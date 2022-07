Todas as vezes que o Disney+ quebrou a linha do tempo do MCU

Quando se tem um grande universo compartilhado como o MCU, a linha do tempo pode se tornar um problema.

É precisamente o que está acontecendo, principalmente depois que o Disney+, o serviço de streaming da Disney, resolveu determinar uma linha do tempo oficial para o MCU.

Continua depois da publicidade

Continue lendo para conferir todas as vezes em que o Disney+ quebrou a linha do tempo do MCU, o universo compartilhado da Marvel.

Incoerência com Agents Of SHIELD

Agents Of SHIELD não é oficialmente uma parte do cânone do MCU, embora inicialmente devesse ser. Mas mesmo assim, a série conseguiu ser envolvida na bagunça.

Na linha do tempo do MCU no Disney+, Thor: O Mundo Sombrio acontece antes de Homem de Ferro 3, embora o seu lançamento tenha ocorrido depois.

O problema é que Agents Of SHIELD trouxe referências aos dois longas como se eles acontecessem na ordem de lançamento mesmo.

Onde Viúva Negra se encaixa?

Viúva Negra acontece diretamente depois de Capitão América: Guerra Civil. No entanto, a linha do tempo do Disney+ coloca o longa-metragem depois de Pantera Negra, cujos eventos na verdade ocorrem uma semana depois de Capitão América: Guerra Civil.

A ordem aqui pode fazer toda a diferença. Mas de qualquer forma, Viúva Negra e Pantera Negra acontecem praticamente ao mesmo tempo.

O lugar de Shang-Chi na linha do tempo não faz nenhum sentido

Os eventos de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis supostamente acontecem de março até abril de 2024. Já Falcão e o Soldado Invernal acontece de abril até maio daquele mesmo ano.

Isso quer dizer que Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis deve vir antes de Falcão e o Soldado Invernal, certo?

Bom, não de acordo com a linha do tempo do MCU no Disney+. Nela, Falcão e o Soldado Invernal acontece antes de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Doutor Estranho 2 vem depois de Gavião Arqueiro… certo?

Este aqui talvez seja o maior erro dessa lista. Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) termina em época de Natal, quando Gavião Arqueiro acontece.

Já Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) claramente ocorre alguns meses depois de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3).

Isso logicamente coloca Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) bem depois de Gavião Arqueiro, mas a linha do tempo que está no Disney+ trata como se acontecesse antes.

Um problema com Cavaleiro da Lua

Os eventos de Cavaleiro da Lua supostamente acontecem em junho de 2024. No entanto, de acordo com a linha do tempo do MCU no Disney+, Cavaleiro da Lua na verdade ocorre depois de Gavião Arqueiro.

Isso quer dizer que Cavaleiro da Lua teria que acontecer, pelo menos, em 2025. Mas o lugar da série no MCU claramente é antes disso.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.