Todos os filmes da Netflix que estreiam em 2023

A Netflix divulgou a lista os filmes originais da plataforma que chegam em 2023. Há muitas novidades, com obras marcadas por elencos de peso (Chris Evans, Gal Gadot, Michael Fassbender) e grandes nomes por trás das câmeras.

Alguns desses destaques são Rebel Moon, novo filme de Zack Snyder, que originalmente foi escrito para ser um filme de Star Wars (mas que foi rejeitado pela Lucasfilm).

Outro é Damsel, fantasia com Millie Bobby Brown. Sem falar em Pain Hustlers, com Chris Evans e Emily Blunt.

Dito isso, confira, abaixo, todos os lançamentos de filmes originais da Netflix em 2023. Vale apontar que as datas podem ser alteradas pela Netflix. O que não estiver com mês é porque a empresa ainda não divulgou.

JUNG_E – 20 de janeiro

Neste eletrizante suspense de ficção científica, a humanidade foge de uma Terra devastada pelas mudanças climáticas. E, com o objetivo de dar fim à guerra nos abrigos, o cérebro de uma lendária mercenária é clonado para desenvolver a melhor guerreira com inteligência artificial.

Diretor: Yeon Sang-ho. Elenco: Kim Hyun-joo.

Certas Pessoas é estrelado por Jonah Hill e Eddie Murphy

Certas Pessoas – 27 de janeiro de 2023

Um casal e suas famílias examinam o amor moderno e dinâmicas familiares em meio a conflitos culturais, expectativas da sociedade e diferenças de geração nesta comédia de Kenya Barris.

Diretor: Kenya Barris. Elenco: Jonah Hill, Lauren London, David Duchovny, Nia Long, Sam Jay, Elliott Gould,

Travis Bennett, Molly Gordon, Rhea Perlman, Deon Cole, Andrea Savage, Mike Epps, Emily Arlook, Alani La La Anthony, Bryan Greenberg, com Julia Louis-Dreyfus e Eddie Murphy.

Pamela Anderson – Uma História de Amor – 31 de janeiro de 2023

Pamela Anderson – Uma História de Amor lança um olhar intimista e humanizador sobre uma das loiras mais famosas do mundo. Abordando aspectos da vida e da carreira de Pamela, este documentário mostra sua trajetória de garota do interior a símbolo sexual, atriz, ativista e mãe dedicada.

Diretor: Ryan White

Destemida – 3 de fevereiro de 2023

Quando a jovem navegadora Jessica Watson (Teagan Croft) decidiu se tornar a pessoa mais jovem a velejar sozinha, sem paradas e sem auxílio ao redor do mundo, muitos esperavam que ela falhasse. Com a ajuda de seu instrutor e mentor Ben Bryant (Cliff Curtis) e de seus pais (Josh Lawson e a ganhadora do Oscar® Anna Paquin), Jessica decide realizar o que muitos acreditavam ser impossível, navegando por algumas das áreas mais perigosas dos oceanos nos 210 dias que passou no mar.

Diretora: Sarah Spillane. Elenco: Teagan Croft, Cliff Curtis, Bridget Webb, Vivien Turner, Stacy Clausen, Todd Lasance, com Josh Lawson e Anna Paquin.

Bill Russell: A Lenda da NBA – 8 de fevereiro de 2023

Documentário definitivo sobre a vida e o legado do campeão Bill Russell tanto na NBA quanto na luta pelos direitos civis. Do premiado diretor Sam Pollard (MLK/FBI). O filme traz entrevistas exclusivas com Bill, que faleceu em 2022, além de acesso aos vastos arquivos pessoais do atleta.

De origem humilde, Russell liderou cada um de seus times de basquete rumo a títulos importantes: dois títulos consecutivos da NCAA, uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1956 em Melbourne e onze campeonatos em sua carreira de treze anos no Boston Celtics (os dois últimos como o primeiro técnico principal negro da história da NBA). Além disso, o documentário apresenta entrevistas com familiares, amigos e grandes nomes como Steph Curry, Chris Paul, Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar e mais.

