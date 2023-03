The Last of Us 2 vai te traumatizar: Tudo o que acontece na continuação

Alerta de spoilers

A primeira temporada de The Last of Us chegou ao fim de forma dramática e chocante. Esses eventos que testemunhamos no capítulo final terão ramificações consideráveis na segunda temporada e além. Felizmente, já temos uma ideia do que vai acontecer graças ao game The Last of Us: Parte 2.

Craig Mazin, showrunner e co-criador da série da HBO, já disse que a segunda temporada será diferente do segundo jogo, mas podemos esperar que os principais acontecimentos sejam os mesmos.

O primeiro ano da série acabou com Joel matando quase todos os vaga-lumes no hospital em Salt Lake City e salvando Ellie. Os dois voltam para Jackson, onde Tommy mora. Ellie sabe que há algo que Joel não contou para ela, mas ela, inicialmente, deixa para lá.

Dito isso, vamos ver o que acontece em The Last of Us: Parte 2, que servirá como base para as próximas temporadas da série da HBO.

Consequências

The Last of Us 2 lida não apenas com o luto e superação, mas com o ciclo da violência que precisa ser quebrado. Isso se faz presente logo nas primeiras horas do jogo.

A trama efetivamente começa com Abby. Ela é filha do médico que iria operar Ellie e tentar desenvolver a vacina no primeiro The Last of Us. Ela vai atrás de Joel em busca de vingança, por ele ter matado seu pai.

Ela encontra Joel e Tommy, capturando os dois com seu grupo. Ellie chega pouco depois e é logo imobilizada, forçada a assistir enquanto Abby mata Joel com um taco de golfe, enquanto implora para que deixem ele vivo.

Vingança

Pouco tempo se passa e, após se recuperar, Ellie decide se vingar de Abby e dos amigos dela, que estavam presentes na execução de Joel.

Ellie vai para Seattle junto de Dina, sua namorada, e juntas procuram esse grupo. Rapidamente, elas descobrem se tratar de um grupo, conhecido como WLF (Washington Liberation Front) que derrubou a FEDRA em Seattle, tomando controle da região. O problema é que eles estão em meio a uma guerra civil contra outro grupo: os serafitas, um culto religioso extremista anti-tecnologia.

Ellie não quer acabar com toda a WLF, apenas aqueles que mataram, ou ajudaram a matar, Joel.

Obsessão

Tudo rapidamente foge do controle e vemos que Ellie está disposta a fazer de tudo e um pouco mais para conseguir sua vingança. Ela fica obcecada e, mesmo após descobrir que Dina está grávida, não desiste de sua missão. Com isso, ela coloca em risco não só a si mesma, como todos quem ela ama.

Essa obsessão torna Ellie ainda mais violenta. Se você acha que Joel foi sangue-frio no hospital em The Last of Us, é porque não viu o que a garota faz nessa parte 2, que inclui: matar cachorros, grávidas, torturar médicas, e mais.

Flashbacks

Mas nem tudo é 100% sombrio e o cachê de Pedro Pascal é garantido na segunda, e quem sabe terceira, temporadas de The Last of Us. Também temos flashbacks de dias mais tranquilos e alegres.

Um desses flashbacks envolve uma visita a um museu no aniversário de Ellie, que é um dos momentos mais calorosos da franquia.

Infelizmente, também temos alguns momentos de flashbacks com brigas entre ela e Joel, que dão sempre um peso no coração.

O jogo vira

Depois de matar deus e o mundo, Ellie é encontrada por Abby e quando tudo está prestes a explodir em uma briga épica entre as duas… temos uma mudança de perspectiva.

Voltamos para 2 dias antes e acompanhamos o ponto de vista de Abby. Vemos um pouco da infância dela com o pai (que Joel matou), o relacionamento dela com outro membro da WLF (que Ellie matou). Acompanhamos, também, as brigas dela contra os serafitas e até uma espécie de adoção, tendo em vista que Abby acolhe um garotinho Serafita, Lev, que foge do culto com sua irmã.

Entendemos o ponto de vista dela, enxergando que não há heróis, nem vilões, em The Last of Us.

Tudo culmina com a luta entre Ellie e Abby.

Traumas não resolvidos

Abby deixa Ellie viver e as duas partem caminho. Ellie volta para Jackson com Dina, que precisa urgentemente de acompanhamento médico (ela está grávida, lembra?).

Um tempo se passa e as duas vivem, com o bebê já nascido, em uma fazenda nas proximidades de Jackson.

Ellie, contudo, não consegue deixar para trás sua obsessão e decide ir atrás de Abby mais uma vez, depois de descobrir seu paradeiro.

Quebrando o ciclo

Ellie come o pão que o diabo amassou para chegar até sua inimiga. Mas descobre que ela foi capturada por outro grupo, junto de Lev.

A protagonista encontra Abby amarrada a uma estaca de madeira. Magra, aparentemente sem comer há dias, ela está claramente em uma situação precária.

Ellie força as duas a lutarem, mas a briga logo é interrompida. Ellie consegue deixar sua ira para trás e deixa Abby ir embora junto de Lev.

Ao voltar para a fazenda, Ellie descobre que Dina foi embora com o bebê. Em sua busca por vingança, a protagonista perdeu tudo. Mas, ao menos, o ciclo de violência foi quebrado.

A primeira temporada de The Last of Us está disponível no HBO Max. Já os games podem ser jogados em consoles da PlayStation.

