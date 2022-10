Todos os spin-offs de Game of Thrones após A Casa do Dragão

Com o lançamento do último episódio da temporada de estreia de A Casa do Dragão, os fãs terão que esperar até 2024 para conferir os próximos capítulos. Enquanto isso, a HBO Max prepara vários spin-offs – live-action e animados – ambientados no universo das Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

O elenco de A Casa do Dragão conta com Matt Smith (Daemon), Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Revelamos abaixo todos os spin-offs e derivados de Game of Thrones que a HBO Max vai lançar após A Casa do Dragão; confira.

HBO Max vai produzir continuação da história de Jon Snow

Uma das principais críticas ao final de Game of Thrones foi o desfecho pouco satisfatório da trama de Jon Snow. Mesmo tendo sangue Targaryen nas veias – como filho de Rhaegar e Lyanna Stark – o personagem termina a série voltando ao Norte e deixando o primo Bran no Trono de Ferro.

Felizmente, a história de Jon Snow continuará em uma série derivada, que até o momento, tem o título “Snow”. Kit Harington retorna no spin-off, que ainda não teve a história revelada.

Como a 8ª temporada de Game of Thrones ultrapassa a trama das Crônicas de Gelo e Fogo, Snow deve trazer uma história original, nunca vista nos livros de George R.R. Martin.

A Serpente do Mar

Corlys Velaryon é, definitivamente, um dos personagens mais interessantes de A Casa do Dragão. Interpretado por Steve Toussaint, o líder da Casa Velaryon é o maior explorador marítimo da história de Westeros – por isso, recebe a alcunha de “Serpente do Mar”.

Esse também é o título de um novo spin-off de Game of Thrones. “Sea Snake” acompanhará as aventuras da juventude de Corlys e as expedições do navegador por todas as fronteiras do Mundo Conhecido.

Com o derivado, a HBO Max tem uma ótima oportunidade para expandir os limites das Crônicas do Gelo e Fogo além de Westeros e Essos.

Atualmente, a série está em pré-produção. Bruno Heller, criador de O Mentalista, Roma e Gotham, é o showrunner.

Dez Mil Navios

Dez Mil Navios é mais um prólogo de Game of Thrones/A Casa do Dragão. A série contará um dos eventos mais importantes para a formação dos Sete Reinos.

Ambientada mil anos antes dos eventos de Game of Thrones, Dez Mil Navios conta a história de Nymeria – a Princesa guerreira dos Rhoynares que deixou sua terra natal e levou milhares de embarcações à costa de Dorne.

Forte, inteligente e empoderada, Nymeria influenciou (e muito) a cultura de Dorne. É por intermédio da Princesa que, nessa região de Westeros, as mulheres têm o mesmo poder dos homens.

Segundo representantes da HBO Max, a produção de Dez Mil Navios é “prioridade”. A série será comandada por Amanda Segel, de The Good Wife e Person of Interest.

Os Contos de Dunk & Egg

Após a conclusão de A Casa do Dragão, a HBO Max deve começar a produção de Os Contos de Dunk & Egg, uma adaptação televisiva de algumas das histórias mais populares de George R.R. Martin.

Os Contos de Dunk & Egg – O Cavaleiro Andante, A Espada Juramentada e O Cavaleiro Misterioso – acompanham a história de Sor Duncan, o Alto (conhecido como Dunk) e o jovem Aegon Targaryen V (o Egg).

As histórias são ambientadas cerca de 90 anos antes dos eventos de Game of Thrones. Dada a proximidade temporal com A Casa do Dragão, a série ainda deve demorar para estrear.

Os representantes da HBO Max já anunciaram a produção de Os Contos de Dunk & Egg, mas até o momento, não existem detalhes sobre a série.

O Império Dourado

Com os spin-offs de Game of Thrones e A Casa do Dragão, o principal objetivo da HBO Max é criar um universo compartilhado – no clássico estilo do MCU.

Nos livros de George R.R. Martin, os limites do Mundo Conhecido superam (e muito) as fronteiras de Westeros e Essos. Uma das regiões mais interessantes é Yi-Ti, uma contraparte fictícia da China Imperial.

De acordo com o livro O Mundo de Gelo e Fogo, o palácio do Imperador Dourado de Yi-Ti é maior que toda Porto Real. Ou seja: possibilidades não faltam nesse mundo suntuoso.

A série O Império Dourado, ambientada em Yi-Ti, será animada. Pouco se sabe sobre a produção, mas George R.R. Martin já revelou que o projeto será comandado por um “jovem roteirista”.

Dois spin-offs de Game of Thrones e A Casa do Dragão foram cancelados

Além dos cinco projetos que citamos acima, desenvolvidos atualmente pela HBO Max, dois spin-offs de Game of Thrones foram cancelados (ou arquivados, a depender da esperança dos fãs).

O primeiro deles, batizado de “Bloodmoon” (Lua de Sangue) seria ambientado na Era dos Heróis, 8 mil anos antes de Game of Thrones. O objetivo da série era mostrar a origem de Westeros e o nascimento dos Caminhantes Brancos.

Um episódio piloto, protagonizado por Naomi Watts (Bem-vindos à Vizinhança) e Jamie Campbell Bower (Stranger Things) chegou a ser filmado. No entanto, a HBO decidiu cancelar a produção.

Segundo Casey Bloys, o chefe de conteúdo da HBO, o piloto não foi “um desastre”, mas exigia “um nível bem maior de invenção”.

O outro spin-off de Game of Thrones que não verá a luz do dia é “Flea Bottom”. A série live-action se passaria na Baixada das Pulgas, a região mais pobre de Porto Real. O projeto foi cancelado ainda em pré-produção.

Enquanto os novos spin-offs não estreiam, você pode conferir todos os episódios de Game of Thrones e A Casa do Dragão no HBO Max.