Na sua Casa ou na Minha? – 10 de fevereiro de 2023

Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher) são melhores amigos, mas não têm absolutamente nada em comum. Ela adora a rotina que tem com o filho em Los Angeles, e ele não consegue viver sem o agito de Nova York. Pelo menos, era assim até o dia em que decidiram trocar de casas por uma semana.

Diretora: Aline Brosh McKenna. Elenco: Reese Witherspoon, Ashton Kutcher, Jesse Williams, Zoë Chao, Welsey Kimmel, Griffin Matthews, Rachel Bloom, Shiri Appleby, Vella Lovell, com Tig Notaro e Steve Zahn

Fantasma e Cia – 24 de fevereiro de 2023

Kevin encontra um fantasma chamado Ernest em sua casa nova e viraliza nas redes sociais. Mas quando decidem investigar o mistério do passado de Ernest, os dois acabam virando alvos da CIA.

Diretor: Christopher Landon. Elenco: David Harbour, Jahi Di’Allo Winston, Tig Notaro, Erica Ash, Jennifer

Coolidge e Anthony Mackie.

Idris Elba em Luther: The Fallen Sun

Luther: O Cair da Noite – 10 de março de 2023

Em Luther: O Cair da Noite, uma continuação épica em longa-metragem da premiada série “Luther”, um assassino em série aterroriza Londres, mas o brilhante detetive John Luther (Idris Elba) está atrás das grades. Assombrado por seu fracasso para capturar o psicopata cibernético que agora o desafia, Luther decide fugir da prisão para terminar o trabalho custe o que custar. O filme também estrela Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, que está de volta como Martin Schenk.

Diretor: Jamie Payne. Elenco: Idris Elba, Cynthia Erivo, Andy Serkis, Dermot Crowley

The Magician’s Elephant – 17 de março de 2023

Peter (com voz de Noah Jupe na versão original) nunca perdeu as esperanças de encontrar a irmã Adel (com voz de Pixie Davies na versão original), que desapareceu há muito tempo. Um dia, ele vê uma vidente na praça da cidade e decide perguntar se a irmã continua viva. A resposta é surpreendente: para encontrá-la, ele precisa procurar um mago (com voz de Benedict Wong na versão original), que fará um elefante aparecer. Assim, Peter embarca em uma missão emocionante, tentando concluir três tarefas que parecem impossíveis, mas que vão mudar a cidade toda para sempre. The Magician’s Elephant é baseado no livro clássico da escritora Kate DiCamillo, vencedora de dois prêmios Newbery.

Diretora: Wendy Rogers. Elenco: Sian Clifford, Pixie Davies, Natasia Demetriou, Dawn French, Brian Tyree Henry, Noah Jupe, Aasif Mandvi, Mandy Patinkin, Miranda Richardson, Cree Summer, Lorraine

Toussaint, Benedict Wong.

Mistério em Paris – 31 de março de 2023

Nick e Audrey Spitz agora são detetives em tempo integral tentando fazer uma agência de investigação particular decolar. Mas, quando um abastado amigo é raptado no próprio casamento, começa um caso peculiar de sequestro internacional.

Diretor: Jeremy Garelick. Elenco: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Adeel Akhtar, John Kani, Mark Strong,

Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, Enrique Arce, Tony Goldwyn, Annie Mumolo, Zurin Villanueva.

Guia de Viagem para o Amor – 27 de abril de 2023

Após um término de relacionamento inesperado, uma agente de viagens (Rachael Leigh Cook) aceita a missão de trabalhar disfarçada e obter informações sobre o turismo no Vietnã. No caminho, ela encontra aventura e romance com um guia de turismo local (Scott Ly). Até que o casal decide mudar de rumo para explorar a vida e o amor bem longe dos pontos turísticos mais badalados.

Diretor: Steven K. Tsuchid. Elenco: Rachael Leigh Cook, Scott Ly, Missi Pyle, Ben Feldman, Glynn Sweet, Alexa Povah, Jacqueline Correa, Nondumiso Tembe, Andrew Barth Feldman, Morgan Dudley, Quinn Trúc Trần, Nsưt Lê Thiện.

