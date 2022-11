Todos os lançamentos da DC nos cinemas após Adão Negro

Em cartaz nos cinemas brasileiros, Adão Negro representa um passo importantíssimo para o futuro do DCEU – e das produções da DC em geral. Com o sucesso do longa de Dwayne Johnson, os espectadores querem saber: quais serão os próximos lançamentos da DC nos cinemas?

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse oficial de Adão Negro.

Além de Dwayne Johnson no papel principal, o elenco de Adão Negro conta com Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei), Pierce Brosnan (007), Sarah Shahi (Sex/Life) e Djimon Hounsou (Shazam!).

Revelamos abaixo TODOS os lançamentos (confirmados) da DC após a estreia de Adão Negro nos cinemas; confira – e veja quando eles chegam às telonas.

Shazam! Fúria dos Deuses – 17 de março de 2023

Dado o enorme sucesso de Shazam!, principalmente entre o público mais jovem, o lançamento de Fúrias dos Deuses não é surpresa. A aguardada continuação do hit da DC trará de volta alguns dos personagens mais carismáticos do DCEU, como o Billy Batson de Asher Angel e o Shazam de Zachary Levi.

Além disso, o filme traz Helen Mirren e Lucy Liu como as vilãs Héspera e Kalypso. Como o filme é o primeiro lançamento da DC após Adão Negro, muitos fãs já especulam sobre uma possível participação do personagem de Dwayne Johnson (assim como aconteceu com Superman no primeiro longa).

The Flash – 23 de junho de 2023

The Flash, o filme mais polêmico da DC, também chega em 2023. Anunciado na mesma época de Liga da Justiça, o longa permaneceu por anos no “inferno de desenvolvimento”. Com o término das filmagens, a Warner confirmou o lançamento para junho.

A estreia do longa foi muito prejudicada pelas polêmicas (e crimes) de Ezra Miller, o intérprete do protagonista Barry Allen. O filme também introduzirá o conceito do Multiverso no DCEU, com a participação de Michael Keaton como Batman e Sasha Calle como a heroína Supergirl.

Besouro Azul – 17 de agosto de 2023

Protagonizado por Xolo Maridueña – o Miguel de Cobra Kai – Besouro Azul foi anunciado em 2018. Cinco anos depois, o filme finalmente chega aos cinemas. Com a troca de direção na Warner e o cancelamento de Batgirl, muita gente ficou preocupada com o futuro do longa.

Porém, ao que tudo indica, Besouro Azul não será afetado pela alternância de poder do estúdio. O longa acompanha a história de Jaime Reyes, um dos poucos super-heróis mexicanos da DC. Além de Xolo Maridueña, o elenco de Besouro Azul inclui George López e a brasileira Bruna Marquezine.

Aquaman & O Reino Perdido – 25 de dezembro de 2023

Aquaman & O Reino Perdido estreia nos cinemas em pleno natal. O filme é um dos mais aguardados da DC. Afinal de contas, Aquaman é considerado um dos lançamentos mais criativos (e bem sucedidos) da companhia. Como de costume, Jason Momoa retorna como o protagonista titular.

Aparentemente, o subtítulo “O Reino Perdido” faz referência à cidade subaquática de Necrus. Pouco se sabe sobre a história do longa. Além de Arthur Curry (Jason Momoa), Aquaman 2 trará o retorno de Mera (Amber Heard), Orm (Patrick Wilson), Atlanna (Nicole Kidman) e Arraia Negra (Yahya Abdul-Mateen II).

Coringa: Folie à Deux – 4 de outubro de 2024

Coringa não faz parte do DCEU, mas mesmo assim, é um dos filmes mais elogiados da DC. Lançado em 2019, o longa de Todd Phillips traz Joaquin Phoenix como Arthur Fleck, um cara desequilibrado que, eventualmente, assume a alcunha do vilão mais icônico da DC.

Em Folie à Deux, Phoenix divide a tela com Lady Gaga. Ao que tudo indica, a estrela viverá uma versão “diferente” da Arlequina. Além disso, informações prévias revelam que o longa será um musical. Zazie Beetz (a intérprete de Sophie), Catherine Keener e Brendan Gleeson também estão confirmados no elenco.

