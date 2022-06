Trágicos detalhes sobre atores de Stranger Things que fãs não sabiam

Stranger Things é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores sucessos da Netflix. Um grande trunfo da série é seu elenco, formado por veteranos de Hollywood, jovens atores e velhos conhecidos dos assinantes da plataforma. Porém, o público não conhece alguns dos detalhes mais trágicos, problemáticos e polêmicos da carreira desses artistas.

Após o bombástico lançamento da Parte 1 da 4ª temporada, fãs mal podem esperar pela estreia da reta final. Devido à extensão cinematográfica dos capítulos, a Netflix optou por dividir o quarto ano em duas levas de episódios.

“As trevas retornam a Hawkins a tempo das férias, trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível”, indica a sinopse da 4ª temporada de Stranger Things na Netflix.

Explicamos abaixo 7 detalhes tristes, controversos e curiosos sobre a carreira de 7 astros de Stranger Things; confira.

Millie Bobby Brown passou por momentos difíceis no início da carreira

Hoje em dia, Millie Bobby Brown é conhecida no mundo inteiro por sua performance como Eleven em Stranger Things. Porém, a atriz passou por momentos complicados no início de sua carreira. Para levar a jovem para Hollywood, seus pais tiveram que fazer um grande sacrifício.

Quando Millie Bobby Brown ainda estava no início de sua carreira, seus pais venderam “quase todas as posses” para levar a filha para Los Angeles e colocá-la no radar dos figurões de Hollywood. Felizmente, a estratégia deu certo. Atualmente, a fortuna da atriz é avaliada em 10 milhões de dólares.

Finn Wolfhard demitiu o agente após acusação grave

Em uma entrevista a um famoso jornal britânico, publicada no ano passado, Finn Wolfhard falou sobre o delicado equilíbrio entre sua vida pessoal e sua carreira artística. O ator também discutiu um dos momentos mais sérios de sua trajetória, que ocorreu em meados de 2017.

Na época, o intérprete de Mike tomou a decisão de demitir seu agente. O empresário havia sido acusado de abuso e assédio sexual. No papo com a imprensa, Wolfhard afirmou que a decisão foi “uma das mais fáceis de sua carreira”. O ator também disse que seu ex-agente estava “abusando de seu poder”.

Gaten Matarazzo nasceu com uma desordem genética

Muitos fãs de Stranger Things não sabem, mas Gaten Matarazzo – o intérprete de Dustin – nasceu com uma rara desordem genética chamada displasia cleidocraniana. Essa síndrome, também conhecida como CCD, afeta o crescimento dos ossos e dos dentes.

Por isso, Matarazzo sofreu para encontrar papéis no início de sua carreira. Na 1ª temporada de Stranger Things, Dustin aparece “banguela” devido aos efeitos dessa síndrome. Ou seja: a condição do ator foi incorporada no desenvolvimento do personagem. Hoje em dia, o astro é um porta-voz da ONG CCD Smiles.

Winona Ryder foi presa nos anos 2000

Nos anos 90, Winona Ryder era vista como uma das atrizes mais promissoras de Hollywood. Porém, no início dos anos 2000, sua carreira sofreu um grande revés. Em 2001, Ryder foi filmada furtando roupas e acessórios da loja de departamentos Saks, na Quinta Avenida.

A atriz roubou cerca de 5 mil dólares em produtos, mas sua prisão causou um verdadeiro circo midiático. Winona Ryder foi condenada a pagar uma multa expressiva e viver 3 anos em liberdade condicional. Em uma entrevista publicada anos após o escândalo, a atriz revelou que, na época, sofria com um grave quadro de depressão e fazia uso de remédios controlados.

Charlie Heaton foi detido em um aeroporto

Em Stranger Things, Charlie Heaton interpreta Jonathan Byers, o filho de Joyce e irmão de Will. Assim como Winona Ryder, o ator teve problemas com a lei. Porém, por um motivo bem diferente. Em 2017, logo após o lançamento da 2ª temporada de Stranger Things, Heaton foi detido em um aeroporto de Los Angeles.

Agentes da imigração encontraram “traços de cocaína” na bagagem do ator. Devido à baixa quantidade, Heaton não chegou a ser preso. Porém, foi impedido de entrar nos Estados Unidos e obrigado a voltar para Londres. Meses depois, o ator regularizou sua situação e pôde retornar à América.

David Harbour é bipolar

Famoso por interpretar o xerife Hopper em Stranger Things e o herói soviético Guardião Vermelho em Viúva Negra, David Harbour é bipolar. Em uma entrevista a uma rádio americana, o ator revelou ter sido internado em uma instituição psiquiátrica quando tinha 20 e poucos anos.

Na época, Harbour ainda não havia sido diagnosticado com a bipolaridade. Hoje em dia, o ator utiliza remédios para controlar os efeitos da desordem. Ele também deseja servir como um exemplo de sucesso para pessoas que passam pelos mesmos problemas.

Maya Hawke tem dislexia

Maya Hawke, a intérprete de Robin, foi introduzida na 3ª temporada de Stranger Things. Filha dos astros Ethan Hawke e Uma Thurman, a atriz não demorou a se tornar uma das integrantes mais populares do elenco da série. Em uma entrevista a um jornal australiano, Maya falou sobre sua trajetória em Hollywood.

Na infância, a atriz sofreu com os efeitos da dislexia. Devido à desordem, Maya foi forçada a mudar de escola diversas vezes. Na época, a atriz encontrou inspiração em um de seus livros preferidos: o clássico Adoráveis Mulheres. Com o tempo, Maya conseguiu adequar a marcha de sua carreira às particularidades da dislexia.

Todas as temporadas de Stranger Things estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.