The Mother – 12 de maio de 2023

Uma assassina perigosa teve que abandonar a filha para fugir dos inimigos. Agora, anos depois, ela precisa sair do esconderijo se quiser proteger a menina.

Diretora: Niki Caro. Elenco: Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Gael Garcia Bernal, Paul Raci, Lucy Paez

Chris Hemsworth em Resgate

Resgate 2 – 16 de junho de 2023

Chris Hemsworth está de volta como Tyler Rake em “Resgate 2”, a sequência do aclamado filme de ação da Netflix. Depois de sobreviver aos acontecimentos do primeiro filme, o mercenário embarca em mais uma missão mortal: resgatar a família de um implacável criminoso. O ator e o diretor Sam Hargrave trabalham juntos novamente nessa produção de Joe e Anthony Russo (AGBO) com roteiro de Joe Russo.

Golshifteh Farahani também repete seu papel do primeiro filme. Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili completam o elenco.

Esta é a continuação de “Resgate”, que foi baseado na graphic novel “Ciudad” de Ande Parks a partir de uma história do próprio autor com Joe Russo e Anthony Russo, além de ilustrações de Fernando León González. “Resgate 2” tem produção de Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall e Sam Hargrave. Já a produção executiva fica por conta de Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus e Stephen McFeely.

Diretor: Sam Hargrave. Elenco: Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili.

Clonaram Tyrone! – 21 de julho de 2023

Uma série de eventos misteriosos leva um trio inusitado (Boyega, Foxx e Parris) a uma grande conspiração governamental nesse suspense de ficção científica.

Diretor: Juel Taylor. Elenco: John Boyega, Jamie Foxx, Teyonah Parris

Heart of Stone – 11 de agosto

Rachel Stone (Gal Gadot) é uma agente de inteligência e a única pessoa que pode se colocar entre uma poderosa organização global, que busca a paz, e a possível perda do recurso mais valioso (e mais perigoso) dessa instituição.

Diretor: Tom Harper. Elenco: Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Paul Ready.

Lift – 25 de agosto de 2023

Um grupo de criminosos internacionais formado para impedir um ataque terrorista precisa executar a missão dentro de um avião, em pleno voo.

Diretor: F. Gary Gray

Elenco: Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D’Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Jacob Batalon, com Jean Reno e Sam Worthington.

Damsel – 13 de outubro

Uma donzela concorda em se casar com um lindo príncipe, mas não sabe que a realeza pretende sacrificá-la para pagar uma dívida antiga. Presa na caverna de um dragão que cospe fogo, ela vai precisar usar sua inteligência e perseverança para sobreviver.

Diretor: Juan Carlos Fresnadillo. Elenco: Millie Bobby Brown, Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winstone,

Nick Robinson, Brooke Carter e Shohreh Aghdashloo.

Pain Hustlers – 27 de outubro de 2023

Após perder o emprego, uma mulher que dá duro para criar a filha vai trabalhar em uma startup farmacêutica e acaba se envolvendo em um esquema criminoso.

Diretor: David Yates. Elenco: Emily Blunt, Chris Evans, Andy Garcia, Catherine O’Hara, Jay Duplass, Brian

d’Arcy James e Chloe Coleman.

The Killer – 10 de novembro de 2023

Depois de um erro com consequências desastrosas, um cruel assassino enfrenta quem o contratou e a si mesmo em uma caçada internacional. Mas, para ele, não é nada pessoal.

Diretor: David Fincher. Elenco: Michael Fassbender, Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte e

Tilda Swinton.

A Family Affair – 17 de novembro de 2023

Um romance inesperado tem consequências divertidas para uma jovem, sua mãe e seu chefe astro de cinema, que lidam com as dificuldades do amor, do sexo e de identidade.

Diretor: Richard LaGravenese. Elenco: Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King, Liza Koshy e Kathy Bates.

