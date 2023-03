Todos os lançamentos da DC nos cinemas após Shazam! 2

Já em cartaz nos cinemas brasileiros, Shazam! A Fúria dos Deuses tem decepcionado nas bilheterias e desagradado a crítica especializada. O longa está em um ponto de ruptura entre o DCEU atual e o DCU – o novo rol de lançamentos que já foi anunciado por James Gunn. Sendo assim, quais serão as próximas estreias da DC nos cinemas após Shazam! 2?

“O herói mais atrapalhado está de volta: Shazam! enfrenta deusas gregas em batalha épica”, diz a sinopse oficial de Shazam! Fúria dos Deuses.

Com Zachary Levi (The Marvelous Mrs. Maisel) e Asher Angel (Andi Mack) como o herói titular, o elenco de Shazam! Fúria dos Deuses conta com o reforço de Helen Mirren (Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw), Lucy Liu (As Panteras) e Rachel Zegler (Amor, Sublime Amor).

Mostramos abaixo todos os próximos lançamentos (já confirmados) da DC nos cinemas após Shazam! Fúria dos Deuses; confira!

The Flash – 23 de junho de 2023

The Flash, o filme mais polêmico da DC, chega aos cinemas em 2023. Anunciado na mesma época de Liga da Justiça, o longa permaneceu por anos no “inferno de desenvolvimento”. Com o término das filmagens, a Warner confirmou o lançamento para junho. A estreia do longa foi muito prejudicada pelas polêmicas (e crimes) de Ezra Miller, o intérprete do protagonista Barry Allen.

Besouro Azul – 17 de agosto de 2023

Protagonizado por Xolo Maridueña – o Miguel de Cobra Kai – Besouro Azul foi anunciado em 2018. Cinco anos depois, o filme finalmente chega aos cinemas. O longa acompanha a história de Jaime Reyes, um dos poucos super-heróis mexicanos da DC. Além de Xolo Maridueña, o elenco de Besouro Azul inclui George López e a brasileira Bruna Marquezine.

Aquaman & O Reino Perdido – 25 de dezembro de 2023

Aquaman & O Reino Perdido estreia nos cinemas em pleno natal. O filme é um dos mais aguardados da DC. Afinal de contas, Aquaman é considerado um dos lançamentos mais criativos (e bem sucedidos) da companhia. Como de costume, Jason Momoa retorna como o protagonista titular. Pouco se sabe sobre a história do longa. Além de Arthur Curry (Jason Momoa), Aquaman 2 trará o retorno de Mera (Amber Heard), Orm (Patrick Wilson), Atlanna (Nicole Kidman) e Arraia Negra (Yahya Abdul-Mateen II).

Coringa: Folie à Deux – 4 de outubro de 2024

Coringa não faz parte do DCEU, mas mesmo assim, é um dos filmes mais elogiados da DC. Lançado em 2019, o longa de Todd Phillips traz Joaquin Phoenix como Arthur Fleck, um cara desequilibrado que, eventualmente, assume a alcunha do vilão mais icônico da DC. Em Folie à Deux, Phoenix divide a tela com Lady Gaga. Ao que tudo indica, a estrela viverá uma versão “diferente” da Arlequina.

Superman: Legacy – 11 de julho de 2025

Superman: Legacy, de acordo com James Gunn, representa a “gênese do DCU”. O filme, que tem previsão de estreia para 2023, não funcionará como uma história de origem para o Superman. O longa, por outro lado, deve mostrar “o equilíbrio entre os valores Kryptonianos do herói e seu crescimento na Terra”. O novo intérprete de Clark Kent ainda não foi revelado.

The Authority – Sem data

The Authority (A Autoridade) ainda não tem previsão de estreia no DCU. A trama de Superman: Legacy será intimamente ligada ao enredo do filme. Os personagens do longa vem da Wildstorm, uma subsidiária da DC lançada em 1992. Em The Authority, um “grupo de super-humanos apostará em uma estratégia ‘inusitada’ para salvar o mundo”.

The Brave and the Bold – Sem data

The Brave and the Bold (Os Corajosos e Ousados) introduzirá a nova versão do Batman no DCU. O Batman de Robert Pattinson continua a existir, mas não no mesmo universo. O vindouro filme também será o pontapé inicial para as aventuras da Bat-Família, que terão início com a introdução do novo Robin – que nessa versão, é Damian, o filho de Bruce Wayne.

Supergirl: Woman of Tomorrow – Sem data

Supergirl: Woman of Tomorrow (Mulher do Amanhã), como o próprio nome indica, é a primeira aventura solo da heroína no DCU. O filme será baseado no arco de Kara Zor-El nas HQs “Woman of Tomorrow”, lançadas por Tom King entre 2021 e 2022. James Gunn descreveu o projeto como “hardcore”, e afirmou que essa versão da Supergirl será “bem diferente do que vimos até agora”.

Swamp Thing – Sem data

Swamp Thing é o símbolo mais óbvio do objetivo de James Gunn e Peter Safran, que é “diversificar o DCU”. O longa, ainda sem previsão de estreia, será protagonizado pelo Monstro do Pântano, um dos personagens mais bizarros da DC. De acordo com Gunn, o projeto “abordará as origens do Monstro pelo prisma do terror”.

Todos os filmes do DCU, eventualmente, serão disponibilizados no catálogo do HBO Max. Enquanto isso, Shazam! Fúria dos Deuses permanece em cartaz nos cinemas brasileiros.

