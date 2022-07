Todos os personagens do MCU que aparecem em Thor 4

Já em cartaz nos cinemas do mundo todo, Thor: Amor e Trovão conquista os fãs da Marvel com uma história divertida, emocionante e cheia de reviravoltas. Além do asgardiano titular, o longa traz um verdadeiro compêndio de personagens do MCU – entre heróis, vilões e figuras inéditas.

“Após os eventos de Vingadores: Ultimato, Thor tenta alcançar a paz interior. Porém, o asgardiano é forçado a voltar à ação e recrutar Valkyrie, Korg e Jane Foster para enfrentar Gorr, o Carniceiro dos Deuses”, afirma a sinopse oficial do Thor 4.

Dirigido e roteirizado por Taika Waititi (Thor: Ragnarok), Amor e Trovão traz Chris Hemsworth (Resgate) como o personagem-título. O elenco do longa conta também com Natalie Portman (Cisne Negro), Tessa Thompson (Westworld) e Christian Bale (O Cavaleiro das Trevas).

Listamos abaixo todos os personagens do Marvel que aparecem em Thor: Amor e Trovão; confira.

Chris Hemsworth – Thor

Em Thor: Amor e Trovão, Chris Hemsworth interpreta, mais uma vez, o Deus do Trovão. O filme é a quarta aventura solo do herói no MCU, e representa a nona performance do ator nos filmes da Marvel. O longa começa com Thor viajando pelo espaço, acompanhado pelos Guardiões da Galáxia.

Além de interpretar Thor nos filmes do MCU, Chris Hemsworth é conhecido por outras performances em filmes de ação e aventura. Entre eles, destacam-se Branca de Neve e o Caçador, Resgate, Spiderhead e Maus Momentos no Hotel Royale.

Natalie Portman – Jane Foster

Sumida do MCU, Natalie Portman retorna à franquia em Thor 4. A atriz interpreta Jane Foster, a grande paixão de Thor. No novo longa, a personagem passa por uma grande mudança e assume a identidade da Poderosa Thor, uma heroína com incríveis e surpreendentes habilidades especiais.

Fora dos filmes da Marvel, Natalie Portman é uma das atrizes mais aclamadas de Hollywood. Por sua performance em Cisne Negro, ela levou para a casa o Oscar de Melhor Atriz. Portman também está na franquia Star Wars e em filmes como Jackie e Vox Lux.

Tessa Thompson – Valkyrie

Introduzida no MCU em Thor: Ragnarok, Valkyrie não demorou a se tornar uma das personagens femininas mais populares da Marvel. Em Vingadores: Ultimato, Thor passa a “coroa” de Asgard para Valkyrie. Dessa forma, a heroína começa Amor e Trovão como a líder de New Asgard.

Atualmente, Tessa Thompson também interpreta Charlotte Hale na série de ficção científica Westworld, exibida pela HBO. Além disso, a atriz se destaca por performances em filmes como Identidade, Desculpe Te Incomodar, Aniquilação e a franquia Creed.

Taika Waititi – Korg

Além de dirigir e co-roteirizar Thor: Amor e Trovão, o cineasta Taika Waititi dubla o divertido Korg. Assim como Valkyrie, o personagem é introduzido no MCU em Ragnarok. No novo filme, Korg atua como uma espécie de “escriba” da história de Thor, divulgando os feitos do asgardiano pela galáxia.

O cineasta neozelandês Taika Waititi é mais conhecido por dirigir Thor: Ragnarok e outros sucessos do cinema, como O Que Fazemos nas Sombras e Jojo Rabbit. O diretor também interpreta o pirata Barba Negra na série Our Flag Means Death e o robô IG-11 em The Mandalorian.

Christian Bale – Gorr, o Carniceiro dos Deuses

No papel de Gorr, o grande vilão de Thor 4, está Christian Bale. O ator surge irreconhecível no papel do Carniceiro dos Deuses. Motivado por vingança e retribuição, ele embarca em uma violenta jornada com o objetivo de matar todos as entidades divinas – incluindo Thor.

Bale não é estranho ao mundo dos super-heróis. O ator é famoso por interpretar o Batman na franquia O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan. O astro também dá um show de atuação em filmes como Trapaça, Vice, A Grande Aposta, O Vencedor e Psicopata Americano.

Russell Crowe – Zeus

Russell Crowe faz sua estreia no MCU como Zeus, o líder dos deuses gregos. O personagem, como era de se esperar, entra no caminho de Gorr. Embora tenha uma aparência amigável, Zeus é uma entidade de extremo poder, com o potencial de alterar para sempre a jornada de Thor.

Com uma longa e prolífica carreira em Hollywood, Russell Crowe é famoso por interpretar o guerreiro Maximus no hit Gladiador, de Ridley Scott. Na filmografia do ator, também destacam-se produções como Uma Mente Brilhante, Os Miseráveis e O Homem de Aço.

Jaimie Alexander – Lady Sif

Após atuar nos primeiros filmes de Thor, Jaimie Alexander sumiu do MCU. Em Amor e Trovão, a atriz retorna como Lady Sif, uma poderosa guerreira. A asgardiana é uma das maiores aliadas de Thor, e deve desempenhar um papel muito importante na jornada do herói.

Lady Sif é, sem sombra de dúvidas, a personagem mais famosa da carreira de Jaimie Alexander. Além do MCU, a atriz está em filmes como O Último Desafio, London Fields: Romance Fatal e Savannah, além das séries Blindspot e Kyle XY.

Kieron L. Dyer – Axl

Em Thor: Amor e Trovão, Kieron L. Dyer interpreta Axl. Inédito, o personagem faz sua estreia no MCU no novo filme do herói. Axl é descrito como “um garoto asgardiano com uma surpreendente habilidade especial, que cria uma grande conexão com Thor”.

O ator adolescente conta com apenas três projetos em sua filmografia: a animação Unbeatable, o filme Uma Invenção de Natal e a série O Mundo Brilhante de Tom Gates.

Vários atores – Guardiões da Galáxia

Todos os integrantes dos Guardiões da Galáxia estão confirmados em Thor: Amor e Trovão. Ou seja: fãs da Marvel podem aguardar o retorno de Peter Quill, Gamora, Drax, Nebulosa, Mantis, Groot, Rocket e o novo membro Kraglin.

Os heróis são interpretados, respectivamente, por Chris Pratt (Jurassic World), Zoe Saldana (Avatar), Dave Bautista (Army of the Dead: Invasão em Las Vegas), Karen Gillan (Jumanji: Bem Vindo à Selva), Pom Klementieff (Ingrid Vai Para o Oeste), Vin Diesel (Velozes e Furiosos), Bradley Cooper (Nasce uma Estrela) e Sean Gunn (O Esquadrão Suicida).

Vários atores – Teatro de Asgard

Assim como Thor: Ragnarok, Amor e Trovão contará com uma peça de teatro sobre as aventuras de Thor. Matt Damon (Perdido em Marte), Luke Hemsworth (Westworld) e Sam Neill (Jurassic World: Domínio) retornam como os atores de Loki, Thor e Odin.

Uma grande novidade na “trupe teatral de Asgard” é Melissa McCarthy como a atriz de Hela. Famosa por performances em filmes de comédia, McCarthy está em produções como Missão Madrinha de Casamento, Esquadrão Trovão e A Chefa, além da série Nove Desconhecidos.

Thor: Amor e Trovão está em cartaz nos cinemas brasileiros. O filme deve chegar em breve ao Disney+, clique aqui para assinar a plataforma.