Leo – 22 de novembro de 2023

O ator e comediante Adam Sandler (Hotel Transilvânia, Afinado Com o Amor) está hilário nesta animação cômica e musical sobre amadurecimento no último ano da escola primária, contada na visão do animalzinho de estimação da turma. O velho lagarto Leo (Sandler) está cansado de viver há décadas preso em uma sala de aula com uma tartaruga (Bill Burr) como companheiro de terrário. Ao descobrir que

só tem mais um ano de vida, ele planeja uma fuga para ver o mundo lá fora, mas acaba se envolvendo com os problemas de sua turma. No fim das contas, seus últimos desejos não são nada como ele imaginava, mas o resultado acaba sendo surpreendente.

Diretor: Robert Smigel, Robert Marianetti, David Wachtenheim. Elenco: Adam Sandler, Bill Burr, Cecily Strong, Jason Alexander, Rob Schneider, Sadie Sandler, Sunny Sandler, Jackie Sandler, Heidi Gardner, Nick

Swardson, Nicholas Turturro, Robert Smigel.

Leave the World Behind – 8 de dezembro de 2023

Notícias de um apagão misterioso estragam as férias em família em Long Island. Quando a ameaça se intensifica, todos precisam bolar uma estratégia para sobreviver à possível crise enquanto tentam encontrar um lugar num mundo em colapso.

Diretor: Sam Esmail. Elenco Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la, Farrah Mackenzie,

Charlie Evans e Kevin Bacon.

Rebel Moon – 22 de dezembro de 2023

Um exército comandado pelo tirano regente Balisarius começa a ameaçar a paz de uma colônia nos arredores da galáxia, e uma jovem com um passado misterioso chamada Kora é enviada em busca de guerreiros de outros planetas que possam ajudar a defendê-los.

Diretor: Zack Snyder. Elenco: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Bae Doona, Ray Fisher, com Charlie Hunnam e Anthony Hopkins como a voz de “Jimmy”.

Também estrelando Cary Elwes, Corey Stoll, Jena Malone, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Alfonso Herrera, Stuart Martin, Staz Nair, Sky Yang, Rhian Rees, E. Duffy, Charlotte Maggi.

Chicken Run: Dawn of the Nugget – 2023

Depois de conseguir fugir da fazenda de Tweedy, Ginger finalmente encontra o lugar dos seus sonhos: um santuário em uma pacífica ilha para todo o seu bando, bem longe dos perigos do mundo humano. Quando ela e Rocky chocam uma filhinha chamada Molly, o final feliz de Ginger parece finalmente estar próximo. Enquanto isso, lá no continente, todas as galinhas enfrentam uma nova e terrível ameaça. Agora, prestes a colocar em risco a liberdade duramente conquistada, Ginger e seu bando se preparam para

invadir!

Diretor: Sam Fell. Elenco: Thandiwe Newton, Zachary Levi, Bella Ramsey, Jane Horrocks, Imelda

Staunton, Lynn Ferguson, Josie Sedgwick-Davies, David Bradley, Romesh Ranganathan, Daniel Mays e Nick Mohammed.

Choose Love – 2023

A vida de Cami Conway é perfeita. Além de amar o trabalho, ela tem planos de casar e ter filhos com o namorado Paul. Ainda assim, parece que alguma coisa está faltando. Cami se vê diante de um caleidoscópio de escolhas tentadoras, mas difíceis de fazer: de sérios dilemas éticos a desafios bobos.

E o que ela vai decidir depende só de você! Mas tenha cuidado, porque as coisas nem sempre saem como o esperado.

Diretor: Stuart McDonald. Elenco: Laura Marano, Avan Jogia, Jordi Webber e Scott Michael Foster.

