The Last of Us: Dá para assistir a série da HBO sem ter jogado os games?

The Last of Us é uma das séries mais aguardadas dos últimos tempos e é uma grande aposta da HBO. Mas será preciso jogar os games antes de assistir? Veremos isso agora.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

Continua depois da publicidade

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

Continue lendo para saber se The Last of Us precisa ser jogado antes de assistido e se qualquer marinheiro de primeira viagem pode aproveitar essa adaptação.

The Last of Us é para fãs e novatos

A primeira temporada de The Last of Us adapta o primeiro game e o conteúdo adicional Left Behind (que se passa pouco antes do primeiro encontro de Joel e Ellie no jogo inaugural da franquia).

Assim sendo, quem pegar a série para ver sem nem saber quem diabos são Joel e Ellie, poderá aproveitar o programa plenamente. Trata-se de uma história que pode ser aproveitada por todos.

O Washington Post afirma com confiança que você pode entrar em The Last of Us às cegas , embora os jogadores possam captar alguns easter eggs e referências inteligentes.

O 1º episódio de The Last of Us será exibido neste domingo (15 de janeiro), às 22 horas, pela HBO e pela plataforma HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.