Treta e as séries mais bem avaliadas da história da Netflix

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série Treta se tornou um verdadeiro fenômeno de público e crítica. Além de dar o que falar nas redes sociais, a série atingiu a impressionante marca de 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Por isso, os espectadores querem saber: além de Treta, quais são as séries mais bem avaliadas da história da Netflix?

“Um incidente no trânsito desperta a fúria e os impulsos mais sombrios de dois desconhecidos: um empreiteiro falido e uma empresária frustrada”, diz a sinopse oficial de Treta na Netflix.

O elenco de Treta (Beef, no título original) é liderado por Steven Yeun (The Walking Dead) e Ali Wong (Aves de Rapina).

Mostramos abaixo as 7 séries mais bem avaliadas da história da Netflix, de acordo com as notas do Rotten Tomatoes; confira!

O Clube das Babás

Assim como Treta, O Clube das Babás tem 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Com duas temporadas na Netflix, a série é uma aventura para toda a família! Baseada em uma icônica saga literária, a produção não demorou a ganhar o coração do público e da crítica especializada.

Adaptada para a TV por Rachel Sukert, O Clube das Babás conta a história de cinco amigas que se lançam no mundo dos negócios com uma agência de babás. O elenco é liderado por Sophie Grace (Gênesis), Momona Tamada (Para Todos os Garotos que já Amei) e Xochitl Gomez (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura).

Heartstopper

Lançada na Netflix em 2022, Heartstopper não demorou a se tornar um verdadeiro fenômeno de público e crítica. Baseada em uma popular HQ, a série é sensível, tocante, divertida e cheia de personagens carismáticos. Por isso, ela tem 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Na trama de Heartstopper, os adolescentes Charlie e Nick descobrem que são mais que apenas amigos e a partir daí, precisam lidar com as dificuldades da vida escolar e amorosa. A série é protagonizada por Kit Connor (His Dark Materials) e Joe Locke (Agatha: Coven do Caos).

Dash & Lily

Mesmo garantindo 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, a série romântica Dash & Lily foi cancelada após o lançamento de sua 1ª temporada. Mesmo assim, vale a pena assistir à produção na Netflix para conferir sua trama emocionante, divertida e repleta de grandes surpresas.

Em Dash & Lily, os opostos se atraem quando o cínico Dash e a otimista Lily trocam mensagens e desafios em um caderno que vão deixando em diferentes pontos de Nova York. O elenco do romance é liderado por Austin Abrams (The Walking Dead) e Midori Francis (Grey’s Anatomy).

O Príncipe Dragão

O Príncipe Dragão é uma sugestão perfeita para quem gosta de séries animadas ambientadas em mundos de fantasia. Com 4 temporadas na Netflix, a produção também é uma das séries infantis mais elogiadas da plataforma, com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

A série acompanha a história de dois príncipes humanos e uma elfa assassina que, após serem inspirados por uma descoberta extraordinária, se unem numa jornada épica na busca de paz para seus reinos em guerra. A animação é elogiada, principalmente, por sua trama e estética.

Arcane

Lançada em 2021, a série Arcane é ambientada no universo do game League of Legends. A produção animada entrou para a história como uma das séries mais populares (e aclamadas) da história da Netflix, também com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

A trama de Arcane é ambientada em meio ao conflito entre as cidades-gêmeas de Piltover e Zaun, onde duas irmãs lutam em lados opostos de uma guerra entre tecnologias mágicas e convicções incompatíveis. A série já foi renovada para uma 2ª temporada!

O Sangue de Zeus

Produzida pela mesma equipe da aclamada Castlevania, O Sangue de Zeus é uma interessante série animada que, como o próprio nome já indica, é ambientada no universo da mitologia grega. Por suas incríveis cenas de ação, a produção garantiu 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O Sangue de Zeus foca na história de um plebeu que vive na Grécia antiga e, na juventude, descobre que é filho de Zeus e que seu propósito é salvar o mundo de um exército demoníaco. A série tem apenas 1 temporada na Netflix, e por isso, é perfeita para uma maratona de fim de semana.

Katla

Por último, temos Katla, uma produção islandesa que fez muito sucesso na Netflix em 2021. Além de figurar por um bom tempo no Top 10 da plataforma, a série ganhou o coração da crítica especializada por sua trama imprevisível e cheia de reviravoltas.

Com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, a história de Katla começa após a catastrófica erupção do vulcão Katla – quando mistérios emergem do gelo e viram a vida de uma comunidade de cabeça para baixo. Uma mistura de suspense e ficção científica, a produção é recomendada para maiores de 16 anos.

Treta, junto com todas as séries que listamos acima, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.