Best. Christmas. Ever – 2023

Todo Natal, Jackie (Brandy Norwood) envia um boletim presunçoso, que deixa a ex-colega de faculdade Charlotte (Heather Graham) se sentindo um verdadeiro fracasso. Mas quando um capricho do destino coloca Charlotte, o marido Rob (Jason Biggs) e a família na porta da casa de Jackie e seu marido Valentino (Matt Cedeño) logo antes das festas, ela aproveita a oportunidade para provar que a vida “perfeita” da amiga não pode ser tão perfeita assim. Só que nessa missão, Charlotte quase estraga o Natal das

duas famílias. Agora, ela e Jackie vão ter que juntar forças para consertar as coisas.

Diretora: Mary Lambert. Elenco: Heather Graham, Brandy Norwood, Matt Cedeño e Jason Biggs

Chupa: A Criatura Mística – 2023

Durante uma visita à família no México, o adolescente Alex faz um amigo improvável: um chupa-cabra, que vive escondido no galpão do avô. Para salvar a criatura, Alex e os primos vão embarcar em uma grande aventura.

Diretor: Jonás Cuarón. Elenco: Demián Bichir, Evan Whitten, Christian Slater, Ashley Ciarra, Nickolas, Verdugo, Adriana Paz, Gerardo Taracena, Julio Cesar Cedillo.

The Deepest Breath – 2023

Uma premiada mergulhadora treina para bater um recorde mundial com a ajuda de um especialista em segurança e o vínculo afetivo entre o par parece algo escrito nas estrelas. Este filme emocionante acompanha os protagonistas rumo ao sucesso no esporte, documentando as emocionantes conquistas e os riscos inevitáveis da prática em uma jornada silenciosa em busca de um sonho nas profundezas do oceano.

Diretora: Laura McGann.

Felicidade para Principiantes – 2023

Helen (Ellie Kemper) sempre viveu uma vida tranquila e sem riscos. Divorciada e se sentindo perdida, ela decide reiniciar sua vida com uma grande aventura: uma longa jornada de sobrevivência pela Trilha dos

Apalaches, acompanhada de um grupo de figuras excêntricas. Mas, quando seus planos são colocados à prova, Helen acaba encontrando na natureza muito mais do que sua identidade. Baseado em um famoso livro de Katherine Center, “Felicidade para Principiantes” é um lembrete de que, às vezes, é preciso se perder para se encontrar.

Diretora: Vicky Wight. Elenco: Ellie Kemper, Luke Grimes, Nico Santos, Blythe Danner, Ben Cook, Shayvawn

Webster, Esteban Benito, Gus Birney, Julia Shiplett.

Love at First Sight – 2023

Após perder o voo para Londres, Hadley (Haley Lu Richardson) conhece Oliver (Ben Hardy) e sente na hora uma forte conexão. Juntos, eles encaram um longo voo que parece passar em um piscar de olhos. Mas o casal se separa no aeroporto de Heathrow e tenta se encontrar em meio ao caos como duas agulhas em um palheiro. Será que o destino vai ajudar essas almas gêmeas? Amor à Primeira Vista é uma comédia romântica apaixonante dos mesmos produtores da franquia Para Todos os Garotos, baseada no famoso romance “A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista” de Jennifer E Smith.

Diretora: Vanessa Caswill. Elenco: Haley Lu Richardson, Ben Hardy, Jameela Jamil, Rob Delaney, Sally Phillips e Dexter Fletcher.

Maestro – 2023

Maestro conta a complexa história de amor de Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein ao longo de mais de 30 anos, do momento em que os dois se conheceram em uma festa (em 1946) aos dois noivados, o casamento de 25 anos e os três filhos: Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons.

Diretor: Bradley Cooper. Elenco: Bradley Cooper, Carey Mulligan, Maya Hawke, Matt Bomer, Sarah Silverman.

Monkey Man – 2023

Após sair da prisão, um herói improvável encontra um mundo sem valores e dominado pela ganância corporativa, e parte em busca de vingança por tudo que foi roubado dele no passado.

Diretor: Dev Patel. Elenco: Dev Patel, Sharlto Copley

The Monkey King – 2023

The Monkey King é uma comédia de ação para toda a família sobre um macaco e seu bastão de luta mágico que embarcam em uma aventura épica. Além de deuses, demônios e dragões, eles terão que enfrentar o maior inimigo de todos: o ego do próprio macaco.

