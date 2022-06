The Umbrella Academy: Conheça os Sparrows e seus poderes

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 3ª temporada de The Umbrella Academy está dando o que falar nas redes sociais. Além de trazer de volta a inesquecível família de heróis, os novos episódios introduzem a Academia Sparrow – um novo e intrigante grupo de jovens super-poderosos.

“Com a morte do pai, irmãos com poderes extraordinários se reencontram e descobrem surpreendentes segredos de família – além de uma ameaça iminente à humanidade”, afirma a sinopse oficial de The Umbrella Academy na Netflix.

Baseada nas HQs de Gerard Way e Gabriel Bá, The Umbrella Academy tem Elliot Page, Robert Sheehan, Tom Hopper, David Castañeda e outros astros em seu elenco principal.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a Academia Sparrow em The Umbrella Academy – conheça os novos personagens e seus poderes especiais.

Justin Cornwell – Marcus Hargreeves (Número 1)

Marcus Hargreeves é para os Sparrows o que Luther é para os Umbrellas. O personagem é descrito como “charmoso, forte e sarado”. Ele também é honesto, virtuoso e disciplinado, conhecido por sua grande autoconfiança. Os poderes do personagem, como era de se esperar, envolvem a super-força.

O ator americano Justin Cornwell é famoso por interpretar a versão mais jovem de Jeronimus Jangle no filme Jingle Jangle, da Netflix. Ele também conta com um papel importante na série policial Training Day, exibida pela emissora CBS.

Justin H. Min – Ben Hargreeves (Número 2)

Justin H. Min, o intérprete do Número 6 da Umbrella Academy, também vive o Número 2 da Academia Sparrow. O personagem tem os mesmos poderes do Ben original, mas é descrito pela Netflix como “um pragmático e maquiavélico estrategista”, disposto a tudo para garantir a liderança de sua organização.

The Umbrella Academy representa o projeto mais conhecido da carreira de Justin H. Min. Além de atuar no sucesso da Netflix, o ator tem participações pequenas em séries como New Amsterdam: Uma Nova Vida, Faking It e Pure Genius.

Britne Oldford – Fei Hargreeves (Número 3)

Adornada com um enigmático par de óculos, Fei Hargreeves tem uma grande afinidade com os corvos. A personagem leva uma existência solitária, e é considerada inteligente e calculista. Fei não tem olhos, mas seus poderes envolvem a utilização das aves para vigiar os inimigos e atacar os oponentes.

Nascida no Canadá, Britne Oldford é conhecida por performances em várias séries de TV americanas. A atriz, por exemplo, vive Kit Walker em American Horror Story: Asylum. Ela também está em produções como Skins e Hunters.

Jake Epstein – Alphonso Hargreeves (Número 4)

Alphonso é, definitivamente, um dos membros mais interessantes da Academia Sparrow. O sarcástico personagem leva em seu rosto e corpo as lembranças de suas inúmeras batalhas. Por isso, ele surge como uma figura deformada. O visual bizarro é um reflexo dos poderes do herói.

O novo personagem de The Umbrella Academy é uma espécie de “boneco de vodu humano”. Ou seja: todos os ataques físicos desferidos contra o herói voltam-se aos inimigos. O ator Jake Epstein é famoso por atuar em séries como Degrassi: Next Generation, Designated Survivor e Suits.

Genesis Rodriguez – Sloane Hargreeves (Número 5)

Sloane Hargreeves, a Número 5 da Academia Sparrow, é muito diferente do Número 5 da Umbrella Academy. De acordo com a descrição oficial da Netflix, a personagem é “uma jovem romântica e sonhadora”, que deseja desafiar o controle de sua família.

Sloane tem o poder de controlar a gravidade. Dessa forma, a personagem consegue levitar e mover objetos com a mente. A atriz Genesis Rodriguez é famosa por performances em filmes e séries em espanhol. Na Netflix, Rodriguez faz parte do elenco de vozes da série She-Ra e as Princesas do Poder.

Cazzie David – Jayme Hargreeves (Número 6)

Jayme Hargreeves tem um dos poderes mais interessantes da Academia Sparrow. A personagem consegue “cuspir” um perigoso veneno. Ao entrar em contato com a pele da vítima, essa substância causa terríveis alucinações. Jayme também é descrita como “silenciosa e fatal”. Ela cultiva uma grande amizade com Alphonso.

Cazzie David criou a protagonizou a websérie Eight Sixed, lançada em 2017. A atriz é a filha mais velha de Larry David, ator e comediante conhecido por hits como Seinfeld e Curb Your Enthusiasm. The Umbrella Academy representa o primeiro papel de destaque da atriz.

Christopher Hargreeves (Número 7)

Na 3ª temporada de The Umbrella Academy, Christopher Hargreeves não é interpretado por um ator. Na verdade, o personagem é uma espécie de cubo de computação gráfica. Ele é descrito como “um cubo telecinético de origem desconhecida”.

O personagem tem o poder de provocar um frio intenso e induzir um terrível ataque de pânico. O Cubo serve como uma espécie de oráculo para a Academia Sparrow, atuando para resolver os conflitos da família. De acordo com a descrição da Netflix, o Número 7 é “confiável e leal”.

A 3ª temporada de The Umbrella Academy já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.