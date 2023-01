The Walking Dead agora tem 6 derivadas; conheça todas elas

The Walking Dead pode até ter chegado ao fim – mas o universo dos zumbis continua vivo em 6 derivados. Alguns spin-offs já foram lançados, e dois deles, até mesmo já foram cancelados. Outros, terão aguardadas estreias nos próximos anos.

A conclusão de The Walking Dead, batizada de Rest in Peace (Descanse em Paz), é importante lembrar, foi ao ar no dia 20 de novembro de 2022, pela AMC.

No Brasil, os episódios de The Walking Dead são disponibilizados, em primeira mão, pela plataforma de streaming Star+.

Listamos abaixo todos os 6 derivados de The Walking Dead, incluindo os que já estrearam e os que chegam nos próximos anos.

Fear the Walking Dead

Fear the Walking Dead é o primeiro spin-off de The Walking Dead, lançado originalmente em 2015. Em 2023, a AMC confirmou o fim da série após 8 temporadas. Atualmente, o spin-off exibe seus últimos episódios. O capítulo final deve ir ao ar nos Estados Unidos no segundo semestre.

Nas primeiras temporadas de Fear the Walking Dead, a série acompanhou a história da Família Clark. Já nos episódios mais recentes, Morgan (Lennie James) é o protagonista. A partir da introdução do personagem, a série passou a contar com vários atores de The Walking Dead no elenco.

The Walking Dead: World Beyond

The Walking Dead: World Beyond estreou no AMC em 2020. A série dividiu as opiniões do público e da crítica, e por isso, foi cancelada pela emissora americana. A temporada final de World Beyond foi exibida em 2021, e o último episódio estreou em 5 de dezembro.

Com World Beyond, o objetivo da AMC era abordar a história de jovens e adolescentes que cresceram em meio ao apocalipse zumbi. A produção também faz importantes revelações sobre o CRM, o grupo paramilitar que sequestra Rick Grimes em The Walking Dead.

Tales of the Walking Dead

A antologia Tales of the Walking Dead chegou à AMC em agosto de 2022. A série, com 10 episódios em sua 1ª temporada, oferece ao público um olhar mais aprofundado sobre alguns dos personagens mais icônicos da trama original – cada episódio foca em uma figura diferente.

Na 1ª temporada de Tales of the Walking Dead, a série conta, por exemplo, a história de Alpha – a líder dos Sussurradores que é interpretada por Samantha Morton. Os episódios também contam com a introdução de novas figuras, como Joe (Terry Crews), Evie (Olivia Munn) e Amy (Poppy Liu). Até o momento, a AMC não confirmou a renovação (ou o cancelamento) de Tales of the Walking Dead.

The Walking Dead: Daryl Dixon

Como o próprio nome indica, o spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon foca nas aventuras de Daryl após os eventos da série-mãe. Originalmente, o derivado seria protagonizado por Norman Reedus e Melissa McBride. No entanto, por questões práticas, a intérprete de Carol deixou a produção.

Daryl Dixon mostrará os efeitos do apocalipse zumbi na Europa, particularmente na França. No início da trama, Daryl surgirá, misteriosamente, na costa de Paris – sem saber como foi parar lá. Clemence Poesy, a Fleur de Harry Potter, também está no elenco. A série estreia em 2023, ainda sem data.

The Walking Dead: Dead City

The Walking Dead: Dead City (Cidade Morta) foca na jornada de Negan e Maggie por uma Nova York completamente dizimada pelos zumbis. Originalmente, a série teria o título “Isle of the Dead” (Ilha dos Mortos), mas em 2022, a AMC confirmou a alteração no nome.

Segundo informações prévias, Dead City mostrará “as maiores hordas de zumbis já vistas”. Além disso, as sequências de ação serão ambientadas em alguns dos pontos mais conhecidos da metrópole, como a Estátua da Liberdade e o Empire State Building. A série tem previsão de estreia para junho de 2023.

Série de Rick e Michonne

Finalmente, temos a série de Rick e Michonne, o único spin-off de The Walking Dead que ainda não ganhou um título oficial. O derivado vem para substituir a trilogia cinematográfica que, originalmente, encerraria a história de Rick Grimes.

Até o momento, pouco se sabe sobre a produção – além do fato dela ser protagonizada por Andrew Lincoln (Rick) e Danai Gurira (Michonne). A série, com previsão de estreia para 2024, “continuará a épica história de amor de Rick e Michonne. Além de interpretarem os protagonistas, Lincoln e Gurira são produtores-executivos do projeto.

No Brasil, os episódios de The Walking Dead estão disponíveis na Star+.

