The Last of Us: As músicas do 7º episódio e o que elas significam

Sucesso no HBO Max, The Last of Us exibe novos episódios todos os domingos. Um dos grandes trunfos da série é sua trilha sonora, marcada por canções icônicas e músicas que fazem referência à trama dos games. As canções, inclusive, são bem mais significativas do que os fãs podem imaginar.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us na HBO Max.

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation) e Murray Bartlett (The White Lotus).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre as músicas que tocam em “Left Behind”, o sétimo episódio da 1ª temporada de The Last of Us; confira!

Qual é o significado de “Take on Me” em The Last of Us?

A canção “Take on Me”, da banda americana A-Ha, é uma das mais famosas de “Left Behind”, o sétimo episódio de The Last of Us.

A música, inclusive, também aparece no trailer oficial de The Last of Us, dada sua importante conexão com o game The Last of Us Parte 2.

O fato de The Last of Us ter incluído a música no sétimo episódio é muito importante, já que o capítulo em questão introduz diversos aspectos que serão abordados na (já confirmada) 2ª temporada da série.

Primeiramente, a canção é utilizada em The Last of Us Parte 2 para abordar a conexão de Joel e Ellie. De maneira subconsciente, a série do HBO Max sugere que grandes coisas estão por vir para os dois personagens.

Além disso, no game, Ellie canta essa música para a namorada Dina. Como a música também toca no sétimo episódio de The Last of Us, serve como uma maneira sutil de conectar Ellie às suas duas principais crushes: Dina e Riley.

Canção de Etta James é muito importante para Ellie

Outra canção que aparece no sétimo episódio de The Last of Us é “I Got You Babe”, de Etta James. A música é muito importante para Ellie, Riley e para a série em geral.

A música toca no final do “encontro” de Ellie e Riley, quando as duas personagens dançam juntas na loja de Halloween. A canção também pode ser ouvida quando Ellie e Riley compartilham o primeiro beijo.

No game original, a música também toca nesse exato momento. A referência foi percebida por muitos fãs dos jogos.

Além disso, a música começa com a seguinte frase: “People say that we don’t know what love is or how to make it grow. Well, I don’t know if all that’s true, ‘cause you got me and baby, I got you” (As pessoas dizem que não sabemos o que é o amor, nem como fazê-lo crescer. Bem, eu não sei se tudo isso é verdade, porque você me conquistou e baby, eu conquistei você).

A letra combina perfeitamente com a trama de Ellie e Riley, que vivem um primeiro amor em meio ao apocalipse. Como as personagens são adolescentes, a música também faz referência à confusão de sentimentos que é o primeiro amor.

Sétimo episódio de The Last of Us tem remix

Finalmente, temos o remix da música “Just Like Heaven”, da banda The Cure, que também toca no sétimo episódio de The Last of Us.

O remix toca quando Riley liga o carrossel. Neil Druckmann, o showrunner de The Last of Us, escolheu a música justamente para esse momento.

A letra da música ecoa os sentimentos de Ellie e Riley: “I promise that I’ll run away with you” (Prometo que vou fugir com você) faz referência ao momento em que Riley decide deixar Marlene e os Vagalumes para ficar com Ellie.

“Spinning on that dizzy edge, kissed her face and kissed her head” (girando naquela beira vertiginosa, beijei seu rosto e sua testa) fala sobre o primeiro beijo de Ellie e Riley.

No final da música “I opened up my eyes and found myself alone… above a raging sea that stole the only girl I loved” (Eu abri meus olhos e me vi sozinha… sobre um mar revolto que roubou a única garota que eu amava) é uma referência ao final trágico do sétimo episódio, no qual Ellie termina, mais uma vez, sozinha.

Os episódios de The Last of Us são exibidos semanalmente, todos os domingos, no HBO Max.