Diretor: Anthony Stacchi. Elenco: Jimmy O. Yang, Bowen Yang, Jolie Hoang-Rappaport, Jo Koy, Ron Yuan, Hoon Lee, Stephanie Hsu, Andrew Pang, Andrew Kishino, Jodi Long, James Sie and BD Wong.

Filme sem título de Wes Anderson baseado em contos de Roald Dahl – 2023

Adaptação de Wes Anderson de vários contos de Roald Dahl, incluindo “A Incrível História de Henry Sugar”.

Diretor: Wes Anderson. Elenco: Benedict Cumberbatch, Ralph FIennes, Dev Patel, Sir Ben Kingsley, Richard

Ayoade, Rupert Friend, Asa Jennings.

Nimona – 2023

Um cavaleiro é enquadrado em um crime que ele não cometeu e a única pessoa que pode ajudá-lo a provar sua inocência é Nimona, uma adolescente que muda de forma e pode ser o monstro que ele jurou matar. Ambientada em um mundo medieval tecnológico nunca visto antes em animações, essa história é sobre os rótulos que damos às pessoas e uma jovem que se recusa a ser definida pelos outros.

Diretores: Nick Bruno e Troy Quane. Elenco: Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed, Eugene Lee Yang

Nyad – 2023

A impressionante história real de Diana Nyad, uma nadadora de maratonas que, aos 64 anos, tornou-se a primeira pessoa a concluir o “Everest da natação”. Ela nadou 177 quilômetros em 53 horas, de Cuba à Flórida, em um perigoso mar aberto e sem a gaiola de proteção contra tubarões.

Diretores: Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin. Elenco: Annette Bening, Jodie Foster, Rhys Ifans, Ethan Jones Romero, Luke Cosgrove, Jenna Yi, Eric T. Miller.

Reptile – 2023

Um detetive durão investiga o brutal assassinato de uma jovem corretora de imóveis. Mas, como nesse caso nada é o que parece ser, ele acaba destruindo suas próprias ilusões.

Diretor: Grant Singer. Elenco: Benicio Del Toro, Justin Timberlake, Eric Bogosian, Alicia Silverstone,

Domenick Lombardozzi, Frances Fisher, Ato Essandoh, Michael Carmen Pitt, Karl Glusman, Matilda Lutz

Rustin – 2023

Bayard Rustin, o brilhante estrategista por trás da Marcha sobre Washington de 1963 e braço direito de Martin Luther King, Jr., dedicou a vida à incansável luta pelos direitos humanos, igualdade social e democracia no mundo. Mas, por ser um homem negro que nunca escondeu ser gay, ele foi apagado da história do movimento pelos direitos civis que ajudou a criar.

Diretor: George C. Wolfe. Elenco: Colman Domingo, Chris Rock, Glynn Turman, Jeffrey Wright e Audra

McDonald.

Meus Sogros Tão Pro Crime – 2023

Owen Browning (Adam Devine) é um gerente de banco todo certinho que está prestes a se casar com o amor da vida dele. Só que o banco onde trabalha é assaltado bem na semana do casamento, e ele começa a achar que os futuros sogros são os bandidos.

Diretor: Tyler Spindel. Elenco: Adam Devine, Pierce Brosnan, Ellen Barkin, Nina Dobrev, Michael Rooker,

Poorna Jagannathan, Julie Hagerty, Richard Kind, Lil Rel Howery, Blake Anderson.

The Perfect Find – 2023

Baseado no romance de Tia Williams, este filme acompanha uma mulher de quarenta anos com muito em jogo: carreira, estabilidade financeira e a corrida contra o relógio biológico. Mas será que vale a pena arriscar tudo por um romance secreto com a única pessoa que poderia estragar sua volta por cima?

Diretora: Numa Perrier. Elenco: Gabrielle Union, Keith Powers, Aisha Hinds, DB Woodside, Janet Hubert,

Alani “La La” Anthony e Gina Torres.

