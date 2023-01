The Last of Us: 7 referências aos games que você perdeu no 1º episódio

The Last of Us conta com várias referências e easter eggs que só são percebidas por quem já jogou os games da franquia. Dessa forma, mesmo expandindo a história original, a produção da HBO se destaca por respeitar o legado dos jogos. Sendo assim, quais são as maiores referências aos games de The Last of Us no primeiro episódio da série?

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

Continua depois da publicidade

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation, Murray Bartlett (The White Lotus) e Rutina Wesley (True Blood).

Listamos abaixo as 7 maiores referências aos games de The Last of Us que aparecem no episódio de estreia da série na HBO; confira! (via Looper e Polygon)

O relógio de Joel

Nos games de The Last of Us, o relógio quebrado de Joel é uma das imagens mais icônicas. No dia do Outbreak, o protagonista recebe o presente da filha Sarah. À medida que Joel, Tommy e Sarah circulam por uma Austin marcada por caos e pânico, o personagem quebra o relógio.

Na série de The Last of Us, o relógio de Joel também assume um papel muito importante no episódio de estreia. O personagem de Pedro Pascal guarda o presente, mesmo quebrado, para se lembrar do mundo pré-apocalipse e de tudo que foi perdido no desastre.

Um vizinho assassino

Em The Last of Us, os jogadores são introduzidos ao terror do Cordyceps quando Joel é forçado a matar Jimmy, um vizinho infectado, quando ele tenta atacar Sarah no quintal de casa. Na série, o horror do fungo também surge na figura de um vizinho – mas de maneira bem diferente.

No primeiro episódio da produção do HBO Max, a vizinha infectada é Connie, uma senhora idosa que é visitada por Sarah de tempos em tempos. A série estabelece toda essa sequência de eventos por meio de diálogo, de maneira instantaneamente reconhecível pelos jogadores do game.

Os agentes da FEDRA

Em uma tentativa de controlar a disseminação do Cordyceps, os agentes da FEDRA matam todos os humanos infectados. É uma medida violenta, mas necessária quando a sociedade se encontra à beira do caos. No game, Joel e Tess passam por uma área de quarentena na qual todos os infectados são executados.

Já na produção do HBO, essa trama é simbolizada por uma cena para lá de sinistra. No primeiro episódio de The Last of Us, um dos agentes da FEDRA encontra um garoto abandonado e promete a ele sua refeição favorita. No entanto, quando um exame comprova que o pequeno foi infectado, os agentes não demoram a injetar veneno e matar o personagem.

Os Vagalumes

The Last of Us deixa bem claro que o protagonista Joel odeia a Milícia dos Vagalumes. Afinal de contas, seu irmão Tommy o abandona para se juntar ao grupo paramilitar. É por isso que, no primeiro episódio da série, Joel se irrita quando diz a frase “if you’re feeling lost” (se você se sente perdido…).

No game, os dizeres “When you’re lost in the darkness, look for the light” (Quando você está perdido nas sombras, procure a luz) representam o lema da organização Vagalumes, que vale lembrar, é comandada pela misteriosa Marlene.

A voz de Marlene

Falando em Marlene, a enigmática líder dos Vagalumes, muitos fãs do game The Last of Us reconheceram a voz da personagem do HBO Max. Afinal de contas, Marlene é dublada por Merle Dandridge nos jogos – a mesma atriz que dá voz à personagem na série.

A série The Last of Us, nesse sentido, representa a 3ª performance de Merle Dandridge como Marlene, já que a atriz também dubla a personagem nos games The Last of Us I e The Last of Us II. Ou seja: ela foi escolhida a dedo para chamar a atenção dos fãs do jogo original.

Curtis e a Víbora

No início do primeiro episódio de The Last of Us, Sarah vai à casa da vizinha para pegar um novo filme emprestado. Nas prateleiras, a filha de Joel vê longas como Pantera Cor de Rosa e Murderball: Paixão e Glória, mas acaba escolhendo “Curtis and the Viper 2” (Curtir e a Víbora 2).

Diferentemente de Pantera Cor de Rosa e Murderball, Curtis e a Víbora não existem na vida real. No entanto, o filme tem uma grande importância no game The Last of Us II. O longa é citado como um “filme clichê dos anos 80”, mas no final das contas, acaba proporcionando um dos momentos mais emocionantes da história.

A fuga de Joel e Ellie

Uma das sequências mais impressionantes do 1º episódio de The Last of Us envolve a fuga de Joel e Ellie da zona de quarentena de Boston. A maneira como a sequência é filmada é uma referência direta aos games de The Last of Us, marcada por muita escuridão, caos e destruição.

A cena na qual Joel e Ellie percorrem um túnel abandonado, se escondendo das luzes dos militares, é claramente inspirada em “The Last of Us Parte 1: Capítulo 3”, um dos níveis mais memoráveis no game, no qual os jogadores passam de fase da maneira mais discreta possível. A série faz um ótimo trabalho ao imitar esse sentimento de perseguição.

Os episódios de The Last of Us são exibidos semanalmente, sempre aos domingo, no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.