Todas as séries que a Netflix já cancelou em 2023

Nos últimos anos, a Netflix foi muito criticada por seu polêmico modelo de negócios, no qual séries são canceladas sem aviso prévio, deixando inúmeros espectadores ‘órfãos’. Só nas primeiras semanas de 2023, a plataforma confirmou o cancelamento de 5 produções.

Antes de mais nada, é importante lembrar que, na maioria das vezes, a Netflix analisa dois aspectos para renovar (ou cancelar) suas produções originais: audiência e orçamento.

Por isso, até mesmo as séries que figuram no Top 10 da Netflix podem ser canceladas pela plataforma.

Com isso em mente, confira abaixo as 5 séries que a Netflix já cancelou em 2023!

1899

O cancelamento de 1899, definitivamente, pegou muitos fãs de surpresa. Afinal de contas, a série era uma das maiores apostas da Netflix para os gêneros de suspense e ficção científica.

Criada por Baran bo Odar e Jantje Friese, os showrunners da aclamada série Dark, 1899 estreou na Netflix em 17 de dezembro de 2022. Ambiciosa, a série utilizou efeitos especiais de conta e um impressionante elenco internacional para desenvolver sua trama.

“O ano é 1899 e eventos misteriosos mudaram o rumo de um navio de imigrantes a caminho de Nova York. Agora, os passageiros terão que desvendar um enigma alucinante”, afirma a sinopse oficial de 1899.

Em janeiro de 2023, a Netflix confirmou o cancelamento de 1899, que chega ao fim após apenas uma temporada. O motivo? De acordo com o site Digital I, somente um terço das pessoas que começaram a assistir a série terminaram os episódios.

Departamento de Conspirações

Para a frustração dos fãs, a Netflix também confirmou, em janeiro de 2023, o cancelamento de Departamento de Conspirações, uma popular série animada.

“Reptilianos? Verdade. Pouso na lua? Mentira. Manter as conspirações do mundo em segredo é um trabalho e tanto para essa cientista antissocial e seus peculiares colegas”, diz a sinopse da animação de Shion Takeuchi.

O golpe foi ainda mais duro, já que a plataforma já havia renovado Departamento de Conspirações para uma 2ª temporada. Porém, no início de 2023, a Netflix reverteu sua decisão, cancelando oficialmente o projeto.

“De coração partido, confirmo que a Netflix cancelou Departamento de Conspirações. A todos que assistiram, obrigado por terem nos acompanhado nesse passeio. É bom saber que existem pessoas por aí que se importam tanto com esses personagens quanto eu”, comentou a criadora da série no Twitter.

The Chair

Protagonizada por Sandra Oh, de séries como Grey’s Antomy e Killing Eve, a comédia dramática The Chair chegou ao catálogo da Netflix em 2021.

A plataforma, no entanto, só confirmou o cancelamento da série em janeiro de 2023. Na época, muitos fãs já haviam desistido de uma possível renovação da produção.

Ao que tudo indica, The Chair falhou em atrair a atenção dos assinantes da Netflix, com baixa audiência e pouco engajamento nas redes sociais.

The Chair, vale lembrar, foi o primeiro projeto de David Benioff e DB Weiss (os showrunners de Game of Thrones) na Netflix.

“Em uma renomada universidade, a primeira mulher a assumir o cargo de diretora é desafiada pelas altas demandas e expectativas de um departamento em crise”, afirma a sinopse de The Chair.

Guardiões da Mansão do Terror

A série animada Guardiões da Mansão do Terror, pouco conhecida no Brasil, também foi cancelada pela Netflix em janeiro de 2023.

Mesmo elogiada por sua representatividade LGBTQIA+, a série não conseguiu rivalizar com outras produções animadas da plataforma, sendo cancelada após 2 temporadas.

A Netflix confirmou no Twitter o cancelamento da série, cujas duas primeiras temporadas estrearam no streaming em 2022.

“Em um parque de diversões assombrado, uma dupla de adolescentes e um cachorro falante enfrentam demônios e tentam impedir um apocalipse sobrenatural”, descreve a sinopse de Guardiões da Mansão do Terror.

Uncoupled

Finalmente, temos Uncoupled, uma série LGBTQIA+ de comédia e romance que chegou ao catálogo do streaming em 2022.

“Atordoado depois do rompimento com o namorado de longa data, um corretor de imóveis de Nova York enfrenta as expectativas do recomeço — e dos encontros — depois dos 40”, diz a sinopse de Uncoupled.

Com Neil Patrick Harris, de How I Met Your Mother, no papel principal, Uncoupled dividiu a opinião da crítica especializada e não conquistou nem mesmo seu público alvo.

Por isso, a série foi cancelada pela Netflix, após apenas uma temporada, em janeiro de 2023.

Você pode conferir todos os episódios das séries canceladas na Netflix.