A Pegadora – 2023

A jornalista esportiva Mack (Gina Rodriguez) e o melhor amigo Adam (Damon Wayans Jr.) adoram inventar “jogadas” de conquista. Até que ela se apaixona por um dos alvos (Tom Ellis). Agora, os dois terão que aprender a diferença entre os encontros casuais e um namoro para valer.

Diretora: Trish Sie. Elenco: Gina Rodriguez, Damon Wayans Jr., Tom Ellis, Joel Courtney, Liza Koshy,

Augustus Prew.

Shirley – 2023

Shirley é um retrato íntimo sobre a vida da pioneira líder política Shirley Chisholm, que se destacou por ser a primeira congressista negra e também a primeira mulher negra a concorrer à presidência dos Estados Unidos. Baseado em relatos exclusivos de sua família, amigos e pessoas próximas, este filme conta a história do grande e ousado feito de Chisholm em sua histórica campanha presidencial e também o que tudo isso lhe custou.

Diretor: John Ridley. Elenco: Regina King, Lucas Hedges, Christina Jackson, Michael Cherrie, Dorian

Missick, Amirah Vann, W. Earl Brown, com André Holland e Terrence Howard.

O Astronauta – 2023

Quando um astronauta enviado aos confins da galáxia para coletar um misterioso pó ancestral vê sua vida na Terra caindo aos pedaços, ele se volta para a única voz que pode ajudar a consertá-la. Porém, a voz pertence a uma criatura do começo dos tempos, que fica à espreita nas sombras da nave dele.

Diretor: Johan Renck. Elenco: Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano, Kunal Nayyar

Vítima x Suspeita – 2023

A jornalista investigativa Rae de Leon viaja para os quatro cantos dos EUA para revelar e explorar um padrão chocante: jovens mulheres relatam casos de abuso sexual à polícia, mas ao invés de conseguirem justiça, são acusadas de falsa comunicação de crime, detidas ou mesmo condenadas pelo sistema que acreditavam protegê-las.

Diretora: Nancy Schwartzman.

The Archies – 2023

Os personagens da Archie Comics vivem uma história cheia de amizade, amor e muito mais neste filme em live action ambientado na Índia dos anos 60, a década do rock e da rebeldia. Com produção criativa de Zoya Akhtar e Reema Kagti.

Diretora: Zoya Akhtar. Elenco: Mihir Ahuja, Dot, Khushi Kapoor, Suhana Khan, Yuvraj Menda, Agastya Nanda e Vedang Raina.

Carga Máxima – 2023

No primeiro filme de ação brasileiro da Netflix, Roger (Thiago Martins) é um piloto de corrida de caminhão que começa a dirigir para uma quadrilha de roubo de cargas a fim de manter sua equipe. Uma vez dentro do crime, ele terá de lutar muito para sair. O elenco conta ainda com Sheron Menezzes como Rainha, também piloto profissional, além de Raphael Logam, Milhem Cortaz, Evandro Mesquita e Paulinho Vilhena, entre outros.

Diretor: Tomás Portella. Elenco: Thiago Martins, Sheron Menezzes, Raphael Logam, Milhem Cortaz, Evandro Mesquita, Paulinho Vilhena.

Kill Boksoon – 2023

Boksoon vive uma vida dupla: mãe de uma adolescente e assassina de aluguel lendária na agência MK. Tentando equilibrar a filha e o trabalho mortal, Boksoon se recusa a completar uma missão e acaba comprando uma briga inevitável.

Diretor: Byun Sung-hyun. Elenco: Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Kim Si-A, Esom, Koo Kyo-hwan.

Chakda ‘Xpress – 2023

Acompanhe a jornada de Jhulan Goswami, uma das jogadoras de críquete mais rápidas do mundo. Apesar das muitas dificuldades impostas pela política misógina, ela busca realizar seu único sonho: jogar críquete.

Diretor: Prosit Roy. Elenco: Anushka Sharma, Renuka Shahane, Anshul Chauhan, Koushik Sen, Mahesh Thakur

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.