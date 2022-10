Tudo que Mistérios Sem Solução não revela sobre a morte de Tiffany Valiante

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a 3ª temporada de Mistérios Sem Solução tem dado o que falar nas redes sociais. O primeiro episódio do novo ano, batizado de “Mistério no Marco 45”, aborda a trágica morte de Tiffany Valiante. Porém, a produção true crime deixa de fora detalhes importantes sobre o desaparecimento da jovem.

“Tiffany Valiante, atleta promissora, é atropelada por um trem bem perto de casa. Mas será que a morte da jovem foi suicídio ou algo mais sinistro?”, afirma a sinopse do episódio.

Ainda na 3ª temporada, Mistérios Sem Solução aborda fenômenos alienígenas em Michigan e um violento caso de assassinato.

Revelamos abaixo 7 detalhes sobre a morte de Tiffany Valiante que Mistérios Sem Solução deixa de fora; confira. (via Screen Rant).

O machado desaparecido

Segundo os pais de Tiffany Valiante, o grande problema da investigação foi o fato do caso ter sido administrado pela Polícia Rodoviária de Nova Jérsei, ao invés do departamento local.

“O forte deles não é a investigação de homicídios ou mortes misteriosas”, comentou o investigador Stephan Rosenfeld.

Mistérios sem Solução discute como a Polícia Rodoviária falhou em preservar a cena do crime e ignorou evidências importantes que poderiam levar à identidade do assassino. O episódio, no entanto, não revela que a Polícia também perdeu a potencial arma do crime.

Segundo o site NJ.com, um machado coberto por “marcas vermelhas” foi encontrado perto do corpo de Tiffany. Infelizmente, a arma desapareceu antes do exame de DNA.

Tiffany Roubou dinheiro dos pais

Em O Mistério do Marco 45, a série da Netflix diz que Tiffany brigou com uma amiga na noite de sua morte, após ser acusada de usar um cartão de crédito sem permissão. A jovem chegou a admitir o roubo do cartão antes do desaparecimento.

O que o episódio não conta é o fato de Tiffany também ter roubado dinheiro dos pais. Meses antes da morte, a jovem atleta retirou valores de uma conta bancária sem a permissão da família.

Apesar disso, a mãe de Tiffany defende a inocência da filha. Para ela, Tiffany não é, e nunca foi, uma ladra. A produção da Netflix também não mostra os depoimentos em que a família da jovem afirma ter dado a ela um novo cartão de crédito. Logo, Tiffany não teria motivos para roubar.

O Conselho Tutelar também foi chamado

Outro detalhe que não aparece em Mistérios sem Solução envolve as suspeitas de abuso da família Valiante. Segundo prontuários médicos obtidos por um tabloide britânico, o Conselho Tutelar “visitou” a casa dos Valiante em três ocasiões diferentes (ambas em 2014).

Uma dessas visitas aconteceu quando um dos professores de Tiffany notou um hematoma inconsistente com a atividade física. A produção da Netflix também falha em mencionar o fato da mãe de Tiffany ter empurrado a filha durante uma briga.

A pedido dos conselheiros tutelares, Tiffany e a mãe Diane passaram a frequentar terapia familiar. Segundo os terapeutas, o relacionamento das duas era “estável” – mesmo sofrendo com “falhas de comunicação”.

Uma investigação polêmica

Mistérios sem Solução aborda em detalhes as teorias da Polícia Rodoviária sobre a morte de Tiffany Valiante. Como informa a série da Netflix, as autoridades concluíram que Tiffany andou pela floresta, tirou a roupa, percorreu quilômetros descalça e, em algum momento, caiu (ou foi empurrada) nos trilhos do trem.

A família de Tiffany não comprou essa teoria. Porém, as autoridades tinham uma evidência importante – que também não aparece na série da Netflix.

A evidência crucial

Segundo o tabloide britânico The Daily Beast, uma unidade de polícia canina foi enviada pelo xerife do Condado de Atlantic para investigar o desaparecimento de Tiffany.

Um dos oficiais pediu para não ser informado sobre a localidade do incidente, com objetivo de “conduzir uma investigação cega com a ajuda do parceiro canino”. A série da Netflix não faz qualquer referência a essa busca especial, que conseguiu encontrar os rastros de Tiffany um raio de mais de 3,2 milhas.

A família Valiante, por outro lado, questionou a evidência encontrada pelos cachorros. Como o local da morte de Tiffany sofria com fortes chuvas, os rastros da jovem podem ter sido alterados ou destruídos.

Mistérios Sem Solução está disponível na Netflix.