Canário Negro – Sem previsão

Aves de Rapina conquistou a imprensa especializada, mas falhou nas bilheterias. Mesmo assim, o filme deverá ganhar uma sequência focada em Canário Negro, a personagem de Jurnee Smolett. A anti-heroína, vale lembrar, utiliza sua voz para causar efeitos devastadores.

Pouco se sabe sobre a produção de Canário Negro. Misha Green, da série Lovecraft Country, foi contratada para escrever o roteiro. Ainda não sabemos se o longa será lançado nos cinemas ou se será um projeto original do HBO Max.

Super Choque – Sem previsão

Anunciado na DC FanDome de 2020, o filme solo do herói Super Choque tem produção-executiva de Michael B. Jordan. Atualmente, acredita-se que o longa será um projeto original do HBO Max. Sendo assim, a trama não deve fazer parte do DCEU.

Jordan descreveu o longa como “o primeiro capítulo de um novo universo centrado em super-heróis negros”, provavelmente baseado em personagens da Milestone Comics. Randy McKinnon (Notes From a Young Black Chef) será o roteirista. O intérprete de Virgil Hawkins ainda não foi escolhido.

Batman 2 – Sem previsão

Com o enorme sucesso de Batman, não é surpresa o filme de Matt Reeves ganhar uma sequência. A DC ainda não divulgou detalhes sobre a continuação. Sabe-se que Reeves retornará na direção, e Robert Pattinson viverá, mais uma vez, o Cavaleiro das Trevas.

Aparentemente, o filme também introduzirá uma nova versão do Coringa. Interpretado por Barry Keoghan, o vilão aparece na cena pós-créditos do primeiro filme. Especulações indicam que Batman 2 será baseado na HQ “No Man’s Land”, uma das mais aclamadas da DC.

Mulher-Maravilha 3 – Sem previsão

Mesmo com o fracasso crítico de Mulher-Maravilha 1984, Diana Prince deve ganhar um novo filme solo no DCEU. Gal Gadot retorna como a protagonista titular, e Patty Jenkins também volta como diretora. Ao que tudo indica, as filmagens começam em 2023.

A trama do longa ainda não foi revelada. Muitos fãs acreditam que o novo filme será ambientado nos dias atuais. Além de dirigir a continuação de Mulher-Maravilha 1984, Patty Jenkins também está confirmada em “The Amazons”, um spin-off ambientado na ilha de Themyscira.

Adão Negro 2 – Sem previsão

Dwayne Johnson terá um papel importantíssimo no futuro da DC – tanto como Adão Negro quanto nos bastidores. Embora a sequência de Adão Negro ainda não tenha sido anunciada oficialmente, tudo indica que o longa ganhará uma continuação.

Rumores já indicam que a produção de Adão Negro 2 deve começar em breve, apesar da recepção morna da crítica especializada. O novo filme tem tudo para trazer o aguardado conflito entre Adão Negro e Superman.

Conheça os (possíveis) próximos projetos da DC

Acima, você pôde conferir todas as produções confirmadas da DC. Agora, veja os projetos que devem acontecer, mas ainda não foram oficialmente anunciados.

Asa Noturna: Supostamente terá direção de Chris McKay (LEGO Batman) e roteiro de Bill Dubuque (Ozark);

Supergirl: Terá roteiro de Oren Uziel (22 Jump Street), pode ser cancelado como Batgirl;

Lanternas Verdes: A produção começou há mais de 8 anos, não existem novidades sobre o projeto;

Lobo: Supostamente terá roteiro de Jason Fuchs (Mulher-Maravilha);

Gladiador Dourado: De Greg Berlanti (Arrowverso), aguarda o sinal verde da Warner Bros;

Falcão Negro: Pode ser produzido por Steven Spielberg;

Filme de James Gunn: O cineasta afirmou estar trabalhando em outro filme da DC, mas não revelou a temática;

Pistoleiro: No limbo após a polêmica de Will Smith na edição mais recente do Oscar;

Sereias de Gotham City: No limbo após o fracasso financeiro de Aves de Rapina;

Metal Men: Anunciado em 2007, permanece no limbo;

Zatanna: Anunciado como produção original do HBO Max, com roteiro de Emerald Fennell (Bela Vingança). Atualmente no limbo.

As produções do DCEU e outros filmes da DC estão disponíveis no HBO Max.

