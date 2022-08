Tudo o que você não sabia sobre estrela de Continência ao Amor

Sucesso na Netflix, Continência ao Amor superou alguns dos mais aguardados lançamentos da plataforma e se tornou um verdadeiro fenômeno entre a audiência internacional. Grande parte dessa popularidade se deve ao carisma de Sofia Carson, a intérprete da protagonista Cassie Salazar.

“Uma música e um militar prestes a ir para a guerra se casam por conveniência. Mas uma tragédia transforma esse relacionamento de fachada em realidade”, afirma a sinopse oficial de Continência ao Amor na Netflix.

Além de Sofia Carson como Cassie, o elenco de Continência ao Amor conta com Nicholas Galitzine – de Cinderela – como o militar Luke Morrow.

Revelamos abaixo 7 coisas sobre Sofia Carson que os fãs de Continência ao Amor não sabem; confira.

Sofia Carson não é seu nome verdadeiro

É isso mesmo: Sofia Carson não é o nome verdadeiro da estrela de Continência ao Amor. A atriz nasceu na Flórida, em 10 de abril de 1993. Batizada de Sofia Daccaret Char, a artista decidiu mudar o nome para ganhar mais destaque em sua carreira na indústria do entretenimento.

Mas afinal: por que a atriz escolheu o sobrenome Carson? De acordo com uma matéria de um jornal americano, Carson é o sobrenome de solteira da mãe de Sofia. Ou seja: a atriz escolheu a nova alcunha para homenagear a família da mãe.

Colegas e amigas

Antes de interpretar Cassie em Continência ao Amor, Sofia Carson era mais conhecida por sua performance como Evie (a filha da Rainha Má) na trilogia Descendentes, lançada pelo Disney Channel. Nas gravações dos filmes, Carson conheceu uma de suas melhores amigas: Dove Cameron.

Em Descendentes, Cameron interpreta Mal, a filha de Malévola. Em uma entrevista à uma revista americana, Carson afirmou ter criado uma forte ligação com a colega de elenco. No aniversário de Dove Cameron, Sofia Carson homenageou a amiga com uma tocante postagem no Instagram.

As ídolas de Sofia Carson

Em uma entrevista, Sofia Carson revelou quem são suas ídolas. Desde a infância, a atriz tem um apreço especial por estrelas de Hollywood e ícones da música. “Cresci idolatrando mulheres como Cher, Barbra Streisand e Jennifer Lopez”, comentou a atriz.

Para Sofia Carson, a cantora Cher é um verdadeiro exemplo a ser seguido. “A Cher é minha ídola. Eu costumava assistir aos shows quando era pequena, e também queria usar uma peruca diferente a cada dia, assim como a Cher”, concluiu a estrela de Continência ao Amor.

Estilo inconfundível

Além de admirar estrelas do cinema e da música, Sofia Carson também é uma grande fã de ícones da moda. “Sempre gostei de mulheres estilosas, com looks clássicos e femininos, como Audrey Hepburn e Jackie O.

Sofia Carson costuma se inspirar no estilo de Audrey Hepburn e Jackie Onassis para construir seus próprios looks. Vale lembrar que Hepburn era mais conhecida por seu clássico vestido preto (usado em Bonequinha de Luxo). Jackie Onassis, por sua vez, foi uma das Primeiras-Damas mais estilosas da história dos EUA.

A crush de Sofia Carson

Em Continência ao Amor, Sofia Carson e Nicholas Galitzine dão um show de química como os protagonistas Cassie e Luke. Porém, na vida real, os atores são apenas bons amigos. Em uma entrevista, Sofia Carson revelou a identidade de sua maior crush em Hollywood.

“Definitivamente é o Andrew Garfield. Então, se eu encontrá-lo, vou dizer isso a ele e quebrar o gelo. Vamos ver como ele vai reagir. Será desconfortável, e ao mesmo tempo, incrível”, comentou a estrela do novo hit da Netflix.

Momento importante

Em outubro de 2020, Sofia Carson foi escolhida como embaixadora da Unicef – o órgão da Organização das Nações Unidas que defende os direitos das crianças. A atriz não é estranha ao mundo do ativismo. Acompanhada pela família, ela costumava visitar uma organização colombiana de auxílio a vítimas de violência sexual.

Lá, a atriz conheceu uma garota de 11 anos que ficou grávida após sofrer abusos do padrasto. A experiência mudou para sempre a perspectiva de Sofia Carson. “Percebi que temos a obrigação de ajudar essa garota e outras como ela”, comentou.

O que Sofia Carson faz no tempo livre?

Como Sofia Carson é famosa em Hollywood, muitos fãs acreditam que a atriz passa seu tempo livre em festas badaladas, bebendo champagne e dançando até o amanhecer. No entanto, Carson é uma pessoa tranquila e pacata, que prefere curtir as folgas junto da família.

Em um papo com uma emissora de TV americana, Sofia Carson afirmou que, em um dia perfeito, adoraria passar mais tempo com a irmã mais nova, chamada Paulina. “No meu tempo livre, prefiro descansar. Não sou tão descolada!”, afirmou a estrela de Continência ao Amor.

Continência ao Amor, com Sofia Carson, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.