The Last of Us: Os eventos mais chocantes que podemos esperar na série

The Last of Us chegou à HBO e conquistou grande audiência no canal e na plataforma de streaming HBO Max. Eventos chocantes já marcaram esse capítulo inaugural, mas há muito mais pela frente. Dito isso, vamos ver o que mais podemos esperar dessa primeira temporada.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation, Murray Bartlett (The White Lotus) e Rutina Wesley (True Blood).

Listamos abaixo os 7 eventos mais chocantes que podemos esperar na primeira temporada de The Last of Us. A lista conta com spoilers gigantescos do game, que devem aparecer nessa primeira leva de episódios. Confira!

O destino de Tess

Tess é uma personagem chave em The Last of Us, mas ela não dura muito tempo. Pelo andar da carruagem, ela deve continuar viva mais uns dois episódios na série, mas morrerá muito em breve.

Durante a jornada para levar Ellie ao restante dos Vagalumes, Tess é mordida por um infectado e, portanto, tem seu destino selado. Ela acaba se sacrificando para distrair o FEDRA, permitindo que Joel e Ellie escapem.

Sam e Henry

Joel e Ellie conhecem Sam e Henry, dois irmãos, e, a princípio, iniciam um relacionamento desconfortável, já que Joel desconfia dos outros. Mas eles logo descobrem que Sam e Henry são boa gente.

Este momento vem logo após uma grande vitória na batalha e no momento em que Ellie e Sam estavam começando a desenvolver uma amizade real. Henry e Joel estavam até começando a se tornar amigos.

Sam fica infectado e ataca Ellie, então Henry é forçado a matá-lo antes de se suicidar.

A quase morte de Joel

Joel e Ellie encontram muitas ameaças ao longo da travessia dos EUA. Mais de uma vez, eles lutam contra saqueadores e outros grupos. Um desses conflitos prova ser fatídico para Joel, que é ferido gravemente ao ser transpassado por um pedaço de ferro.

Os personagens principais conseguem escapar, mas a recuperação de Joel não é fácil e Ellie precisa aprender a se virar sozinha na natureza, caçando, buscando suprimentos e matando infectados por si só. Até conhecer um outro grupo.

Canibais

Enquanto Joel está enfermo, Ellie acaba conhecendo David, um sujeito de aparentes boas intenções no começo. Mas ele esconde algo muito, muito obscuro: é um canibal.

Para piorar, ele faz parte de toda uma comunidade de canibais. Ele captura Ellie e nesse momento, devidamente escondido pela garota, Joel acorda e vê que a menina desapareceu. Ele vai atrás dela, dizimando todos no seu caminho.

Girafas

Depois de muita tragédia, finalmente um momento para respirar aliviado. Quando estão chegando no local onde vão encontrar os Vagalumes, Joel e Ellie se deparam com um grupo de girafas.

É um dos momentos mais lindos do primeiro jogo, especialmente pela reação de Ellie, que nunca tinha visto girafas antes e fica encantada com a experiência. Isso tudo ainda quebra um gelo entre os dois, que tinham passado por maus bocados pouco antes.

Sacrifício de Ellie

Ellie supostamente seria essencial para criar uma cura para o cordyceps. O problema é que a cirurgia para colher amostras a fim de criar tal cura acabaria matando a garota. Ao menos é o que os médicos e cientistas dos Vagalumes dizem.

Com isso, eles decidem sacrificar Ellie, sem a autorização dela ou de Joel. Os Vagalumes sequer tentam buscar outra alternativa, trabalhando com Ellie no processo. Em momento algum conversam com ela e decidem sacrificar uma criança sem mais, nem menos.

Felizmente, Joel está lá para salvar o dia e prova por que Robert (o homem que roubou dele e de Tess no primeiro episódio) tinha medo dele.

A mentira de Joel

Toda a chacina no hospital acontece enquanto Ellie está desacordada. Ela desperta já dentro do carro, com Joel dirigindo para longe da base (ou ex-base) dos Vagalumes.

Joel mente para ela sobre o que aconteceu. Dizendo que fizeram os testes e que Ellie não era a chave para salvação da humanidade, que há muitos como ela. Ellie sente que há algo errado, mas aceita quando Joel diz estar contando a verdade.

Os episódios de The Last of Us são exibidos semanalmente, sempre aos domingo, no HBO Max.

