Trem-Bala e os melhores filmes de ação de Brad Pitt

Em cartaz nos cinemas com o eletrizante Trem-Bala, Brad Pitt é um dos astros mais famosos de Hollywood. Na ativa desde 1987, o ator acumula mais de 80 créditos em sua filmografia – diante e por trás das câmeras. Brad Pitt se destaca por performances em filmes de ação, tendo participado de alguns dos hits mais icônicos do gênero.

“Cinco assassinos se encontram em um trem-bala que viaja de Tóquio a Morioka com apenas algumas paradas entre as estações. Os protagonistas não demoram a perceber que suas missões compartilham uma interessante ligação”, afirma a sinopse do longa.

Além de Brad Pitt como o protagonista Ladybug, o elenco de Trem-Bala conta com Joey King (A Barraca do Beijo), Brian Tyree Henry (Eternos), Michael Shannon (Nove Desconhecidos), Aaron Taylor-Johnson (Vingadores: Era de Ultron) e Sandra Bullock (Miss Simpatia).

Listamos abaixo os 7 melhores filmes de ação da carreira de Brad Pitt, além de Trem-Bala (em ordem aleatória); confira.

Corações de Ferro

Lançado em 2014 e dirigido por David Ayer (Esquadrão Suicida), Coração de Ferro é um eletrizante filme de ação ambientado na Segunda Guerra Mundial. O longa acompanha a história de um grupo de soldados americanos que recebe a missão de enfrentar nazistas dentro da Alemanha.

Em quantidade inferior, cercados por inimigos, e com pouco armamento, os militares são comandados pelo exigente Sargento Donald “Wardaddy” Collier, interpretado por Brad Pitt. O elenco do filme conta também com Logan Lerman (Percy Jackson) e Jon Bernthal (O Justiceiro).

Sr. e Sra. Smith

Sr. e Sra. Smith é, definitivamente, um dos filmes mais icônicos da carreira de Brad Pitt. Afinal de contas, foi durante as gravações do longa de ação que o astro conheceu Angelina Jolie e se apaixonou pela atriz. Lançado em 2005, o filme é uma produção de Doug Liman (No Limite do Amanhã).

No filme, Brad Pitt e Angelina Jolie interpretam John e Jane Smith – dois assassinos profissionais que, mesmo casados, desconhecem a profissão dos parceiros. Tudo muda quando agências rivais contratam um para matar o outro. E a partir daí, tem início uma eletrizante jornada de violência.

Inimigo Íntimo

Lançado em 1997, Inimigo Íntimo é o último projeto do cineasta Alan J. Pakula (A Escolha de Sofia), que faleceu em 1998. O thriller de ação se destaca por seu grande elenco de estrelas, liderado por Harrison Ford (Star Wars), Margaret Colin (Gossip Girl) e Brad Pitt.

No longa, Brad Pitt interpreta Rory Devaney, um integrante do grupo terrorista IRA que se muda para Nova York após chamar a atenção da polícia irlandesa. Abrigado pelo íntegro policial Tom O’Meara (vivido por Ford), o protagonista não demora a iniciar um perigoso esquema de tráfico de armas.

A Mexicana

Dirigido por Gore Verbinski (Piratas do Caribe), A Mexicana chegou aos cinemas em 2001. O filme de ação mistura diversos gêneros em sua trama, entre aventura, comédia, drama, romance e muito mais. Além de Brad Pitt, o longa conta com Julia Roberts (Uma Linda Mulher) e J.K. Simmons (Homem-Aranha) no elenco.

Brad Pitt interpreta o protagonista Jerry Welbach, um gângster que viaja ao México com duas missões: recuperar uma antiga pistola de preço inestimável (conhecida como A Mexicana), e fugir das cobranças da namorada Samantha (interpretada por Julia Roberts).

Jogo de Espiões

Ambientado no mundo da espionagem, o thriller de ação Jogo de Espiões tem direção de Tony Scott (Tudo por Justiça) e roteiro de David Arata (Filhos da Esperança). No longa, o agente da CIA Nathan Muir, prestes a se aposentar, decide embarcar em uma última missão ao descobrir que seu pupilo foi preso na China.

Robert Redford (Proposta Indecente) vive o protagonista Nathan, e Brad Pitt, interpreta Tom Bishop, o protegido do espião. O elenco do longa conta também com Catherine McCormack (Em Luta Pelo Amor), Stephen Dillane (Game of Thrones) e Benedict Wong (Doutor Estranho).

Snatch: Porcos e Diamantes

Sucesso de público e crítica, Snatch: Porcos e Diamantes é considerado um dos melhores filmes da carreira de Brad Pitt. Dirigido e roteirizado por Guy Ritchie (Sherlock Holmes), o longa chegou aos cinemas em 2000 – e com o tempo, também desenvolveu uma inesperada fama cult.

Snatch: Porcos e Diamantes intercala as histórias de três grupos – promotores de lutas de boxes, ladrões amadores e apostadores violentos – que tentam roubar uma carga milionária de diamantes. Brad Pitt interpreta Mickey O’Neil, um campeão de boxe sem luvas.

Guerra Mundial Z

O thriller apocalíptico Guerra Mundial Z mistura ação e terror em uma trama eletrizante, surpreendente e repleta de reviravoltas. Lançado em 2013 – com direção de Marc Foster (Em Busca da Terra do Nunca) – o filme é baseado na saga literária de Max Brooks.

Em Guerra Mundial Z, Brad Pitt interpreta Gerry Lane, um ex-investigador da ONU que viaja pelo mundo buscando alternativas para parar uma terrível pandemia de zumbis. O longa se destaca pela maneira como caracteriza os mortos-vivos – que se convertem em uma ágil e indestrutível massa de corpos.

Trem-Bala, com Brad Pitt, está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.