The Mandalorian: Tudo que você precisa saber antes de ver a 3ª temporada

Prestes a estrear no Disney+, a 3ª temporada de The Mandalorian tem tudo para trazer grandes reviravoltas para a história do personagem título, vivido por Pedro Pascal. Os episódios estreiam mais de 2 anos após o segundo ano, e por isso, vale a pena relembrar os eventos mais importantes da 2ª temporada (e de outras séries) antes de assistir aos capítulos inéditos.

“As jornadas do Mandaloriano através da galáxia de Star Wars continuam. Enquanto isso, a Nova República luta para levar a galáxia para longe de sua história sombria. O Mandaloriano cruzará o caminho com antigos aliados e fará novos inimigos enquanto ele e Grogu continuam sua jornada juntos”, diz a sinopse da 3ª temporada de The Mandalorian.

The Mandalorian é uma das várias séries de Star Wars produzidas pelo Disney+, junto com O Livro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi e outros sucessos.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber antes de assistir à estreia da 3ª temporada de The Mandalorian no Disney+; confira! (via The AV Club)

Din Djarin e Grogu estão de volta em The Mandalorian

A trama da 3ª temporada de The Mandalorian, além de continuar os eventos do segundo ano, fará referência a momentos importantes da série O Livro de Boba Fett.

A 2ª temporada de The Mandalorian terminou com Grogu embarcando para começar seu treinamento Jedi com Luke Skywalker. Já no terceiro ano, Din Djarin e Grogu se reencontram. Sendo assim, o que acontece nesse ínterim?

Entre o quinto e o sétimo episódio de O Livro de Boba Fett pede para o Armeiro fazer uma cota de malha para Grogu. Ela tenta entregar o presente para a Criança, mas é interceptado por Ahsoka Tano, que eventualmente, dá o item para Luke.

O Skywalker não demora a perceber que Grogu sente muita falta do Mandaloriano, e por isso, oferece duas escolhas a ele: o sabre de Yoda (que representa a escolha de continuar com o treinamento Jedi) e a cota de malha (que simboliza o desejo de voltar à companhia de Din).

Grogu, como era de se esperar, escolhe a cota. Posteriormente, o personagem se reencontra com Din em Tatooine.

Grogu não será um Jedi

Como Din aponta no 5º episódio de O Livro de Boba Fett, o estilo dos Jedi e dos Mandalorianos é diametralmente oposto.

Ser um Jedi significa abandonar todos os relacionamentos e conexões; e ser um Mandaloriano simboliza se dedicar completamente ao clã.

Luke reitera esse fato quando faz Grogu escolher entre o caminho dos Jedi e a trajetória dos Mandalorianos.

Dessa forma, ao que tudo indica, Grogu nunca se tornará um Jedi. Com a despedida do personagem, Luke é deixado para trás com o objetivo de construir a escola de Jedis que, eventualmente, seria destruída por Ben Solo.

Din é o governante de Mandalore?

Primeiramente, é importante definir alguns conceitos. No mundo de Star Wars, os Mandalorianos vem do planeta Mandalore, e representam um grupo cultural que adere ao mesmo código de conduta.

O planeta (junto com seus habitantes), o planeta é governado por um líder chamado de Mand’alor.

No final da 2ª temporada de Mandalorian, Din Djarin se torna o herdeiro de direito do Darksaber após derrotar Moff Gideon. A passagem dessa arma, normalmente, só acontece nas sucessões dos Mand’alors.

Após o Império Galáctico bombardear Mandalore, os poucos Mandalorianos sobreviventes fogem para outras partes da galáxia, sem lar e sem líder.

Como Din é o novo portador da Darksaber, ele também é, por direito, o Mand’alor – mesmo com o planeta esvaziado e sua população espalhada por toda a galáxia.

Por outro lado, em O Livro de Boba Fett, o Armeiro diz a Din que ele não é mais um Mandaloriano, já que rompeu com os dogmas da facção Children of the Watch e removeu seu capacete.

A única maneira de expiar esse “pecado” seria “se redimir nas águas vivas abaixo das minas de Mandalore”. Ao que tudo indica, é isso que Din Djarin fará na 3ª temporada de The Mandalorian.

A luta pelo Darksaber

A 2ª temporada de Darksaber estabelece que Bo-Katan quer tomar o Darksaber para se redimir após sua desastrosa atuação em Mand’alor.

O Livro de Boba Fett, por sua vez, apresenta outro concorrente à posse da arma ancestral: Paz Vizsla, o descendente de Tarre Viszla, criador do artefato.

Paz é um seguidor do Armeiro, e também compartilha interessantes conexões com o clã Children of the Watch. Obviamente, ele está revoltado com o fato de Din Djarin ter removido seu capacete.

O personagem enfrenta Din pela posse do Darksaber, mas felizmente, o Mandaloriano vence o confronto. No entanto, ele não mata Paz, e ao que tudo indica, o antagonista não aceitará a derrota tão facilmente.

Provavelmente, na 3ª temporada de The Mandalorian, Paz retornará em busca de vingança, provavelmente enfrentando os Mandalorianos reformistas liderados por Bo-Katan.

Mando tem uma nova nave!

Após Moff Gideon destruir Razor Crest – a nave de Mando – no final da 2ª temporada de The Mandalorian, O Livro de Boba Fett passa um bom tempo mostrando como Din e Peli Motto aperfeiçoaram e testarem uma nova nave.

O veículo em questão é um starfighter N-1 que, de acordo com Peli, foi “encomendado pessoalmente pela Rainha de Naboo”.

A nave é extremamente similar à que Anakin Skywalker usa em Star Wars: Ameaça Fantasma. Apesar de The Mandalorian não conectar (pelo menos não explicitamente) os pontos, a série dá a entender que essa “Rainha de Naboo” citada por Peli é Padmé Amidala.

O episódio de estreia da 3ª temporada de The Mandalorian estreia no Disney+ em 1 de março de 2023 (quarta-feira).

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.