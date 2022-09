Todas as vezes que Stallone viveu herói de HQ e você não se lembra

Recentemente, Sylvester Stallone garantiu o Número 1 no ranking de filmes mais assistidos do Prime Video com eletrizante Samaritano. No longa, Sly interpreta um herói das HQs. Muitos fãs não se lembram, mas essa está longe de ser a primeira vez em que o astro de Hollywood vive um personagem dos quadrinhos.

“25 anos após uma batalha insana, todos acreditavam que o Samaritano estava morto. Mas agora, um garotinho começa uma investigação para descobrir o paradeiro do super-herói. Sua principal pista é Joe, um trabalhador que parece comum, mas esconde sua verdadeira identidade heroica”, afirma a sinopse de Samaritano no Prime Video.

Além de Sylvester Stallone, Samaritano conta com Javon Walton (Euphoria), Dascha Polanco (Orange is the New Black), Pilou Asbaek (Game of Thrones) e Shameik Moore (The Get Down) no elenco.

Listamos abaixo todas as vezes que Sylvester Stallone interpretou personagens de HQs (entre heróis e vilões) nos cinemas; confira.

O Juiz – 1995

Uma dos primeiros projetos de Sylvester Stallone no mundo dos quadrinhos também é um dos mais infames. Em 1995, o ator protagonizou O Juiz, uma adaptação da HQ 2000 AD, famosa pelo personagem Judge Dredd. No longa, Stallone tenta se livrar das armações do vilão Rick, de Armand Assante.

O longa chegou aos cinemas com péssimas críticas da imprensa, falhando também em conquistar o público. Em uma entrevista realizada em 2012, John Wagner, o criador do Judge Dredd, afirmou que o filme de 95 “contou a história errada”, mas que “Stallone não foi um Dredd ruim”.

Alvo Duplo – 2013

Após o fracasso de O Juiz, Stallone decidiu se afastar dos filmes de quadrinhos. Quase duas décadas depois, o ator retornou ao gênero com Alvo Duplo. O longa é uma adaptação na HQ francesa “Du plomb dans la tête”, que acompanha a história de um assassino profissional que se junta a um policial em uma jornada de vingança.

Dirigido por Walter Hill, Alvo Duplo tem Stallone, Sung Kang, Sarah Shahi e Jason Momoa no elenco. Como O Juiz, o longa falhou em conquistar público e crítica. De bilheteria modesta, o filme também traz uma das poucas indicações de Stallone ao “prêmio” Framboesa de Ouro de Pior Ator.

Guardiões da Galáxia Vol 2. – 2017

Muitos fãs não sabem, mas Sylvester Stallone faz parte do MCU! O ator estreou nos filmes da Marvel em Guardiões da Galáxia Vol. 2, que chegou aos cinemas em 2017. No longa de James Gunn, Sly interpreta Stakar Ogord, um integrante dos Ravagers que compartilha um passado interessante com Yondu.

O papel é muito pequeno, mas Stallone parece ter curtido a experiência. Em uma entrevista de divulgação, o astro não poupou elogios para a Marvel e para o diretor James Gunn. “A trama é algo que acontece em uma esfera totalmente diferente, onde o James e o pessoal da Marvel criaram seu próprio mundo. Então, é claro que eu aceitei fazer uma visita”, comentou Sly.

O Esquadrão Suicida – 2021

Após a bem sucedida parceria em Guardiões da Galáxia, Sylvester Stallone colaborou com o cineasta James Gunn no filme O Esquadrão Suicida. Lançado em 2021, o longa é uma espécie de “reboot leve” de Esquadrão Suicida – a criticada produção da DC que trouxe Jared Leto como uma das versões mais estranhas do Coringa.

No “novo Esquadrão Suicida”, Sylvester Stallone empresta sua voz ao Tubarão Rei. James Gunn lutou para convencer Sly a dublar o personagem, e chegou a contratar outro ator para substituir Sly em caso de recusa. Felizmente, o cineasta conseguiu fazer o astro dar o braço a torcer.

Samaritano – 2022

Como citamos anteriormente, Sylvester Stallone protagoniza o filme de super-heróis Samaritano, baseado nas HQs da Mythos Comics. No longa, o astro interpreta Joe Smith, um gari que esconde um grande segredo sobre sua verdadeira origem heroica.

“Chega uma hora que você não pode mais interpretar um Rambo de uns 29 anos. Você tem que honrar a idade. Então, para esse personagem, a principal característica é a resignação. Ele ainda tem grandes poderes, mas não pode sair pulando pelo ar. É um super-herói único”, explicou Stallone.

Conheça as HQs de Stallone

Além de interpretar várias figuras de HQs nos cinemas, Stallone já teve diversos personagens incorporados ao mundo dos quadrinhos. Um dos exemplos mais notáveis é Barney Ross, da franquia Os Mercenários, que ganhou sua própria HQ em 2021.

Na saga em questão, Barney enfrenta o Diabo e outras criaturas sobrenaturais em um submundo de fantasia.

Outro personagem de Stallone que entrou para o universo dos quadrinhos é John Rambo. Após o grande sucesso do primeiro filme, que chegou aos cinemas em 1982, uma curta série de HQs do Rambo foi lançada nas bancas.

Samaritano está disponível no Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.