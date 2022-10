Uma Garota de Muita Sorte e outros filmes ruins que viraram hits na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Uma Garota de Muita Sorte não demorou a figurar no Top 10 – mesmo após ser detonado pela crítica especializada. Com o sucesso, o longa de Mila Kunis entra para a lista dos “filmes ruins” que viraram hit no streaming.

“A vida perfeita de uma escritora começa se despedaçar quando um documentário sobre crimes reais faz com que ela confronte seu angustiante passado no colégio”, afirma a sinopse oficial de Uma Garota de Muita Sorte na Netflix.

Junto com Mila Kunis no papel principal, o elenco de Uma Garota de Muita Sorte conta com Finn Wittrock (American Horror Story), Connie Britton (The White Lotus), Jennifer Beals (Flashdance) e Justine Lupe (Succession).

Listamos abaixo 7 filmes que, mesmo detonados pela crítica, garantiram grande audiência na Netflix; confira! (via The Independent).

Uma Garota de Muita Sorte

Protagonizado por Mila Kunis, Uma Garota de Muita Sorte é o mais novo sucesso da Netflix. Baseado no livro de Jessica Knoll, que por sua vez, é inspirado nas experiências da autora, o filme não demorou nem 24 horas para assumir a liderança do Top 10.

O drama, infelizmente, falhou em conquistar a crítica especializada. No Rotten Tomatoes, Uma Garota de Muita Sorte tem apenas 41% de aprovação. Segundo o consenso do site, o filme falha em capturar a intensidade de seu material-base, e também aposta em clichês para desenvolver a trama.

Blonde

Inspirado no livro homônimo, escrito por Joyce Carol Oates, Blonde é uma “cinebiografia onírica” de Marilyn Monroe. Dirigido por Andrew Dominik, o filme traz Ana de Armas como o ícone de Hollywood. A performance da atriz, ao que tudo indica, é o único ponto alto do longa.

Blonde peca por abordar apenas o sofrimento e as dores de Marilyn Monroe. Mesmo tendo levado uma vida repleta de tristeza, Marilyn é muito mais que uma simples figura trágica. Por ignorar alguns dos aspectos mais “luminosos” dessa trajetória, o filme ficou com 42% no Rotten Tomatoes.

Esquadrão 6

Protagonizado por Ryan Reynolds, Esquadrão 6 chegou ao catálogo da Netflix em 2019. O projeto de Michael Bay adota o característico estilo do cineasta. Ou seja: é repleto de explosões, personagens irreverentes e eletrizantes sequências de ação.

Mesmo conquistando o público da Netflix, Esquadrão 6 foi detonado pela crítica especializada. Acusado de ser um “amontoado de clichês dos mais básicos filmes de ação”, Esquadrão 6 garantiu 36% de aprovação no Rotten Tomatoes. Mesmo assim, o longa deve ganhar uma sequência.

A Mulher na Janela

A Mulher na Janela tinha tudo para dar certo: roteiro de Tracy Letts, direção de Joe Wright e um impressionante elenco de estrelas – formado por Amy Adams, Julianne Moore, Jennifer Jason-Leigh, Gary Oldman e Wyatt Russell.

Mesmo assim, o thriller foi muito criticado pela maneira como desenvolve sua história – e pelas estranhíssimas decisões narrativas tomadas no terceiro ato. Por isso, A Mulher na Janela permanece com apenas 26% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Spiderhead

Lançado na Netflix em 2022, Spiderhead permaneceu um bom tempo no Top 10 da plataforma. O grande trunfo do longa é seu elenco, formado por Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett. Porém, nem mesmo o Thor do MCU foi capaz de salvar esse thriller inconsistente.

Ambientado em uma prisão de segurança máxima, o longa acompanha a história de um gênio farmacêutico que utiliza os detentos como cobaias em sinistros experimentos. Estranho e desconcertante, o filme tem 38% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Alerta Vermelho

Divulgado como um dos maiores investimentos na Netflix, Alerta Vermelho é protagonizado por um aclamado trio de estrelas: Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. O longa repetiu a sina de Esquadrão 6, conquistando o público e desagradando a crítica.

Assim como outros itens da lista, Alerta Vermelho foi detonado por seu tom inconsistente e trama repleta de clichês. Com apenas 36% de aprovação no Rotten Tomatoes, o longa deve ganhar uma sequência em breve.

Continência ao Amor

Um dos hits mais inusitados de 2022, Continência ao Amor transformou uma trama clichê em um verdadeiro fenômeno de audiência. O filme conta a história de uma jovem aspirante a cantora que se apaixona após viver um relacionamento de fachada com um soldado.

O filme dominou o Top 10 da Netflix após cair nas graças do TikTok. A imprensa especializada, como era de se esperar, detestou o longa (35% no Rotten Tomatoes). Além disso, Continência ao Amor foi acusado de racismo, misoginia e de ser uma “propaganda militar disfarçada”.

Uma Garota de Muita Sorte, junto com os outros itens da lista, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.