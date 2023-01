The Last of Us e os mais terríveis apocalipses do cinema e TV

The Last of Us chegou à HBO e traz um apocalipse que foca nas relações entre os personagens centrais. Mas há muitos outros filmes e séries com cenários pós-apocalípticos, vamos descobrir alguns deles.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

Continua depois da publicidade

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation, Murray Bartlett (The White Lotus) e Rutina Wesley (True Blood).

Listamos abaixo 7 filmes e séries com cenários pós-apocalípticos simplesmente imperdíveis e desoladores. Confira!

Filhos da Esperança

O ano é 2027 e a humanidade está infértil há quase 20 anos. A sociedade colapsa em meio a guerras e crime, enquanto o Reino Unido se torna uma ditadura. Nesse meio, uma mulher engravida, representando, possivelmente, a chave para a salvação da raça humana.

Dirigido por Alfonso Cuarón, Filhos da Esperança é um filme único, com abordagem bastante diferente do que estamos acostumados a ver em filmes e séries sobre cenários pós-apocalípticos.

Mad Max

O universo de Mad Max é outro com abordagem bem diferenciada, especialmente pela presença dos vilões completamente insanos.

Aqui, vemos uma Terra em que os recursos estão praticamente todos escassos, incluindo água, combustível, comida e mais. O planeta passou por processo de desertificação e gangues dominam tudo – com direito a carros sucateados transformados em máquinas de matar.

Elenco de The Walking Dead

The Walking Dead

The Walking Dead, principalmente os quadrinhos, não é uma obra simplesmente sobre zumbis. De fato, eles são como um fenômeno natural. A real ameaça parte dos seres humanos, algo que vemos, também, em The Last of Us.

A diferença é que aqui temos, de fato, um apocalipse zumbi, que destruiu a civilização. O curioso é que todos já estão infectados e se transformam independente da forma como são mortos (exceto se tiverem o cérebro danificado).

A série, assim como os quadrinhos originais, foi encerrada recentemente, mas há muitas derivadas a caminho.

Um Lugar Silencioso

Não bastasse o fim do mundo, todo mundo precisa ainda ficar quieto. A premissa de Um Lugar Silencioso é bastante inovadora e a execução também não deixa a desejar.

O filme gira em torno de uma família, que precisa sobreviver após alienígenas destruírem a humanidade. O problema é que esse aliens monstruosos se baseiam pelo som, então qualquer ruído pode atraí-los.

O expresso do amanhã

Expresso do Amanhã

Expresso do Amanhã vem do mesmo diretor de Parasita, que ganhou o Oscar de Melhor Filme. O longa-metragem, estrelado por Chris Evans, o Capitão América, traz um pós-apocalipse gélido.

Aqui, a superfície do planeta congelou em uma nevasca eterna e os sobreviventes da humanidade permanecem vivos em um trem em perpétuo movimento. Então, não bastasse o gelo, temos um cenário claustrofóbico. Definitivamente um apocalipse bastante desolador.

Vale apontar que o filme foi adaptado em série de tv, que leva o mesmo nome.

Matrix

O universo de Matrix é simplesmente aterrorizante, mas só quem assistiu Animatrix terá total ciência disso. Nesses curtas de animação, vemos como o mundo ficou daquele jeito que vemos nos filmes com Keanu Reeves.

Aqui, as máquinas tomaram controle da Terra e transformaram os humanos em meras fontes de energia para si. Os sobreviventes vivem no subterrâneo, enquanto a superfície é dominada pelas máquinas em perpétua escuridão, já que os humanos cobriram os céus em fumaça negra há anos.

Bella Ramsey e Pedro Pascal em The Last of Us

The Last of Us

Por fim, chegamos a The Last of Us. Esse universo se diferencia de outros filmes e séries pós-apocalípticos pela maneira como aborda suas relações humanas, em especial à de Joel e Ellie.

O foco não são as criaturas monstruosas, os infectados, e sim o relacionamento da dupla protagonista. As maiores ameaças vem de outros humanos e não das criaturas monstruosas. Vamos ver se a série da HBO mantém a qualidade do primeiro episódio.

Os episódios de The Last of Us são exibidos semanalmente, sempre aos domingo, no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.