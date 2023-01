Todos os personagens de That ’70s Show que aparecem em That ’90s Show

That ’90s Show chegou à Netflix, dando continuidade aos eventos de That ’70s Show, mas quase 20 anos depois. Muitos personagens da clássica sitcom retornam nessa nova iteração. Vamos ver quem são eles.

That ’70s Show teve grande sucesso na TV, e também se mostrou muito popular no streaming. A própria Netflix ajudou a apresentar o seriado para um novo público.

As estrelas da série original se reuniram na tela para a série spinoff de 10 episódios da Netflix, que acontece no verão de 1995 e segue a filha de Eric e Donna, Leia Forman (interpretada por Callie Haverda), enquanto ela descobre as peculiaridades de Point Place, Wisconsin em uma visita aos avós, Kitty (Debra Jo Rupp) e Red (Kurtwood Smith).

A série da Netflix imita o estilo de sua antecessora como uma comédia multicâmera, auxiliada pelo retorno dos criadores da série original Bonnie Turner e Terry Turner, bem como de sua filha Lindsey, à produção como roteiristas e produtores. Gregg Mettler, produtor de That ’70s Show, atua como showrunner.

Descubra, abaixo, todos os membros do elenco de That ’70s Show que retornam em That ’90s Show na Netflix.

Debra Jo Rupp como Kitty Forman

Debra Jo Rupp reprisa seu papel como Kitty Forman de That ’70s Show, uma das almas do programa. Kitty é a esposa de Red, mãe de Eric, sogra de Donna e avó de Leia.

Ela ainda é a figura materna de todos os adolescentes em That ’90s Show, enquanto ela recebe sua neta Leia e seus amigos tão calorosamente quanto ela fez Eric e sua gangue.

Além de That ’70s Show, Rupp é mais conhecida por seus papéis coadjuvantes em Friends, Seinfeld, Big, WandaVision e na série da Netflix, The Ranch, estrelada por Ashton Kutcher.

Kurtwood Smith como Red Forman

Kurtwood Smith também retorna como membro do elenco principal em That ’90s Show. Red Forman é o pai severo e impaciente de Eric Forman e marido de Kitty em That ’70s Show.

Red ainda não ama a ideia de uma nova geração de adolescentes em seu porão todos os dias, mas gosta de poder passar o verão com sua neta Leia.

A carreira de Smith fora do universo de That ’70s Show inclui papéis memoráveis em Sociedade dos Poetas Mortos, RoboCop, Rambo III, e The Ranch, da Netflix.

Laura Prepon como Donna Pinciotti

Laura Prepon reprisa seu papel como Donna Pinciotti em That ’90s Show, onde ela agora está casada com Eric Forman e criando sua filha adolescente, Leia, em Chicago.

Depois de interpretar Donna em todas as oito temporadas de That ’70s Show, Prepon ganhou mais notoriedade por seus papéis em Orange Is the New Black, How I Met Your Mother e A Garota no Trem. Prepon também é a diretora dos episódios 9 e 10 de That ’90s Show.

Topher Grace como Eric Forman

O personagem principal de That ’70s Show, Eric Forman, retorna para o episódio de estreia de That ’90s Show. Eric agora é casado com sua namorada do ensino médio, Donna, criando sua filha Leia e ensinando um curso universitário sobre A Religião de Star Wars, provando que a obsessão de Eric por Star Wars nunca morreu.

Topher Grace é mais conhecido por seus papéis em Homem-Aranha 3, Onze Homens e um Segredo, Interestelar e Infiltrado na Klan, de Spike Lee.

Wilmer Valderrama como Fez

Wilmer Valderrama reprisa seu papel como o icônico personagem de That ’70s Show, Fez, cujo nome real ainda é desconhecido em That ’90s Show. Fez assume um papel surpreendentemente substancial como o interesse romântico da mãe de Nate e Gwen, Sherri, o que o leva a interagir com Red e Kitty com bastante frequência.

Além disso, Fez dirige um salão de cabeleireiro de sucesso chamado “Chez Fez”, que cumpre sua carreira da oitava temporada de That ’70s Show.

A carreira de Valderrama pós-That ’70s Show inclui performances em Encanto, Um Drink no Inferno, NCIS, Grey’s Anatomy e The Ranch.

Ashton Kutcher como Michael Kelso

Ashton Kutcher reprisa seu papel como o garoto imaturo Michael Kelso, de That ’70s Show. Em That ’90s Show, Kelso é pai de Jay e marido de sua namorada do ensino médio, Jackie Burkhart, com quem vive em Point Place.

Kutcher estrelou em inúmeros filmes de comédia e drama de sucesso como Jobs, Cara, Cadê Meu Carro? e Efeito Borboleta.

Mila Kunis como Jackie Burkhart

Mila Kunis retorna como Jackie Burkhart ao lado de seu marido dentro e fora da tela, Ashton Kutcher, na primeira temporada de That ’90s Show. Revelando que ela deixou Fez logo após That ’70s Show, Jackie é casada com Kelso e tem um filho adolescente chamado Jay em 1995.

Além de seu papel de destaque em That ’70s Show, a carreira de Kunis inclui papéis em filmes e programas de TV como Cisne Negro, Family Guy (no qual ela dubla Meg), e mais.

Don Stark como Bob Pinciotti

O pai de Donna, Bob Pinciotti, retorna para uma aparição em That ’90s Show. Bob ainda está morando na Flórida após o final de That ’70s Show, mas retorna a Point Place para comemorar o 15º aniversário de sua única neta Leia.

Além de seu papel memorável como Bob em That ’70s Show, os projetos mais notáveis de Don Stark incluem Jornada nas Estrelas: Primeiro Contato, John Carter, e NCIS.

Tommy Chong como Leo

Tommy Chong é outro que volta a aparecer. Ele interpreta Leo, que originalmente era o chefe de Hyde na Cabana da Foto.

O ator é mais conhecido por fazer parte da dupla de comédia Cheech & Chong, que esteve em seu auge durante os anos 1970 e 80.

That ’90s Show está disponível na Netflix.

