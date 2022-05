Todos os filmes da Marvel após Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura já está oficialmente em cartaz e fazendo um grande sucesso como o primeiro filme de horror do Universo Cinematográfico da Marvel.

No entanto, o MCU não para por aqui: sua história, que tem sido construída desde 2008 com o lançamento do primeiro longa-metragem do Homem de Ferro, com Robert Downey Jr., está longe de acabar.

Ao longo dos próximos anos, a Marvel continuará lançado vários novos filmes nos cinemas e, logo abaixo, você pode conferir um calendário com as principais estreias previstas.

Ainda neste ano de 2022 teremos mais dois filmes, cujas informações você pode conferir na lista abaixo, que também conta com alguns lançamentos mais distantes e sem datas divulgadas até o momento, mas que já estão sendo desenvolvidos pelo estúdio.

Fique por dentro do calendário de estreias da Marvel nos cinemas:

Thor: Amor e Trovão

O quarto filme do Thor é a próxima estreia do MCU nos cinemas, dando continuidade a sua história após os eventos de Vingadores: Ultimato, em sua viagem com os Guardiões da Galáxia em busca da paz interior. No entanto, precisará da ajuda de Valquíria, Korg e Jane Foster (agora Poderosa Thor) para lutar contra Gorr, o Carniceiro dos Deuses.

Estreia: 07 de julho de 2022 (Brasil)

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

A Marvel ainda não divulgou muitas informações sobre o segundo filme de Pantera Negra, exceto que não tentará substituir T’Challa, personagem central que foi interpretado pelo falecido Chadwick Boseman. Terá o retorno de Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong’o), Okoye (Danai Gurira), M’Baku (Winston Duke), Rainha Ramonda (Angela Bassett) e Everett Ross (Martin Freeman), além da estreia de Riri Williams (Dominique Thorne) no MCU.

Estreia: 10 de novembro de 2022 (Brasil)

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Scott Lang (Paul Rudd) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) voltam para mais uma aventura neste terceiro filme da franquia do Homem-Formiga, que contará ainda com Hank Pym (Michael Douglas) e Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) de volta ao elenco principal. É esperado que eles enfrentem Kang, o Conquistador (Jonathan Majors), vilão que já teve uma variante introduzida no MCU através do final da primeira temporada de Loki.

Estreia: 16 de fevereiro de 2023 (Brasil)

Guardiões da Galáxia Vol. 3

James Gunn retoma seu posto como diretor da franquia Guardiões da Galáxia no terceiro longa da saga. Sabemos que o retorno de Peter Quill (Chris Pratt) é esperado, e que o ator Will Poulter, de Maze Runner, interpretará como Adam Warlock. Mais informações, no entanto, seguem em segredo, mas devem começar a ser divulgadas ainda no final deste ano.

Estreia: 04 de maio de 2023 (Brasil)

The Marvels

A Capitã Marvel não está mais sozinha! Depois do filme estrelado por Brie Larson, de 2019, veremos a heroína se juntando a Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyona Parris) neste novo filme do MCU, que se conecta ainda aos eventos de WandaVision e Ms. Marvel, séries do Disney+.

Estreia: 27 de julho de 2023 (Brasil)

Quarteto Fantástico

Desde a compra da FOX, muito tem sido comentado sobre um futuro filme do Quarteto Fantástico. Em 2019, Kevin Feige já havia anunciado os planos de um filme e, em 2020, Jon Watts foi anunciado como diretor. No entanto, desde então mais nada foi falado sobre o projeto, que pode inclusive estar carente de um novo diretor agora que Watts anunciou que irá tirar férias dos filmes de heróis.

Estreia: Sem data oficial divulgada até o momento.

Blade

Mahershala Ali será o novo caçador de vampiros do MCU! Ele já apareceu no Universo Cinematográfico da Marvel através de uma pequena mas influente participação especial na cena pós-créditos de Eternos. Seu filme solo será dirigido por Bassam Tariq e as filmagens devem começar no verão de 2022, e pode ser o primeiro projeto da Fase 5 da Marvel.

Estreia: Sem data oficial divulgada até o momento.

Deadpool 3

A fusão da Disney/Fox também traz o Deadpool de Ryan Reynolds para o MCU. Até agora, sabemos que Shawn Levy será o diretor do filme e que a previsão de início das filmagens aponta apenas para 2023. Sendo assim, embora confirmado, não há muitas chances de que o filme seja lançado tão já.

Estreia: Sem data oficial divulgada até o momento.

Capitão América 4

Outro filme que também está tirando o sono dos fãs do MCU é a quara parcela da franquia do Capitão América. Desta vez, não teremos Chris Evans de volta ao papel de Steve Rogers, já que o escudo do herói agora pertence a Sam Wilson (Anthony Mackie), desde os eventos de Falcão e o Soldado Invernal. Capitão América 4 mostrará como ele está lidando com essa nova responsabilidade, mas não teve muitos detalhes divulgados até agora.

Estreia: Sem data oficial divulgada até o momento.

Shang-Chi 2

Shang-Chi, interpretado por Simu Liu, foi um dos heróis apresentados na Fase 4 do MCU através do filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. No final do longa, Shang-Chi conheceu Bruce Banner (Mark Ruffalo) e Carol Danvers (Capitã Marvel), o que mostra que ele pode voltar a interagir com outros heróis da Marvel no futuro. Destin Daniel Cretton está responsável pelo roteiro e direção da sequência.

Estreia: Sem data oficial divulgada até o momento.

X-Men

Assim como o Quarteto Fantástico, a Marvel também já demonstrou interesse em fazer mais filmes sobre os mutantes. Agora que o Professor X (Patrick Stewart) foi introduzido em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o MCU está com a faca e o queijo na mão para trazer outros personagens, que podem tanto ser reformulados como trazer os mesmos atores dos filmes da FOX. O multiverso permite tudo!

Estreia: Sem data oficial divulgada até o momento.

Para qual lançamento futuro da Marvel você está mais ansioso?