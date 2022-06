Todos os reinos de O Senhor dos Anéis que veremos em Os Anéis de Poder

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega ainda em 2022 ao Amazon Prime Video e mostrará diversos locais conhecidos pelos fãs dos livros de J.R.R. Tolkien.

Alguns desses já apareceram nas trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit, nos cinemas, enquanto outros são inéditos à série.

Dito isso, veremos (via ScreenRant) todos os principais reinos que devemos ver em algum ponto ou outro no seriado. Confira a lista completa, abaixo.

Númenor

Númenor é uma cidade de extrema importância na Segunda Era da Terra Média e já chegamos a vê-la no trailer de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

Originalmente levantada do mar como um presente aos Pais dos Homens no início da Primeira Era, Númenor permaneceu como um bastião da cultura marítima da Terra Média no início da Segunda Era.

Os númenorianos que habitavam as ilhas desfrutaram de uma vida longa três vezes maior que a dos homens na Terra Média e forjaram um grande reino costeiro – mas muitos ainda desejavam a imortalidade dos elfos acima de tudo. Foi essa inveja que Sauron eventualmente transformou em desconfiança e ódio, convencendo o rei númenoriano Ar-Pharazôn a atacar os Valar, uma ação que levou Númenor a ser afundado no fundo do oceano e amaldiçoado como “o reino afogado”.

Em Os Anéis do Poder, Númenor é o local de nascimento de Isildur (Maxim Baldry) e seu pai, Elendil, que conseguem escapar da destruição de Númenor e estabelecer seus homens leais na Terra Média.

Tirion

Uma das primeiras imagens divulgadas pela Amazon para O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder era uma imagem de uma figura élfica olhando para uma grande cidade iluminada pela luz.

A arquitetura do horizonte da cidade é notavelmente semelhante a Tirion, a grande cidade dos Noldor em Aman (as Terras Imortais).

Tirion é uma cidade integral nas narrativas da Primeira e Segunda Era da Terra Média, atuando como uma porta de entrada para as Duas Árvores de Valinor.

Na Primeira Era, Melkor e o Ungoliant drenam a vida das árvores, iniciando as primeiras grandes guerras da Terra Média, enquanto na Segunda Era, Ar-Pharazôn ataca as margens de Aman na tentativa de sitiar Tirion.

Khazad-Dûm

O trailer de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder mostra várias cenas de anãos em seu habitat natural minerando ouro, quebrando pedras e governando seus salões. Todas essas filmagens acontecem em Khazad-dûm.

Dois dos personagens principais de Os Anéis de Poder, Durin IV (Owain Arthur) e Disa (Sophia Nomvete), são da realeza Khazad-dûm, enquanto o avô de Durin IV, Durin III, é o detentor de um dos sete anéis de poder dos anãos.

Além disso, Khazad-dûm desempenha um papel importante nas guerras da Segunda Era entre Sauron e os Povos Livres da Terra Média, com o ataque surpresa de Durin III a Sauron salvando as forças élficas de Valfenda e permitindo que a Última Aliança derrote o Lorde das Trevas em batalha.

Khazad-dûm também é apresentado em O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel sob seu nome mais sombrio Moria muito depois de Khazad-dûm ter caído para hordas de Goblins e o Balrog, que Gandalf eventualmente enfrenta.

Valfenda

Duas cenas separadas no trailer de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder mostram a Pedra do Conselho e os jardins de Valfenda.

A cidade de Valfenda é parte integrante da narrativa da Segunda Era, com Elrond assumindo a administração da cidade, provavelmente uma história chave em Os Anéis do Poder, à medida que o personagem de Robert Aramayo passa de (segundo a Vanity Fair) “ser otimista e ansioso para cansado do mundo e fechado ao longo da série” em meio aos horrores da guerra contra Sauron.

Gondor

Embora não seja exibido abertamente no trailer de Os Anéis do Poder, o reino de Gondor certamente fará uma aparição devido à inclusão das histórias de Isildur e Elendil.

Após a destruição de Númenor, Elendil e seu filho fogem para a Terra Média, onde seus poucos seguidores leais restantes estabelecem os reinos do Senhor dos Anéis de Gondor e Arnor, respectivamente.

Isildur, em particular, é encarregado de governar uma florescente Gondor, plantar a Árvore Branca e levantar as defesas da cidade – tornando a presença de Gondor nas últimas temporadas de Os Anéis de Poder uma forte possibilidade.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega ao catálogo do Amazon Prime Video em 2 de setembro de 2022.

