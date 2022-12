Thor 4 e os maiores flops da Disney de 2022

Thor: Amor e Trovão, definitivamente, não rendeu o retorno aguardado pela Disney. A produção do MCU, além de falhar em conquistar a crítica especializada, ganhou uma recepção morna do público. O que muitos fãs da Marvel não sabem é que o quarto filme de Thor está longe de ser o único fracasso da Disney em 2022.

“Após os eventos de Vingadores: Ultimato, Thor tenta alcançar a paz interior. Porém, o asgardiano é forçado a voltar à ação e recrutar Valkyrie, Korg e Jane Foster para enfrentar Gorr, o Carniceiro dos Deuses”, afirma a sinopse oficial do Thor 4.

Dirigido e roteirizado por Taika Waititi (Thor: Ragnarok), Amor e Trovão traz Chris Hemsworth (Resgate) como o personagem-título. O elenco do longa conta também com Natalie Portman (Cisne Negro), Tessa Thompson (Westworld) e Christian Bale (O Cavaleiro das Trevas).

Sendo assim, por que Thor 4 foi um fracasso? Revelamos abaixo os 7 maiores flops – financeiros e críticos – da Disney em 2022; confira. (via Looper)

Mundo Estranho

Mundo Estranho é um imaginativo filme sobre os Clades – uma família de aventureiros que, além de mapear a terra natal de Avalonia, também descobre o misterioso planeta Pando, que pode ser utilizado como uma poderosa fonte de energia para a civilização.

Mesmo com um ótimo elenco de vozes (formado por Jake Gyllenhaal, Lucy Liu, Dennis Quaid, Jaboukie Young-White e Gabrielle Union), a animação deve trazer um prejuízo de mais de 100 milhões de dólares para a Disney. Muitos fãs culpam a falta de divulgação pelo fracasso do longa.

Bob’s Burgers: O Filme

Bob’s Burgers: O Filme, como o nome indica, é a adaptação cinematográfica da hilária série animada, no ar há mais de 10 anos. Ambientado entre a 12ª e a 13ª temporada de Bob’s Burgers, o filme mostra a luta da Família Belcher para salvar o restaurante de um enorme buraco.

Como Bob’s Burgers é um desenho muito elogiado, a Disney tinha grandes expectativas para o longa. Infelizmente, com um orçamento de 38 milhões de dólares, o filme só faturou 35 milhões nas bilheterias. O flop se deve, em parte, pelo fato da animação ter estreado junto com Top Gun: Maverick.

Lightyear

Lightyear foi um dos flops mais surpreendentes da Disney em 2022. Ambientado em um mundo de batalhas cósmicas e avanços tecnológicos, o filme da Pixar acompanha a história do personagem que inspira o boneco Buzz Lightyear na franquia Toy Story.

Embora tenha garantido uma boa recepção crítica (com 74% de aprovação no Rotten Tomatoes), o filme não conseguiu conquistar o público. Devido à proximidade entre a estreia nos cinemas e o lançamento no Disney+, muita gente optou por assistir Lightyear somente no streaming.

Pinóquio

Nos últimos anos, a Disney entrou na onda dos remakes live-action de clássicos animados – com variáveis níveis de sucesso. A nova versão de Pinóquio, que adapta a trama da animação de 1940, tem direção de Robert Zemeckis e astros como Tom Hanks e Cynthia Erivo no elenco.

Pinóquio não estreou nos cinemas. Ao invés disso, foi lançado diretamente no Disney+. Na plataforma, o longa não permaneceu nem uma semana no Top 10. Além disso, o Pinóquio live-action também desagradou a crítica, com apenas 30% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Doze é Demais

Você, provavelmente, nem sabe que a Disney lançou um remake de Doze é Demais em 2022. Afinal de contas, o estúdio quase não divulgou o filme. No longa, Gabrielle Union e Zach Braff vivem o casal Zoey e Paul Baker, pais de uma família de 12 crianças.

Assim como Pinóquio, Doze é Demais não chegou a ser exibido nos cinemas. O filme chegou ao Disney+ em março de 2022, e embora tenha figurado no Top 10 da plataforma, não chamou a atenção dos assinantes. O filme também foi detonado pela crítica, com 35% no Rotten Tomatoes.

A Era do Gelo: As Aventuras de Buck

A animação A Era do Gelo: As Aventuras de Buck é um spin-off da franquia A Era do Gelo, e também a 6ª produção da saga. Lançado diretamente no streaming, o filme foi completamente detonado por público e crítica. No Rotten Tomatoes, o longa tem só 17% de aprovação.

Todos os aspectos de As Aventuras de Buck foram criticados: trama, condução da história, performance do elenco de vozes, qualidade da animação e a ausência do divertido Scratch. A Disney também se envolveu em uma grande polêmica ao produzir o filme sem o envolvimento do estúdio Blue Sky.

Thor: Amor e Trovão

Thor: Amor e Trovão é a quarta aventura solo de Thor no MCU. Lançado em julho de 2022, o longa faturou mais de 761 milhões de dólares nas bilheterias. O montante pode até impressionar, mas padece em comparação aos rendimentos de outros filmes da Marvel.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, por exemplo, garantiu o mesmo valor em apenas 1 mês de exibição. Além disso, após a primeira semana do lançamento, os rendimentos de Thor 4 caíram em mais de 70%. No Rotten Tomatoes, o filme de Taika Waititi tem 64% de aprovação.

Você pode assistir Thor: Amor e Trovão e outros filmes da Disney na plataforma Disney+. Clique aqui para assinar o streaming.

