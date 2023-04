The Last Kingdom: Seven Kings Must Die e os melhores filmes épicos da Netflix

Sucesso na Netflix, Seven Kings Must Die fecha com chave de ouro a história de Uhtred de Bebbanburg e da série The Last Kingdom. Se você já conferiu a trama, e está se sentindo “órfão” da história épica, não se preocupe – a Netflix tem vários filmes do gênero para assistir em seguida.

“Após a morte do rei Edward, Uhtred de Bebbanburg e seus companheiros se aventuram por um reino dividido na esperança de finalmente unir a Inglaterra”, afirma a sinopse oficial de Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer).

O filme estreou na Netflix em 14 de abril. Além de conquistar os assinantes da plataforma, Seven Kings Must Die ganhou o coração da crítica especializada, com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Listamos abaixo 7 filmes épicos para você assistir após The Last Kingdom: Seven Kings Must Die na Netflix; confira!

Ressurreição

A constante batalha entre o cristianismo e o paganismo é um dos temas mais importantes de The Last Kingdom e Seven Kings Must Die. Se você curte essa temática, vale a pena assistir Ressurreição na Netflix. O épico filme religioso, ambientado na era bíblica, chegou aos cinemas em 2017.

Ressurreição acompanha a de um tribuno romano e um soldado novato que, para acabar com os rumores sobre a ressurreição de um pregador judeu, buscam o corpo desaparecido do suposto messias crucificado. Joseph Fiennes, do filme Shakespeare Apaixonado, protagoniza o longa.

Legítimo Rei

Lançado em 2018, o épico medieval Legítimo Rei se destaca por seu elenco de estrelas. O filme é protagonizado por Chris Pine (Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes) e conta com Aaron Taylor-Johnson (Vingadores: Era de Ultron) e Florence Pugh (Viúva Negra) em papéis importantes.

Ambientado na Escócia do século XIV, Legítimo Rei conta a história de Robert the Bruce, um nobre guerreiro que reivindica o trono do país e lidera uma violenta (e importante) revolta pela independência do reino e contra o domínio inglês. A direção é de David Mackenzie (A Qualquer Custo).

47 Ronins

Se você curte épicos históricos, mas gosta também de histórias fantásticas e sobrenaturais, 47 Ronins é uma ótima opção para assistir após Seven Kings Must Die na Netflix. Ancorado por uma ótima performance de Keanu Reeves (John Wick), o filme tem cenas de ação de tirar o fôlego.

Este filme de ação, aventura e fantasia mostra as façanhas de 47 guerreiros samurais que planejam se vingar do oficial de justiça responsável pela morte de seu mestre. Além de Keanu Reeves no papel principal, o elenco de 47 Ronins conta com Hiroyuki Sanada (Westworld) e Rinko Kikuchi (Círculo de Fogo).

O Rei

O filme O Rei se destaca com uma história imprescindível para os fãs de The Last Kingdom. Embora seja ambientado séculos após os eventos de Seven Kings Must Die, o épico de David Michôd (Máquina de Guerra), o filme também acompanha uma intensa disputa pelo poder na Inglaterra medieval.

O Rei foca na história do Príncipe Henrique, um jovem festeiro que, com o destino da Inglaterra em jogo, enfrenta hostilidades de todos os lados e tem que largar a farra para lutar pelo reino. Timothée Chalamet (Me Chame Pelo Seu Nome) protagoniza o longa, que conta também com Robert Pattinson (Batman) no elenco.

Pompéia

Como o próprio nome já indica, o filme épico Pompeia é ambientado em meio à destruição da cidade italiana que ficou “presa no tempo” após a erupção do vulcão Vesúvio. O filme chegou aos cinemas em 2014, com direção de Paul W. S. Anderson, da franquia Resident Evil.

Em Pompeia, o gladiador Milo é enviado a Nápoles às vésperas da erupção do Vesúvio. Mesmo perante esse perigo iminente, ele embarca em uma jornada eletrizante para voltar para casa e salvar a mulher que ama. Kit Harington, o Jon Snow de Game of Thrones, protagoniza o longa.

Drácula: A História Nunca Contada

Drácula: A História Nunca Contada é um filme épico que mistura ação, aventura, suspense e terror em uma trama de tirar o fôlego. Ambientado no século XV, o longa apresenta uma história de origem bem diferente sobre o surgimento e a transformação do Conde Drácula.

Nesta nova versão da gênese de Drácula, Vlad III, um honrado guerreiro medieval, precisa se transformar em vampiro para expulsar os invasores otomanos de seu país. No longa, Drácula é interpretado por Luke Evans (A Bela e a Fera). O elenco conta também com Dominic Cooper (Preacher) e Charles Dance (Game of Thrones).

Medieval

Lançado em 2022, Medieval se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência na Netflix, permanecendo por um bom tempo no Top 10 da plataforma. Recomendado para maiores de 18 anos (por suas cenas de extrema violência), o longa é protagonizado por Ben Foster (A Sete Palmos).

Em Medieval, o protagonista Jan Žižka – um poderoso líder mercenário que, supostamente, nunca perdeu uma batalha – sela seu destino ao declarar guerra contra os exércitos da Ordem Teutônica e do Sagrado Império Romano. Além de Ben Foster, o elenco tem Michael Caine (Batman) e Sophie Lowe (Crime e Desejo).

Todos os filmes que listamos acima, assim como Seven Kings Must Die, estão disponíveis na Netflix.

