings Must Die) na Netflix. O Rei do Inverno deve estrear ainda em 2023.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.