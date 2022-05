Top Gun: O que aconteceu com os personagens 35 anos depois

Mais de três décadas após o filme original, Top Gun: Maverick finalmente chega aos cinemas. Além de introduzir novos personagens, a continuação produzida por Tom Cruise traz de volta algumas das figuras mais famosas da franquia. Por isso, os fãs querem saber: o que aconteceu com os personagens de Top Gun?

Além de Tom Cruise no papel principal, Top Gun 2 conta com participações de grandes astros do cinema. Entre os novos integrantes do elenco, destacam-se Miles Teller (Divergente), Jennifer Connelly (O Expresso do Amanhã), Jon Hamm (Missão Madrinha de Casamento) e Ed Harris (Westworld).

“Enfrentando um futuro incerto e confrontando os fantasmas do passado, Maverick é arrastado para uma batalha contra seus próprios medos mais profundos”, afirma a sinopse oficial de Top Gun: Maverick.

Explicamos abaixo tudo que os fãs de Top Gun precisam saber sobre o que aconteceu com os personagens do longa entre os anos 80 e o lançamento de Maverick; confira.

Pete ‘Maverick’ Mitchell – Tom Cruise

Após salvar o dia e sofrer com a morte do melhor amigo Goose, Pete ‘Maverick’ Mitchell termina Top Gun como o novo professor da escola de cadetes. Dessa forma, ele consegue reencontrar a namorada Charlie e (possivelmente) viver uma relação duradoura com ela.

O desfecho de Top Gun indica que Pete deixou para trás seus dias de ‘Maverick’. Na continuação, o personagem de Tom Cruise continua ensinando os novos cadetes da organização. Ele também recusa várias promoções, com o objetivo de continuar na cadeira de piloto.

Tom ‘Iceman’ Kazanksy – Val Kilmer

Em Top Gun, Iceman foi interpretado por Val Kilmer. Como o grande rival de Maverick, ele consegue garantir o troféu do programa de cadetes. No final de Top Gun, Maverick e Iceman conseguem deixar a animosidade de lado, virando a página e tornando-se grandes amigos.

Já em Top Gun: Maverick, Iceman se estabelece como um Almirante de alta-patente e Comandante da Frota do Pacífico. É ele quem chama Maverick para treinar um novo grupo de cadetes. Além de Tom Cruise, Val Kilmer é o único ator de Top Gun a retornar na continuação.

Nick ‘Goose’ Bradshaw – Anthony Edwards

Fãs de Top Gun já sabem que Goose não aparecerá no novo filme. Afinal de contas, o personagem morre durante a trama do longa original. A morte de Goose representa um dos momentos mais emocionantes de Top Gun, já que ocasiona uma grande mudança na personalidade de Maverick.

A influência de Goose será sentida por toda a trama de Top Gun: Maverick. Afinal de contas, um dos novos cadetes é o filho do personagem. Bradley ‘Rooster’ Bradshaw é interpretado por Miles Teller. Entre os novos personagens de Top Gun, ele é definitivamente um dos mais importantes.

Charlie Blackwood – Kelly McGillis

Ao final de Top Gun, Charlie Blackwood mantém sua posição na escola de cadetes. A personagem também continua sua relação com Maverick. Mas como Charlie não aparece no novo filme, tudo indica que o relacionamento do casal não durou muito tempo.

A ausência de Kelly McGillis em Top Gun: Maverick provocou grande polêmica nas redes sociais. Em uma entrevista, a atriz revelou não ter sido chamada para participar da sequência. Na continuação, a nova pretendente de Maverick é Penelope ‘Penny’ Benjamin, interpretada por Jennifer Connelly.

Carole Bradshaw – Meg Ryan

Na versão original de Top Gun, Carole Bradshaw foi interpretada por Meg Ryan – famosa por performances em várias comédias românticas. Carole é a esposa de Goose, que passa por momentos de grande sofrimento após a morte do marido. Ela também é a mãe de Rooster, o personagem de Miles Teller.

Tudo indica que Carole Bradshaw não aparecerá em Maverick. Entretanto, a página do filme em IMDB revela que a personagem retornará em imagens de arquivo. A existência de Carole também deve ser referenciada na trama de Goose, já que o personagem de Miles Teller terá um papel muito importante na continuação.

Bill ‘Cougar’ Cortell – John Stockwell

No início de Top Gun, Bill ‘Cougar’ Cortell se estabelece como um dos melhores pilotos da escola de cadetes. Entretanto, o personagem sofre um surto psicológico após passar por um grande trauma. Por isso, ele decide se aposentar do serviço militar e levar uma vida pacata junto com a família.

Maverick, dessa forma, assume a posição de Cougar na escola militar. O personagem não aparece no novo Top Gun. O motivo é bastante simples: sua história já chegou ao fim. Mesmo assim, fãs aguardam uma participação surpresa de John Stockwell.

Mike ‘Viper’ Metcalf – Tom Skerritt

Em Top Gun, Tom Skerritt interpreta Viper, o mentor de Pete ‘Maverick’ Mitchell. É Viper quem dá os melhores conselhos para Maverick, e também apoia o protagonista após a morte de Goose. Além disso, o personagem também serve como uma figura paternal para o personagem de Tom Cruise.

Viper não está confirmado em Top Gun: Maverick. Entretanto, boatos indicam que Tom Skerritt fará uma participação especial no longa. Atualmente com 88 anos, o ator ainda não se aposentou. Em 2021, Skerritt lançou dois filmes: East of the Mountains e Catch the Bullet.

Top Gun: Maverick está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.