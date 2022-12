Um Natal Cheio de Graça: Conheça o elenco do filme com Gkay

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, Um Natal Cheio de Graça tem tudo para conquistar os assinantes do streaming. Essa comédia romântica natalina é protagonizada por Sérgio Malheiros e pela influencer digital Gkay. O elenco conta também com grandes nomes da TV e do cinema nacional.

“Após descobrir a traição da namorada, Carlinhos conhece Graça, que finge ser seu novo par no Natal diante de sua família tradicional”, afirma a sinopse oficial de Um Natal Cheio de Graça na Netflix.

Um Natal Cheio de Graça estreou na Netflix em 1 de dezembro de 2022. Menos de 24 horas depois, o filme já lidera o Top 10 da plataforma, superando hits como Meu Nome é Vingança e O Diário de Noel.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o elenco de Um Natal Cheio de Graça, o novo filme natalino da Netflix.

Sérgio Malheiros – Carlinhos

O galã Sérgio Malheiros lidera o elenco de Um Natal Cheio de Graça como Carlinhos. O protagonista é traído pela namorada em plena época natalina, e para evitar os questionamentos da família, decide levar a divertida Graça para a ceia.

Sérgio Malheiros começou sua carreira no final dos anos 90, no programa Gente Inocente. Nos anos 2000, o ator ficou conhecido no Brasil inteiro com o Raí da novela Da Cor do Pecado. Hoje em dia, Malheiros é famoso por novelas como Verão 90 e Como Uma Onda, além do filme Cinderela Pop.

Gkay – Graça

Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos, mais conhecida como Gkay, co-protagoniza Um Natal Cheio de Graça ao lado de Sérgio Malheiros. A atriz e influencer interpreta Graça, uma jovem divertida que agita a ceia de Natal da família do falso namorado.

Gkay é considerada uma das maiores influencers da internet brasileira. Famosa por organizar a festa “Farofa da Gkay”, a atriz também está em outros projetos da Netflix, como o filme Carnaval e a série Nada Suspeitos. No Instagram, Gkay tem mais de 20 milhões de seguidores.

Vera Fischer – Lady Sofia

Uma das atrizes mais icônicas da TV brasileira, Vera Fischer completa o elenco principal de Um Natal Cheio de Graça como Lady Sofia – a rica e poderosa avó de Carlinhos. Como era de se esperar, a matriarca não gosta nada da presença de Graça na ceia.

Vera Fischer está em algumas das novelas mais populares da Rede Globo, como O Clone, Salve Jorge, Mandala, América, Insensato Coração e Laços de Família. Nos cinemas, Fischer é conhecida por filmes como Navalha na Carne e Xuxa e os Duendes 2.

Monique Alfradique

Monique Alfradique também integra o elenco de Um Natal Cheio de Graça. A atriz e apresentadora começou sua carreira como Paquita, no programa da Xuxa, exibido pela Rede Globo. A atriz permaneceu na atração por 3 anos, entre 1999 e 2002.

Em 2006, Alfradique integrou o elenco de Malhação como a vilã Priscila. Outros projetos da atriz incluem as novelas Fina Estampa, Deus Salve o Rei e A Dona do Pedaço, além dos filmes Crô em Família, Ninguém Entra Ninguém Sai e Reação em Cadeia.

Heitor Martinez

O ator Heitor Martinez, mais conhecido por performances em novelas, também está em Um Natal Cheio de Graça. Nos cinemas, Martinez é famoso por filmes como Tieta do Agreste, Mais Uma Vez Amor, Tiradentes, Como Ser Solteiro, Desenrola e Assalto ao Banco Central.

Já na TV, Heitor Martinez está em novelas como Cara & Coroa, Fascinação, Uga Uga, O Quinto dos Infernos, Coração de Estudante, Kubanacan e Senhora do Destino. Mais recentemente, o ator passou a atuar em projetos da Record, como Os Dez Mandamentos e O Rico e Lázaro.

Letícia Isnard

Você, provavelmente, conhece Letícia Isnard por sua performance como Ivana na novela Avenida Brasil, um dos maiores sucessos da Rede Globo. Famosa por atuações cômicas, a atriz também está nos humorísticos Minha Nada Mole Vida, A Grande Família e Toma Lá Dá Cá.

Outros projetos de Letícia Isnard incluem as séries Filhos da Pátria, Sob Pressão, Desjuntados e As Brasileiras. Nas telonas, Isnard está em filmes como Tudo por um Popstar, Um Tio Quase Perfeito, Antes Que Eu Me Esqueça e O Auto da Boa Mentira.

Diogo Defante

Se você acompanha a Copa do Mundo do Qatar, provavelmente, já se deparou com os vídeos de Diogo Defante. O youtuber viralizou ao interpretar o “Repórter Doidão” em seu canal na rede social, e eventualmente, foi chamado para cobrir a Copa do Mundo pela Cazé TV.

Um Natal Cheio de Graça, dessa forma, representa a primeira participação de Diogo Defante nos cinemas. Ele aparece pouco na comédia da Netflix, mas causa uma grande impressão na trama do longa.

Um Natal Cheio de Graça está disponível no catálogo brasileiro da Netflix

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.