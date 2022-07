Todos os 12 filmes e séries da Fase 5 da Marvel

Durante a Comic-Con de 2022, a Marvel traçou um panorama completo sobre a Fase 5 do MCU. Fãs mal podem esperar para conferir mais detalhes sobre os 12 projetos anunciados por Kevin Feige – tanto para os cinemas quanto para a plataforma Disney+.

Vale lembrar que, atualmente, o MCU está na Fase 4. O momento atual deve chegar ao fim com o lançamento de Pantera Negra 2: Wakanda Para Sempre, que chega às telonas ainda em 2022.

Continua depois da publicidade

Além disso, os representantes do MCU confirmaram aspectos essenciais da Fase 6 – que será marcada pela introdução de aguardados personagens e pela iminente ameaça de Kang, o Conquistador.

Listamos abaixo todos os 12 filmes e séries que formarão a Fase 5 do MCU; confira.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania – 16 de fevereiro de 2023

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania marca o início da Fase 5 do MCU. Pouco se sabe sobre a trama do longa. Porém, especulações de participantes da Comic-Con indicam que o filme introduzirá o vilão MODOK – além do já confirmado Kang. O longa traz, mais uma vez, Paul Rudd e Evangeline Lilly nos papéis principais.

Invasão Secreta – Início de 2023

Embora não tenha uma data específica para estrear, tudo indica que Invasão Secreta chegará ao catálogo do Disney+ no início de 2023. A série foca em um dos aspectos mais interessantes do filme Capitã Marvel: os Skrull. Além dos alienígenas metamorfos, a produção terá Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn (Talos) e outros personagens do MCU – junto com Olivia Colman e Emilia Clarke em papéis ainda desconhecidos.

Guardiões da Galáxia vol. 3 – 5 de maio de 2023

Guardiões da Galáxia vol. 3 é, definitivamente, um dos lançamentos mais aguardados da Fase 5 do MCU. Ao que tudo indica, o filme representará a última aventura solo da equipe de heróis nos cinemas. A suposição, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente. Além do elenco principal, o longa contará com o reforço de atores como Maria Bakalova (Borat 2), Daniela Melchior (Esquadrão Suicida) e Nico Santos (Superstore).

2ª temporada de Loki – Meados de 2023

Após o sucesso da 1ª temporada, Loki não demorou a garantir a renovação para novos episódios. Se você não se lembra, o primeiro ano terminou com Loki em um universo completamente diferente – no qual Kang é uma espécie de líder supremo. Os novos episódios ainda não têm data de estreia, mas devem chegar ao catálogo do Disney+ no meio de 2023, possivelmente em junho ou julho.

Echo – Meados de 2023

A série do Gavião Arqueiro não terá uma 2ª temporada no Disney+. No entanto, a produção contará com uma continuação na forma do derivado Echo. Na trama, Alaqua Cox retorna como Maya Lopez, a líder surda da Máfia Tracksuit. A personagem roubou a cena em Gavião Arqueiro, e por isso, a confirmação de sua série solo encheu os fãs do MCU de alegria. Wilson Fisk, o Rei do Crime, também estará na produção.

The Marvels – 27 de julho de 2023

The Marvels, a continuação de Capitã Marvel, tem previsão de estreia para julho de 2023. A cena pós-créditos da série Ms. Marvel (que já conta com todos os episódios no Disney+) começou a introduzir a trama da sequência. O filme terá Brie Larson como a Capitã Marvel, Iman Vellani como Ms. Marvel e Teyonah Parris como Monica Rambeau.

Blade – 3 de novembro de 2023

Kevin Feige anunciou um filme solo de Blade, o Caçador de Vampiros – com Mahershala Ali no papel principal – há três anos. Desde então, pouquíssimos detalhes sobre o longa foram divulgados. Finalmente, na Comic-Con de 2022, os representantes da Marvel confirmaram a estreia de Blade para novembro de 2023. Infelizmente, o filme não será proibido para menores – diferentemente da trilogia original, protagonizada por Wesley Snipes.

Coração de Ferro – Final de 2023

A Marvel está utilizando as séries do Disney+ para apresentar novos personagens, que eventualmente, terão papéis importantes nos filmes do MCU. Após Cavaleiro da Lua, Mulher-Hulk e Ms. Marvel, a tendência continuará com Coração de Ferro. A série foca em Riri Williams, a “nova Homem de Ferro”. Antes disso, a personagem aparecerá em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Ao que tudo indica, a série também servirá para introduzir os Jovens Vingadores.

Agatha: Coven of Chaos – Início de 2024

Uma das produções mais interessantes do MCU, WandaWision introduziu Agatha Harkness – uma poderosa bruxa – com uma canção inesquecível. Devido ao enorme carisma de Kathryn Hahn, a personagem não demorou a ganhar uma série solo. Originalmente, a produção teria o título de House of Harkness (Casa de Harkness). Na Comic-Con de 2022, Kevin Feige confirmou a troca do nome para Agatha: Coven of Chaos (Coven do Caos). Detalhes sobre a trama e o elenco da série ainda não foram divulgados.

Demolidor: Born Again – Início de 2024

Um dos anúncios mais comemorados da Comic-Con de 2022 foi a confirmação de Demolidor: Born Again (Renascido), a série solo de Matt Murdock. Após recuperar os direitos sobre as produções da Marvel na Netflix, a Disney introduziu o advogado de Charlie Cox em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Diferentemente de outras séries do Disney+, Demolidor terá 18 episódios, de 30 a 50 minutos cada.

Capitão América: Nova Ordem Mundial – 3 de maio de 2024

Assim que o Disney+ lançou o último episódio de Falcão e o Soldado Invernal – no qual Sam Wilson finalmente adota o novo uniforme do Capitão América – a continuação cinematográfica foi (essencialmente) confirmada. O subtítulo Nova Ordem Mundial foi confirmado na Comic-Con de 2022. A trama do longa, por outro lado, continua envolta em mistério.

Thunderbolts – 26 de julho de 2024

Thunderbolts introduzirá uma nova equipe de heróis do MCU. Pouco se sabe sobre a trama do longa. De acordo com as especulações dos fãs, o filme acompanhará as aventuras do time de anti-heróis (e vilões) recrutado por Valentina Allegra de Fontaine, a personagem de Julia Louis-Dreyfus. Ou seja: será uma espécie de “Esquadrão Suicida da Marvel”. O filme terá Jake Schrier (Cidades de Papel) como diretor.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir todos os filmes e séries da Marvel.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.