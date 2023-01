The Last of Us: Veja como os personagens da série são nos games

Depois de muita espera, a série de The Last of Us chegou ao HBO e ao HBO Max. O primeiro episódio foi elogiado pela sua qualidade e fidelidade à obra original. Dito isso, vamos ver como os personagens da série são nos jogos.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

Mesmo antes de estrear, The Last of Us ganhou o coração da crítica especializada, recebendo grandes elogios pela condução da trama e pela fidelidade ao game original. No Rotten Tomatoes, a 1ª temporada garantiu 98% de aprovação.

Revelamos as aparências dos personagens de The Last of Us no game original e na série da HBO, além de descrevermos um pouco de cada um e seus respectivos atores. Confira!

Joel Miller – Pedro Pascal

Joel é o personagem central de The Last of Us, que em 2023, é um homem muito frio, distante e quebrado. No jogo, Joel é de Austin, Texas, antes de se mudar para a zona de quarentena de Boston após o surto de Cordyceps. A jornada de Joel o coloca em contato com Ellie, uma jovem sobrevivente que acompanha Joel em uma jornada pelos Estados Unidos.

Pedro Pascal interpreta Joel, mais conhecido por interpretar Din Djarin em The Mandalorian, do Disney+. Outros papéis notáveis ​​de Pascal incluem Oberyn Martel em Game of Thrones e Javier Peña em Narcos.

Ellie Williams – Bella Ramsey

Ellie nasceu e foi criada na zona de quarentena de Boston. Depois de fazer amizade com a líder dos Vagalumes devido a sua imunidade à infecção que dizimou a humanidade, Ellie é colocada sob a proteção de Joel e Tess para que ela possa ser levada por todo o país para uma base na esperança de sintetizar uma vacina.

Ramsay ganhou fama no mundo inteiro ao interpretar Lyanna Mormont – a jovem e corajosa líder da Ilha dos Ursos – em Game of Thrones. Atualmente com 19 anos, Bella Ramsey também brilha em séries como His Dark Materials, The Worst Witch e Becoming Elizabeth.

Sarah Miller – Nico Parker

Sarah é filha de Joel no início de The Last of Us, adaptando algumas das cenas mais importantes do game. Em 2003, Sarah dedica seu tempo às tarefas diárias, como ir à escola e visitar os vizinhos. Tudo isso acontece antes do surto de Cordyceps, que mostra Sarah tentando escapar ao lado de Joel e Tommy.

A atriz britânica Nico Parker conta com poucos projetos em sua filmografia, destacando-se por performances em filmes como Dumbo e Caminhos da Memória. Parker é filha da atriz Thandiwe Newton (Westworld) e do diretor Oliver Parker (Mamma Mia! 2).

Tommy Miller – Gabriel Luna

Tommy é o irmão mais novo do protagonista da série, Joel. Antes do surto de Cordyceps, os dois trabalharam juntos no Texas. Após o surto, no entanto, Tommy e Joel se distanciaram com o primeiro se tornando um membro dos Vagalumes antes de perder contato com seu irmão.

O ator americano Gabriel Luna é mais conhecido por interpretar o Motoqueiro Fantasma na série Agents of SHIELD, da Marvel. No cinema, o ator está em filmes como O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio e Bolas Fora: Gary, o Treinador.

Theresa ‘Tess’ Servopoulos – Anna Torv

Em The Last of Us, Tess é a parceira de contrabando de Joel na zona de quarentena de Boston. Joel e Tess costumam trabalhar juntos, com Joel fornecendo os músculos e Tess sendo o cérebro da operação. Tess também tem a tarefa de entregar Ellie aos Vagalumes e acompanhar Joel fora da área de quarentena de Boston.

Anna Torv, a intérprete de Tess, é conhecida por interpretar a Dra. Wendy Carr na série Mindhunter, exibida pela Netflix. A atriz também atua em séries como Fringe, Secret City e The Newsreader. Já nos cinemas, ela está no filme A Herdeira.

Marlene – Merle Dandridge

Marlene é a líder dos Vagalumes na zona de quarentena de Boston. No início da linha do tempo de 2023 do episódio 1 de The Last of Us, Marlene está encarregada de cuidar de Ellie. Mais tarde no episódio, Marlene é ferida em um tiroteio antes de encontrar Tess e Joel. Ela entrega Ellie aos contrabandistas e diz a eles para levá-la a uma equipe de Vagalumes.

A atriz americana Merle Dandridge é uma velha conhecida dos fãs de The Last of Us. Afinal de contas, ela é a dubladora de Marlene nos dois games da franquia, além de servir como modelo facial da personagem no game. Na TV, Dandridge está em séries como Greenleaf, Station 19, The Flight Attendant e Suits.

Bill – Nick Offerman

Em The Last of Us, Bill é outro sobrevivente de uma cidade isolada a oeste de Boston. Bill é acompanhado por seu parceiro Frank, onde os dois colocaram armadilhas e defesas em sua cidade isolada. Ele é um homem paranoico, que reluta em permitir que alguém entre no domínio dele e de Frank.

O ator e comediante Nick Offerman é famoso por interpretar Ron Swanson na sitcom Parks and Recreation. Offerman também está em filmes como A Comédia dos Pecados, Hotel Transilvânia e Sing: Quem Canta Seus Males Espanta, além de apresentar o reality show Making It.

