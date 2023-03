The Last of Us: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada

The Last of Us encerrou sua primeira temporada, abordando os eventos do primeiro game da franquia. Naturalmente, os fãs já querem mais episódios, mas teremos de esperar um pouco. Vamos ver tudo o que sabemos sobre a segunda temporada da série da HBO.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us na HBO Max.

Continua depois da publicidade

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation) e Murray Bartlett (The White Lotus).

Mostramos abaixo tudo o que sabemos sobre a segunda temporada de The Last of Us; confira!

Já foi renovada?

Para a alegria geral da nação (de fãs de The Last of Us), sim, a série já foi renovada para uma segunda temporada pela HBO.

A informação foi divulgada pelo canal no dia 27 de janeiro de 2023. A renovação veio após a exibição de apenas dois episódios da série.

A renovação não vem como surpresa, tendo em vista que The Last of Us quebrou recordes de audiência na HBO.

Rutina Wesley como Maria em The Last of Us.

Elenco

Tudo aponta que o elenco principal da série continuará o mesmo. Neil Druckmann e Craig Mazin já confirmaram que Pedro Pascal e Bella Ramsey retornarão como Joel e Ellie na 2ª temporada.

Além disso, podemos esperar mais de Rutina Wesley como Maria e Gabriel Luna como Tommy, o irmão de Joel, tendo em vista que Ellie e Joel vão para Jackson após os eventos da primeira temporada.

Alguns fãs apontaram o salto temporal entre os jogos como uma preocupação para a idade de Ramsey, mas os chefes da série afirmaram: “Estamos fazendo isso com Bella”.

Apesar do que foi dito online, Ramsey tem agora 19 anos, que é a mesma idade que Ellie tem no início de The Last of Us 2.

Ellie e Joel em The Last of Us

Data de estreia

Infelizmente, uma data de estreia para a segunda temporada de The Last of Us ainda não foi divulgada. De fato, as filmagens sequer foram iniciadas.

Espera-se, contudo, que a nova leva de episódios chegue em 2024, ou 2025, mais provável em 2025, tendo em vista a escala da série.

Será fiel ao game?

Craig Mazin já disse que a segunda temporada da série será tão diferente em relação ao game, quanto a primeira foi em relação à sua contraparte.

Dessa forma, podemos esperar que a linha principal da história seja seguida, mas com algumas mudanças substanciais que permitam o melhor encaixe da trama ao formato diferente – afinal uma série de TV tem linguagem muito diferente de um game.

Vale apontar, também, que o segundo game será adaptado em mais de uma temporada, algo também revelado pelos criadores da série.

Ellie e Joel na 1ª temporada de The Last of Us

Trama

A história de The Last of Us: Parte 2 é substancialmente diferente do primeiro, embora a temática de luto e superação também esteja presente.

Em alguns aspectos, é uma história mais violenta, com mais socos no estômago (ainda que o primeiro game e temporada tenham seus momentos chocantes). Para saber em detalhes sobre a trama de The Last of Us 2, basta clicar aqui.

Baiacu em The Last of us

Mais infectados

Uma das reclamações mais comuns dos fãs acerca da primeira temporada de The Last of Us, foi a falta de cenas de ação da presença de infectados. Parece que isso será corrigido na segunda temporada.

“Há mais The Last of Us por vir”, disse Craig Mazin (via Variety). “É bem possível que haja muito mais infectados mais tarde. E talvez tipos diferentes.”

The Last of Us está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.