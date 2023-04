The Mandalorian: Explicamos o final explosivo da 3ª temporada

Após 8 episódios de grandes reviravoltas, a 3ª temporada de The Mandalorian chega ao fim. “The Return”, o 24º capítulo da série, já está disponível no Disney+! Dada a surpreendente conclusão, muitos fãs querem saber: o que realmente acontece no episódio final? E, ainda mais importante: o que ele significa para o futuro da série?

“As jornadas do Mandaloriano através da galáxia de Star Wars continuam. Enquanto isso, a Nova República luta para levar a galáxia para longe de sua história sombria. O Mandaloriano cruzará o caminho com antigos aliados e fará novos inimigos enquanto ele e Grogu continuam sua jornada juntos”, diz a sinopse da 3ª temporada de The Mandalorian no Disney+.

Protagonizada por Pedro Pascal (The Last of Us), The Mandalorian é uma das várias séries de Star Wars produzidas pelo Disney+, junto com O Livro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi e outros sucessos.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o bombástico final da 3ª temporada de The Mandalorian no Disney+; confira! (via ScreenRant)

Como o final de The Mandalorian 3 se relaciona ao Admiral Thrawn?

Como é revelado no sétimo episódio da 3ª temporada de The Mandalorian, o planeta Mandalore é essencial para os esforços do Império Remnant – não somente o setor de Gideon. Segundo o Capitão Pellaeon, braço-direito do Grande Admiral Thrawn, a recuperação do planeta por seu povo impediria o retorno do líder à galáxia.

No episódio final da 3ª temporada, Din Djarin se junta à Nova República, buscando por generais do Império espalhados por todo o cosmos, mesmo sem saber que eles são intimamente coordenados pelo Conselho das Sombras. Nesse sentido, o personagem de Pedro Pascal tem tudo para dar muita dor de cabeça ao Império nos próximos episódios.

É uma questão de tempo até ele encontrar os outros líderes do Império, incluindo o próprio Grande Admiral Thrawn – em uma trajetória que, aparentemente, culminará em um filme da série.

Grogu ganha um novo nome

Din Djarin pede para Grogu ser aceito como um verdadeiro Mandaloriano, mas como o personagem não sabe falar, ele acaba não conseguindo dizer o lema da seita. Como ele não consegue se juntar aos Mandalorianos por meios tradicionais, é adotado por Djarin como um verdadeiro filho. A partir daí, ele se torna um “Aprendiz de Mandaloriano”.

O Armeiro também declara que Grogu, a partir desse momento, deve ser conhecido como Din Grogu. O “bebê Yoda”, dessa forma, assume o sobrenome de Din Djarin, o que confirma, mais uma vez, a adoção. O novo “batismo” de Grogu não segue a tradição de nomenclatura de outras famílias mandalorianas, mas mesmo assim, confirma o personagem como o filho adotivo do protagonista.

A morte de Gideon

A morte de Moff Gideon, definitivamente, é um dos eventos mais importantes do final de The Mandalorian 3. O personagem de Giancarlo Esposito morre na destruição de todas as suas forças no planeta Mandalore. Seus clones também são eliminados por Djarin e Grogu no início do episódio.

Dessa forma, tudo indica que (pelo menos até o momento), Moff Gideon não é mais uma ameaça para a galáxia de Star Wars. O fim do personagem sugere também que o Império Remnant continuará seguindo as orientações do Grande Admiral Thrawn e do Comandante Brendol Hux.

Os clones de Gideon

Antes de sua morte, Gideon confirma que seus clones, na verdade, são versões “aprimoradas” de si mesmo. Utilizando os dados que foram coletados nos experimentos realizados em Grogu durante a 1ª temporada de The Mandalorian, o personagem chega perto de criar um exército de clones sensíveis à Força.

De acordo com o site ScreenRant, o trabalho de Gideon apresenta uma inegável influência à futura criação da Primeira Ordem pelo Supremo Líder Snoke, além da ressurreição do Imperador Palpatine – o resultado natural do Projeto Necromancer.

Ou seja: Din e Grogu podem até ter destruído os clones de Gideon, mas a pesquisa do vilão, ao que tudo indica, foi preservada.

O destino do Darksaber

O fato do Darksaber ter sido destruído por Gideon durante seu duelo com Bo-Katan Kryze é uma boa notícia para a galáxia. Na batalha, o personagem de Giancarlo Esposito chama a lendária lâmina – pela qual os Mandalorianos obtêm seu senso de poder e propósito como guerreiros – de “bugiganga”.

Bo-Katan, por outro lado, diz que os Mandalorianos são “mais fortes juntos”, diminuindo o papel do Darksaber na derrota do antagonista, que acontece devido aos esforços combinados de vários Mandalorianos.

A destruição do Darksaber é incrivelmente simbólica. A lâmina representa as velhas tradições dos Mandalorianos, e com o seu fim, nasce uma nova era, onde os habitantes do planeta poderão encontrar a força verdadeira uns nos outros.

O futuro de Bo-Katan

No final da 3ª temporada de The Mandalorian, Bo-Katan reacende as chamas da Grande Forja junto com uma enorme assembleia de Mandalorianos. A cena triunfante representa uma nova era para o povo do planeta, marcada pela unificação do território e a assistência mútua.

É possível que, no futuro de Star Wars, Bo-Katan e o povo de Mandalore se juntem à Nova República, principalmente devido ao trabalho de Din Djarin como caçador de recompensas. O que se sabe é que a história de Mandalore ainda está longe de terminar.

Como o final de The Mandalorian 3 constrói a 4ª temporada?

Nas últimas cenas da 3ª temporada de The Mandalorian, Din Djarin assina um contrato com Carson Teva para trabalhar como “representante não oficial” da Nova República, vasculhando o espaço pelos integrantes do Império Remnant.

As próximas aventuras do personagem, é claro, serão mostradas na 4ª temporada de The Mandalorian. Ao que tudo indica, a série terá crossovers com outras produções do universo Star Wars – como a Ashoka e Star Wars: Skeleton Crew.

O desfecho da 3ª temporada também começa a construir o esqueleto do filme de The Mandalorian, que segundo informações prévias, servirá como culminação para todas as séries de Star Wars.

Você pode assistir todos os episódios de The Mandalorian no Disney+.

